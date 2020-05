Netflixin Tiger King -hittisarjasta puuhaillaan elokuvaa – American Pie -kaunotar hamuaa Carole Baskinin rooliin

Carole Baskin on yksi Netflixin Tiger King -sarjan päähenkilöistä.

Tiger King -huuma ei ota laantuakseen. Nyt Joe Exoticin ja kumppaneiden vaiheista on tekeillä elokuva.

Netflixin katsotuimpien sarjojen listalla on keikkunut jo pitkään kohusarja Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes. Eksoottisten kissaeläinten omistajista ja heidän uskomattomista käänteistään kertova sarja on saanut valtavaa huomiota ympäri maailmaa.

Kiinnostus asefanaatikko Joe Exoticia ja muita ohjelmassa nähtyjä henkilöitä kohtaan on ollut niin suurta, että Tiger Kingistä on tekeillä tv-sarja, jonka pääosaan on kiinnitetty Nicolas Cage.

Tv-sarjan lisäksi Tiger Kingistä on tulossa myös elokuva, kertoo New York Post.

Tällä hetkellä Joe Exotic istuu tiukasti vankilan seinien sisäpuolella 22 vuoden tuomiotaan, jonka hän sai osallisuudestaan Carol Baskinin murhayritykseen.

Elokuvasuunnitelmat paljastaa amerikkalaislehdelle näyttelijä Tara Reidin manageri Philippe Ashfield. Ashfieldin mukaan Reid on yksi niistä näyttelijöistä, jotka ovat ehdolla Carole Baskinin rooliin. Baskin on Big Cat Rescueta pyörittävä eläinaktivisti, joka esitellään Tiger King -sarjassa Joe Exoticin verivihollisena.

– Olemme keskustelleet elokuvan tuottajien kanssa ja Tara on ehdolla rooliin. Muuta en voi kertoa tällä hetkellä, sillä casting on kesken, Ashfield sanoo lehdelle.

Tara Reid teki läpimurtonsa American Pie -komedioissa. Sittemmin hänet on nähty Haihurrikaani-elokuvissa.

Managerin mukaan Reid rakastaa Tiger King -sarjaa ja uskoo, että hän olisi nappivalinta esittämään Baskinia.

– Hänestä tuntuu, että hän voisi heittäytyä Carolen rooliin. He näyttävät samalta, Ashfield sanoo.

Eläinaktivisti Carole Baskin on omistanut elämänsä isojen kissaeläinten auttamiselle.

New York Post kuitenkin huomauttaa, että 44-vuotias Reid on yli 10 vuotta nuorempi kuin eläinaktivisti Carole Baskin, 58.

Tiger King -elokuvasta ei ole tihkunut julkisuuteen juuri mitään tietoa, mutta sen sijaan Nicolas Cagen tähdittämä sarja esitetään tulevaisuudessa CBS-kanavalla.

Sarja on Varietyn mukaan jo toinen Joe Exoticista suunniteltu käsikirjoitettu sarja. Toinen suunniteltu sarja perustuu Joe Exoticia käsittelevään podcastiin. CBS:n sarjan käsikirjoittaa, tuottaa ja luotsaa Dan Lagana, joka on tunnettu Emmy-ehdokkuuden saaneesta Netflix-sarjasta American Vandal.

Nicolas Cage esittää Joe Exoticia CBS-.kanavan sarjassa.

Joe Exotic istuu tällä hetkellä vankilatuomiota. Hän sai pitkän tuomion muun muassa eläinten rääkkäykseen ja Carole Baskinin palkkamurhan tilaamiseen liittyen.

Exoticin elämä on ollut erittäin värikäs ja hän on muun muassa ehtinyt olla ehdolla Oklahoman kuvernööriksi.