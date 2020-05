Lola Odusoga jakoi vangitsevia kuvia nuoruudestaan – tasan 24 vuotta sitten hänen elämänsä otti peruuttamattoman käänteen

Lola Odusoga kruunattiin 2. perintöprinsessaksi Miss Universum -kilpailussa 24 vuotta sitten.

Vuonna 1996 Suomessa elettiin todellista Lola-huumaa, kun Miss Suomi 1996 Lola Odusoga sijoittui toiseksi perintöprinsessaksi Miss Universum -kilpailuissa Las Vegasissa.

Tänä vuonna, tarkemmin sanottuna tänään tapahtumista tulee kuluneeksi tasan 24 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi nykyään viihteen moniosaajana työskentelevä Odusoga jakoi Instagram-tilillään sarjan kuvia kisoista ja niiden kulisseista.

Mukaan mahtuivat niin ilta- kuin uimapukukierrokset.

Voit selata kuvia niiden päälle ilmestyvistä nuolista.

– Tasan 24 vuotta sitten in Las Vegas Miss Universe 1996! Odusoga kirjoittaa kuvatekstissä.

Lola Odusoga Las Vegasissa.

Odusoga kertoo, että osa finalisteista aikoo vaihtaa tänään kuulumisiaan videopuhelun välityksellä. Samalla hän paljasti, että kasvokkain ympäri maailmaa asuvien ex-missien tapaaminen on vuosien varrella osoittanut vaikeaksi.

– Tähän mennessä en oo nähnyt livenä kisan jälkeen kuin yhden kilpakumppanin, yritetty on kyllä monesti ja keskuudestamme on jo poistunut ainakin yksi kilpailija. Mutta yhteyttä on pidetty joidenkin kanssa paljonkin.

Odusoga Miss Suomi -kiertueella 1996.

Odusoga mainitsee myös odottavansa innolla ensi vuoden kisoja.

– Tällä hetkellä katseet on tiukasti ensi vuodessa, jos silloin nähtäisiin livenä paikan päällä meistä Vegasissa mahdollisimman moni.

Miss Universum -menestys poiki nuorelle Odusogalle paitsi julkisuutta, myös lukuisia työtarjouksia. Odusogan kauneus ei jäänyt huomaamatta myöskään Hollywoodissa, sillä missikaunottaren tiedot ja kuvat lähetettiin Huominen ei koskaan kuole -elokuvan castingista vastaaville tahoille.

– Hän tuli heti meidän mieleemme. Uskon, että eksoottisella Lolalla on hyvät edellytykset, elokuvayhtiötä Suomessa edustavan United International Pictures -yhtiön markkinointipäällikkö Jorma Akkanen arvioi Ilta-Sanomille vuonna 1996.

Miss Suomi -finalisti vuosimallia 1996.

Myös Lolan malliemo Marjo Sjöroos kertoi suojattinsa tarttuneen heti tilaisuuteen.

– Lola sanoi, ettei hän empisi kahta kertaa, jos hänelle tarjoutuisi mahdollisuus päästä elokuvaan. Toisaalta Lola on kylmänrauhallinen tyyppi, joka pitää jalat maassa. Hän sanoi minullekin, että älä nyt liikaa innostu asiasta, Sjöroos kuvaili.

Rooli meni lopulta sivu suun, kun Bond-tytöiksi valittiin Teri Hatcher ja Michelle Yeoh. Töistä Odusogalla ei silti ollut puutetta.

Odusoga kertoi Tainola-podcastissa viime vuonna, että kiittää pärjäämisestään missimenestystään. Aina tittelistä ei kuitenkaan ole ollut hyötyä.

– Missi ei nykyään hyödy tittelistä ja mielestäni se on jopa taakka. Missi saa myös missin leiman ja joutuu pärjäämään nykyisessä somemaailmassa, jossa on kilpailua ja jossa jokainen pystyy tekemään itsestään brändin, Lola Odusoga latasi Tainola podcastissa.