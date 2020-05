Leijona voitti Masked Singer Suomi -kisan – maskin takaa paljastui koomikko Sami Hedberg: ”Siisteintä ikinä”

Sami Hedberg paljastui Masked Singer Suomi -panelisteja hämmästyttäneeksi Leijonaksi.

Masked Singer Suomi -kilpailun voittajaksi kruunattiin lauantai-iltana Leijona, jonka maskin alta paljastui koomikko Sami Hedberg.

– Tämä on siisteintä ikinä, Hedberg nauroi ottaessaan maskinsa pois finaalijaksossa.

– Olen aina pienestä pitäen halunnut oikeesti laulaa. Tämä voi olla aika yllättävää. Sitten komedia ja näytteleminen vei mennessään, Hedberg paljasti.

Leijona esitti finaalissa Leijonakuningas-elokuvasta tutun Can You Feel the Love Tonight -kappaleen. Leijonan henkilöllisyys oli askarruttanut tänä keväänä panelisteja kenties kaikista eniten.

Leijonan henkilöllisyys hämmensi pitkään panelisteja.

Leijonan oli arvuuteltu olevan niin elokuvaohjaaja Renny Harlin, juontaja Mikko Leppilampi kuin liikemies Hjallis Harkimokin.

Vieraileva tuomari Eicca Toppinen veikkasi viimeisen esityksen perusteella, että maskin alla on Janne Niinimaa. Janne Kataja oli toista mieltä.

– Hän on mun pitkäaikainen työkaveri. Olen hänen henkilökohtainen ystävänsä, hänen on oltava Sami Hedberg, Kataja totesi.

Koomikko Sami Hedberg voitti Leijona-hahmollaan Masked Singer Suomi -kisan. –Tuntui epätodelliselta poistaa maski viimeisenä. Ohjelmassa mukana oleminen oli alusta lähtien erilainen, kiehtova ja ainutlaatuinen kokemus. Koko kisan voittaminen tuntuu liian hienolta, Hedberg iloitsee.

Katajan veikkaus meni aivan oikeaan, mutta helppoa Leijonan henkilöllisyyden arvaaminen tuomaristolle ei ollut. Esimerkiksi Jenni Kokander ilmoitti hoksanneensa Leijonan henkilöllisyyden vasta viimeisessä jaksossa.

– Mä tiedän nyt kuka sä olet! Olet voittanut Jussin elokuvasta, jossa olemme näytelleet yhdessä, Jenni Kokander hihkui.