Näyttelijä kuoli vain 16-vuotiaana huumeisiin – äiti kertoo nyt, kuinka lapsitähteys ajoi pojan synkkään syöksykierteeseen

Näyttelijä Logan Williamsin äiti kertoo poikansa salatusta huumehelvetistä.

Kanadalaisnäyttelijä Logan Williams menehtyi huhtikuun alussa 16-vuotiaana. 10-vuotiaana uransa aloittanut näyttelijä tunnettiin etenkin The Flash -tv-sarjasta.

Amerikkalaismedian mukaan Williamsin kuolema oli äkillinen, eikä perhe kertonut nuorukaisen kuolinsyytä julkisuuteen. Nyt näyttelijän äiti Marlyse Williams kertoo New York Postille poikansa kuolleen huumeisiin. Logan Williams kuoli fentanyylin yliannostukseen. Fentanyyli on opioidi, joka on vahvuudeltaan noin sata kertaa morfiinia vahvempaa.

Marlyse Williams sanoo halunneensa kertoa poikansa kuolinsyystä julkisuudessa, sillä toivoo sen herättävän keskustelua nuorten päihdeongelmista.

– Hän kuolemansa ei ole turha. Hän tulee auttamaan monia ihmisiä tulevaisuudessa, näyttelijän äiti sanoo New York Postille.

Näyttelijän äiti sanoo poikansa kamppailleen päihderiippuvuuden kanssa vuosia. Äidin mukaan Williams aloitti käyttämään huumeita vain 13-vuotiaana. Hän sanoo pojan turvautuneen päihteisiin, sillä koki valtavia paineita näyttelijäntöistä ja koekuvauksista.

Äiti kertoo New York Postille toivoneensa, että poika kyllästyisi näyttelijäntyöhön. Niin ei käynyt, vaan Williams sai ensimmäiset roolinsa 10-vuotiaana ja janosi menestystä.

– Parin vuoden aikana hän kävi sadoissa koekuvauksissa, Marlyse Williams muistelee.

Äiti sanoo tukeneensa Williamsia, sillä näki kuinka paljon poika nautti näyttelemisestä. Muutaman vuoden jälkeen tasapainottelu koulun ja näyttelemisen kanssa kävi kuitenkin liian raskaaksi Williamsille.

Äiti löysi pojan hallusta kannabista, kun Williams oli 13-vuotias. Pikkuhiljaa näyttelijä rupesi käyttämään muita huumausaineita.

Äidin mukaan hän teki kaikkensa auttaakseen Williamsin kuiville. Perhe käytti kaikki rahansa lähettääkseen pojan vieroitushoitoon Yhdysvaltoihin. New York Postin mukaan Williams oli viimeisen kerran vieroitushoidossa viime kesänä ja asui sen jälkeen ryhmäkodissa.

Marlyse Williams sanoo perheen salanneen pojan addiktion julkisuudelta, eikä kukaan tv- tai elokuva-alalla tiennyt nuoren näyttelijän ongelmista.

– Logan toivoi pystyvänsä palaamaan näyttelemisen pariin. Emme halunneet ihmisten tietävän huumeista, koska pelkäsimme, tuomitsemista, häpeää ja kritiikkiä. Halusimme unohtaa koko jutun.

Äiti kertoo nähneensä Williamsin vaikuttaneen viimeisinä kuukausinaan levottomalta, mutta suhtautuneen toiveikkaasti tulevaisuuteen. Hän oli käynyt koekuvauksissa ja teki tulevaisuudensuunnitelmia. Viimeisen kerran äiti sanoo nähneensä Williamsin pari päivää ennen näyttelijän kuolemaa.

– Hän sanoi, että äiti, minä pääsen kuiville. Haluan aloittaa uuden elämäni. Viimeiset sanat toisillemme olivat, että rakastan sinua.