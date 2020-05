Harry ja Meghan pelmahtivat videopuheluun – taustalta aukesi näkymä herttuaparin hulppeaan piilopaikkaan

Los Angelesiin asettuneet Harry ja Meghan majailevat toistaiseksi näyttelijä Tyler Perryn kotikartanossa.

Brittihovin pölyt karistaneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat asettuneet enkelten kaupunkiin Los Angelesiin poikansa Archien, 1, kanssa.

Pariskunta on vältellyt julkisuutta ahkerasti Britanniasta lähdön jälkeen, mutta kuninkaallisfanit saivat tällä viikolla yllättävän kurkistuksen herttuaparin kotiin.

Kaksikko osallistui keskiviikkona mielenterveystyötä tekevän Crisis Text Line -tiimin videopalaveriin. Samalla herttuaparin taustalta avautui hulppea kartanonäkymä.

Harryn ja Meghanin tiedetään asuvat väliaikaisesti näyttelijä Tyler Perryn kodissa. Kyseessä on hulppea kartano, jonka arvoksi kerrotaan noin 18 miljoonaa dollaria. Kartanossa on muun muassa kahdeksan makuuhuonetta ja 12 kylpyhuonetta sekä iso uima-allas.

Perry itse on jakanut lukuisia kuvia kartanostaan Instagramissa.

Aluksi Harry, Meghan ja Archie muuttivat Englannista Vancouverinsaarelle Kanadaan, josta he muuttivat Yhdysvaltoihin Los Angelesiin. Meghan on kotoisin Los Angelesista, jossa hän myös loi uransa näyttelijänä ennen avioitumistaan prinssi Harryn kanssa.

Pariskunnan Archie-poika vietti ensimmäistä syntymäpäiväänsä toukokuun alussa.

Herttuapari on ollut vaitonainen tulevaisuudensuunnitelmistaan, mutta se tiedetään, että pari on perustanut uuden hyväntekeväisyysjärjestön, jolla on heille aivan erityinen merkitys.

Herttuaparin järjestö on voittoa tavoittelematon järjestö nimeltään Archewell. Järjestö tarjoaisi näillä näkymin ainakin mahdollisuuden osallistua erilaisiin tukiryhmiin ja monimediallisiin koulutusohjelmiin. Tekeillä ovat myös Archewellin hyvinvointiin keskittyvät kotisivut.