Tekijöiltä paljastuksia Frendit-sarjan kulisseista – yksi asia ohjelman teossa on jäänyt kaihertamaan tuottajaa: ”Fanit petettiin”

Frendit palaa erikoisjaksossa, joka on tarkoitus esittää HBO Max -palvelussa syksyllä.

Frendien tuottaja Kevin Bright harmittelee sarjan päättyneen ennen aikojaan.

Rakastettu Frendit-sarja täytti viime syksynä 25 vuotta. Vuosina 1994–2004 nähty komedia teki kuudesta pääosanäyttelijöistä megatähtiä ympäri maailmaa.

Frendit-sarjan piti palata tänä vuonna tv-ruutuihin 16 vuoden tauon jälkeen, mutta koronavirus sotki ohjelman tuottajien suunnitelmat. Toistaiseksi on epäselvää milloin erikoisjakso esitetään.

Frendien tuottaja Kevin Bright kertoo Better Together -tubesarjassa Frendien tulevaisuudesta, menneisyydestä ja siitä, mikä sarjan tekemisessä on häntä jäänyt kaduttamaan.

Bright vakuutta ohjelmassa, että Frendit palaa vielä, mutta ehtona on se, että erikoisjakso on kuvattava liveyleisön edessä.

– Meidän mielestämme se on kuvattava yleisön edessä. Pidämme sormet ristissä, että ohjelma saadaan kuvattua marraskuuhun ja kiitospäivään mennessä, Bright toivoo.

Sarjan tähdet tahkoavat erikoisjaksosta muhkean tilin. Amerikkalaismedian mukaan kukin näyttelijöistä saa korvauksena yhdestä jaksosta vähintään 2,3 miljoonaa euroa.

Frendien tuottaja Kevin Bright vastasi YouTubessa moniin kysymyksiin, jotka ovat askarruttaneet Frendien faneja. Monet tv-katsojat toivoivat hartaasti Joeyn ja Phoeben päätyvän yhteen sarjan lopussa. Toiveisiin ei kuitenkaan vastattu ja myös Bright sanoo olevansa asiasta hyvin harmissaan.

– Petyin, kun Phoebe päätyikin yhteen Paul Ruddin kanssa. Mielestäni Joey ja Phoebe olisivat olleet loistavia yhdessä.

– Fanit petettiin, hän suree.

Brightin mukaan Phoebea esittävällä Lisa Kudrow’lla ja Joeyta näytelleellä Matt LeBlancilla oli loistava kemia niin kameran edessä kuin sen takanakin. Siksi se, ettei Phoeben ja Joeyn romanssi koskaan toteutunut, kaduttaa Brigtia.

– Siinä oli jotain provosoivaa. Siinä oli paljon potentiaalia, hän sanoo.

Tuottajan mielestä sarja myös päättyi liian aikaisin, sillä esimerkiksi Joeyn tulevaisuudensuunnitelmat jäivät finaalijaksossa avoimeksi.

– Mielestäni sarja olisi voinut jatkua vuoden tai kaksi. Joey ei ollut naimisissa ja jotain olisi voinut tapahtua tulevaisuudessa. Joey olisi voinut löytää sarjassa tosirakkauden, Bright sanoo.

Sarjan tähdet Matt LeBlanc (ylhäällä vasemmalla) Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer (alhaalla vasemmalla), Lisa Kudrow ja Jennifer Aniston.

Kuten Frendit-fanit muistavat, Joeylla oli sarjassa pientä säpinää Jennifer Anistonin näyttelemän Rachelin kanssa. Tuottaja Bright kuvailee juonenkäänteen olleen fiasko.

– Se johti pienoiseen kapinaan näyttelijöiden keskuudessa... hän naurahtaa.

Sarjan lopussa nähtiin, kuinka Rachel ja Ross (David Schwimmer) astelivat alttarille. Bright sanoo kuitenkin epäilevänsä suuresti, että hahmot olisivat enää yhdessä nyt 16 vuotta myöhemmin.

– Se ei olisi uskottavaa, hän kuittaa.

Bright nostaa haastattelussa esille myös kysymyksen, jota fanit ovat ihmetelleet vuosikausia. Päätähtien lisäksi varsinkin sarjan ansioituneimmat fanit muistavat myös David Schwimmerin näyttelemän Rossin pienen Ben-pojan. Lapsen edesottamuksia ja Rossin taivalta isänä seurattiin sarjassa tiiviisti.

Yhtäkkiä hahmo kuitenkin katosi kokonaan sarjasta.

Brightin mukaan kyse oli säästötoimista, sillä tuotannon mielestä Beniä esittäneen Cole Sprousen, hänen lastenhoitajansa ja kaksoisveljensä läsnäolo kuvauksissa tuli liian kalliiksi.

– Emme tarkoituksella heivanneet häntä sarjasta. Budjetit, budjetit, tiedättehän? Bright toteaa.

Tietyt sanat kiellettiin sarjassa

Sarjan tekijät ovat aikaisemmin kertoneet olleensa hyvin huolissaan siitä, miten yleisö suhtautuisi siihen, että sarjan hahmot päätyivät yhteen.

Monicasta ja Chandlerista ei tekijöiden mukaan pitänyt koskaan tulla paria, mutta fanit innostuivat ajatuksesta niin paljon, että tekijät päättivät jatkaa parin romanssia yhtä yhteistä yötä pidemmälle.

– Monican ja Chandlerin romanssi osoitti sarjan kehittyvän. Chandler ei enää pelännyt sitoutumista, Kauffman totesi.

Frendit-sarjassa seurattiin kuuden ystävyksen elämää Manhattanilla.

Sarjan edetessä myös Rossista ja Rachelista tuli pari. Juonikuvio hermostutti sarjan luojia, sillä he pelkäsivät sen karkottavat katsojat.

– Muistan erään toisen tv-sarjan, joka oli todella kiinnostava, kunnes päähenkilöt päätyivät yhteen, sarjan tuottaja Kevin Bright on sanonut.

Tekijät ovat myös kertoneet sarjaa esittäneen NBC-kanavan pomojen suhtautuneen nuivasti moniin sarjan tapahtumiin.

– Eräässä kohtauksessa Monica ja Rachel kinastelivat siitä, kumpi saisi ottaa viimeisen kondomin. Saimme näyttää kondomipakkauksen, mutta emme itse kondomia, sarjan luoja Marta Kauffman paljasti Tribeca TV Festival -tapahtumassa viime vuonna.

– Sarjan alussa hahmot saivat sanoa esimerkiksi sanan ”penis”. Kolme vuotta myöhemmin sanaa ei enää saanutkaan sanoa. Penis teki paluun kaudella seitsemän, sarjan toinen tekijä David Crane lisäsi.