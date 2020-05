Masked Singer Suomi -hahmon henkilöllisyys löi panelistit ällikällä – Heinäseiväs olikin Ilkka Alanko: ”En voi käsittää!”

Heinäseiväs sijoittui toiseksi Masked Singer Suomi -kisassa.

Masked Singer Suomi -ohjelma huipentui tänään lauantaina finaaliin. Heinäseiväs esitti finaalissa kappaleen Suomen muotoinen pilvi.

Heinäseipään todelliseksi henkilöllisyydeksi oli kevään mittaan veikkailtu muun muassa kokki Tomi Björckiä, muusikko Petri Nygårdia sekä laulaja-näyttelijä Sebastian Rejmania.

Panelistit hätkähtivät Heinäseipään aloittaessa laulunsa.

– Onko tämä Ilkka vai Ismo Alanko? Maria Veitola ja Jenni Kokander totesivat heti kun Heinäseiväs aloitti laulamisen.

– Äänessä oli nyt jotain tuttua. Olet sanonut, että ruusuja satelee. Satelisiko neljiä ruusuja? Kokander pohti.

– En keksi mitään! Tämä on ihan kauheaa! Heinäseiväs on vienyt mun yöunet, kun olen vaan miettinyt, kuka on Heinäseiväs? Miksi en tajua ääntä, joka on tosi tuttu? Veitola tuskaili.

Panelistien arvaukset osuivat oikeaan, sillä heinäkasan alla lymysi laulaja Ilkka Alanko.

– En voi käsittää! Maria Veitola huudahti Alangon ottaessa maskinsa pois.

– Miten hyvä vedätys, Kokander hykerteli.

Alanko sanoi muuttaneensa ääntään tarkoituksella aikaisemmissa jaksoissa, etteivät panelistit arvaisi hänen henkilöllisyyttään.

– Miten vapauttavaa tämä on. Mulla ei ole edes taiteilijanimeä, olen yleensä lavalla ihan vaan Ilkka Alanko, Alanko kehui kokemustaan.