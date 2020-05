Matemaattinen arvoitus haastaa pohtimaan, voiko isän iän päätellä äidin ja pojan iän perusteella?

Tutustutaanpa hauskaan perheeseen, johon kuuluu kolme onnellista ihmistä. Perheessä ovat vanhemmat Katri ja Matti, sekä heidän silmäteränsä Arvi.

Koko porukka on innoissaan vuosiluvuista ja vähän perheen miehiä vanhempi Katri saa usein kuulla naljailua omasta iästään. Perheen ”nuoremmat pojat” kuittailevat hänelle siitä silloin tällöin. Tai oikeastihan se on vain Matti. Mutta Arvi oppii isänsä tavoille kovaa vauhtia…

Katri sai Arvin ollessaan 38-vuotias. Ja nyt juuri on niin hassu tilanne, että vanhempien ikäero on täsmälleen sama kuin heidän poikansa Arvin ikä. Pystyykö näillä tiedoilla päättelemään, kuinka vanha Arvin isä Matti tarkalleen on? Vastaa alle ja katso muiden mielipide asiasta.

