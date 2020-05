Karu korona-arki iski Paula Vesalan kotiin – rehellinen kuvasarja sai liudan suomalaistähtiä tunnustamaan totuuden kotoilusta

Paula Vesala tarjoili kurkistuksen korona-arkeensa. Hän ei ole ainoa suomalaistähti, ketä tiski- ja pyykkivuoret piinaavat kotona ollessa.

Laulaja Paula Vesala on jäänyt poikkeuskevään ajaksi muiden suomalaisten tavoin kotioloihin. Kotona laulajatähdellä on seuranaan tämän 12-vuotias poika Julius.

Vesala tarjoili Instagramissa seuraajilleen kurkistuksen koruttomaan korona-arkeensa, joka on kuin kenen tahansa suomalaisen kotoiluarki tällä hetkellä.

– En tiiä hemmetti. Että mitä korona-arkeen kuuluu. Katso kuvasarja siitä kuinka kaikki voi olla vaan niin upeeta! Hyggebloggailu alkakoon, Vesala vitsailee.

Koomisessa kuvasarjassa laulaja esittelee muun muassa keittiöön kohoavia tiskivuoria, pyykkikasaa sekä näyttää, miten ulkojumppa sujuu omalla pihalla.

– Kysynkin että miten kaikki pyykit ja tiskivuoret kasaantuu vaikka on ”vaan kotona”, entäs onks kellään ikävä salille vai miten nää pihajumpat on jengillä sujunu...

– Välillä on gaala olkkarissa ja saa tehtyy jotain etähommiakin. Video, jossa lapseni kanssa kuristamme toisiamme on totta kai huumoria. Kotona kokkailu selkeästi on hengenvaarallista eräille. Koirat ainakin on rakastaneet tätä aikaa!

– Onks mitään vastaavia kokemuksia kenelläkään vai olenko ainoa... Vesala ihmettelee.

Moni julkisuudesta tuttu henkilö pysyi samaistumaan Vesalan koronatunnelmiin ja jakoi oman vertaistukensa päivityksen kommenttiosiossa.

– Sillon kun karanteeni alkoi, sanoin miehelle että ”talo pysyy ainakin puhtaana”, mutta jostain syystä se ei oo mennytkään niin, kommentoi huippumalli Suvi Riggs.

– Kaikki tämä. Ite tuntuu et vaan kiukuttelen (tyhjästä tietty) ja täytän sekä tyhjennän astianpesukonetta, kommentoi toimittaja ja tv-persoona Maria Veitola.

– Täällä kans Paavo on selkeesti ainut, jolla ei oo ainuttakaan negatiivista kommenttia ikuisuuden kestäneestä kotoilusta ja pitkistä lenkeistä, kommentoi laulaja Anna Puu viitaten koiraansa.

Paula Vesalan elämässä alkoi joulukuussa 2018 uusi vaihe, kun hän muutti poikansa kanssa takaisin Suomeen.

Vesalalla ja hänen poikansa muuttivat takaisin Suomeen Yhdysvalloista viime joulukuussa. Artisti kertoi IS:lle maaliskuussa, että ajatus muutosta takaisin Suomeen syntyi puhtaasti hänen poikansa toiveesta. Julius ei enää viihtynyt Los Angelesissa. Huolellisen suunnittelun jälkeen äiti ja poika pääsivät asettumaan Helsinkiin. Vesala asuisi edelleen mielellään ulkomailla, mutta on hyvin tyytyväinen nykytilanteeseen.

– Minun on aika kuunnella, mitä Julius tarvitsee. Hän on paljon onnellisempi nyt, sillä hän saa elää vapaammin, Vesala pohti.

– Hän on sanonut, että Losissa lapset ovat kuin vankilassa. Hän kaipasi sitä, että voisi pyöräillä uimarannalle ja mennä kavereiden kanssa mustikkaan.

Julius on Vesalan ja hänen ex-miehensä Lauri Ylösen lapsi. Ylönen on tullut tutuksi The Rasmus -yhtyeen solistina.

Vesala esiintyi lokakuussa Hartwall-areenalla, minkä jälkeen tähti on pitänyt lomaa. Hänet nähtiin syksyllä myös Vain elämää -ohjelman all stars -kaudella.