Maailmankuulu kirjailija viis veisasi koronakaranteenista ja pakeni vaimoaan toiselle puolelle maailmaa – fanit tyrmistyivät

Neil Gaimanin tempaus kuohuttaa sosiaalisessa mediassa.

Neil Gaiman on yksi maailman tunnetuimmista fantasiakirjailijoista. Brittiläinen Gaiman tunnetaan muun muassa Sandman-sarjakuvien käsikirjoittajana, sekä romaaneistaan Hyviä enteitä, Unohdetut jumalat ja Coraline varjojen talossa.

Nyt kirjailija on noussut otsikoihin aivan muista syistä kuin kirjallisista saavutuksistaan.

Brittilehdet kertovat, että Gaiman on ollut viime kuukaudet koronakaranteenissa Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa vaimonsa ja poikansa kanssa. Nyt Gaiman on uhmannut karanteenia ja matkustanut Skotlantiin päästäkseen eroon vaimostaan.

Gaiman kertoo blogissaan, että neljän seinän sisällä oleminen vaimon kanssa oli liikaa ja hänen oli päästävä pois.

– Heippa Skotlannista, jossa olen yksinäni koronakaranteenissa. Olen toisella puolella maailmaa vaimostani Amandasta ja pojastani Ashista, ja kaipaan heitä kovasti, Gaiman kirjoittaa.

Gaimanin mukaan hänen ja hänen vaimonsa liitto ajautui karanteenissa niin pahoihin ongelmiin, että hän päätti lähteä Aucklanista. Kirjailija kuvailee matkaa blogissaan leikkisästi ”pakomatkaksi” ja kertoo blogissaan lentäneensä Aucklandista Los Angelesiin ja sieltä Lontooseen. Lontoossa hän oli lainannut ystävältään auton ja ajanut Skotlantiin.

Gaiman korostaa blogissaan käyttäneensä matkan aikana kasvomaskia ja käsineitä. Kirjailija on nyt toisessa kodissaan Skyen saarella, yli 17 000 kilometrin päässä vaimostaan.

– Matka oli epätodellinen ja henkisesti raskas. Minä ja Amanda olimme vaikeassa paikassa ennen lähtöäni. Se oli minun syyni ja loukkasin häntä pahasti. Sovimme, että meidän on otettava etäisyyttä toisiimme. Se on haastavaa karanteenissa.

Neil Gaiman on kertonut julkisuudessa hänellä ja Amanda-vaimolla olevan avoin suhde. Pari on ollut naimisissa vuodesta 2011 lähtien.

Gaiman kirjoittaa, ettei hän halua puhua liittonsa ongelmista tarkemmin, mutta kirjailija korostaa, etteivät he ole hakemassa avioeroa.

– Yritämme selvittää ongelmamme. Välitämme toisistamme ja meillä on pieni poika, jota rakastamme. Ne ovat syitä, joiden takia yritämme korjata tilanteen.

– Koronakaranteenissa oleminen on rankkaa, hän myöntää.

Daily Mailin mukaan Gaimanin paljastus koronakaranteenin rikkomisesta on herättänyt närkästystä sosiaalisessa mediassa. Skotlannin viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä välttämään Skyen saarelle matkustamista.

– Ymmärrän, että sinulla on liitossasi ongelmia, mutta toivoisin, että olisit käyttänyt vähän maalaisjärkeä, Twitterissä kritoidaan.

– Skotlanti laittoi rajat kiinni ja turha matkustaminen on kiellettyä. Olet itsekäs.

The Timesin mukaan Gaimanin matka on saanut myös poliitikot liikkeelle sosiaalisessa mediassa. Kansanedustaja Ian Blackford kirjoittaa Twitterissä olevansa ihmeissään kirjailijan ajattelemattomuudesta.

The Times kertoo, että Skyen saarella on todettu hoivakodissa 59 koronavirustartuntaa ja kymmenen on kuollut. Tilanne saarella on lehden mukaan vakava ja ihmiset ovat peloissaan. Saarella asuu reilut 9 200 asukasta.

– Mikä siinä on, että karanteenissa olevat ihmiset luulevat voivansa tulla tänne toiselta puolen maailmaa ja vaarantaa samalla paikalliset? Blackford sivaltaa Twitterissä.

Gaiman on puolustautunut sosiaalisessa mediassa ja todennut palanneensa vain kotiin.

– Ajoin suoraan talolleni ja jäin karanteeniin, Gaiman kirjoittaa.