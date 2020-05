Julkkiskaunotar näki vanhoja kuvia itsestään ja järkyttyi – myöntää kauneusleikkausten lähteneen lapasesta

Amy Childs on muokannut vartaloaan päästä varpaisiin. Nyt hän katuu operaatioita ja kokee, että hänet painostettiin niihin.

Amy Childs ponnahti julkisuuteen vuonna 2010, kun hän esiintyi huippusuositussa Glamourelämää Essexissä -tosi-tv-sarjassa. Tuolloin vain 20-vuotiaasta Childsista tuli Britannian tunnetuimpia julkkiskaunottaria, jonka tekemisiä seurattiin tiiviisti lehdissä.

Pian tosi-tv-tähtösen ulkonäkö alkoi muuttua, eikä Childs ole peitellyt sitä, että hänelle on vuosien saatossa tehty lukuisia kauneusleikkauksia.

Nyt 29-vuotias tosi-tv-tähti puhuu kauneusoperaatioistaan podcastissa ja myöntää katuvansa suurinta osaa leikkauksista.

Child sanoo Outspoken Beauty -podcastissa saaneensa jopa satoja tarjouksia ilmaisista kauneusoperaatioista.

– Julkkiksena saa niin paljon asioita ilmaiseksi. Yhteen aikaan minulle tuli Twitterissä noin sata viestiä, jossa tarjottiin ilmaisia huulitäytteitä näkyvyyttä vastaan, Childs sanoi.

Childs kuvattuna 2012 tekoripsimerkkinsä julkistamistilaisuudessa.

Tv-tähdelle tarjottiin myös ilmaisia silikonirintoja. Tuolloin Childsille oli tehty jo yksi leikkaus, jossa hänen rintojaan oli suurennettu. Childs sanoo tarttuneensa kuitenkin tarjoukseen ilmaisista rintaimplanteista, vaikkei ollut edes haaveillut suuremmista rinnoista.

– Sain tarjouksia ilmaisista rinnoista joka paikasta, ja ajattelin, että mikäs siinä, minä suurennan rintojani, Childs sanoo podcastissa.

Tosi-tv-tähti Amy Childs on tunnettu vuosia povipommi-imagostaan.

Operaatio meni hirvittävällä tavalla pieleen ja toinen rintaimplanteista repesi. Childs toteaa olleensa nuori ja tietämätön riskeistä, joita kauneusoperaatioihin liittyy.

– Ei kukaan kerro tällaisista asioita kun olet 18-vuotias, hän sanoo.

The Sun ja Mirror kertovat, että Childs puhuu kauneusleikkauksista myös uunituoreessa BBC:n I’ve Been There -dokumentissa. Childs varoittaa ohjelmassa nuoria naisia kauneusleikkauksista ja toivoo ihmisten miettivän kahteen kertaan, ennen kuin lähtevät muokkaamaan ulkonäköään.

– Katson vanhoja kuvia itsestäni ja mielestäni näytän ihan kummajaiselta.

Childs kuvattuna 2015 kirjansa julkistamistilaisuudessa.

Dokumentissa Childs sanoo, että hänelle tehtiin ensimmäinen rintaleikkaus, kun hän oli 18-vuotias. Tuolloin rinnat suurennettiin A-kupista D-kuppiin. Toisessa leikkauksessa rinnat suurennettiin kokoon EE.

Childs sanoo olevansa nyt kauhuissaan siitä, että alaikäiset tytöt pitivät häntä tuolloin roolimallina ja halusivat näyttää samalta kuin hän.

– 14-vuotiaat tytöt pitivät minua roolimallina ja olin osa ongelmaa.

Amy Childs suosii nykyään hillitympää lookia. Hän sanoo luopuneensa nyt huulitäytteistään ja pienentäneensä rintansa.

Childs on nyt kahden lapsen äiti ja hän vannoo lopettaneensa kauneusleikkaukset. Tosi-tv-tähti joutui Daily Mailin mukaan viime keväänä leikkaukseen, jossa korjattiin epäonnistuneen rintojen suurennusleikkauksen aiheuttamia ongelmia.

BBC:n dokumentissa hän tapaa nuori fanejaan ja kannustaa tyttöjä miettimään kahteen kertaan, ennen kuin he lähtevät samalle tielle kuin hän.

– Olen ehdottomasti leikkauksia vastaan. Kadun jokaista minulle tehtyä operaatiota, hän sanoo.