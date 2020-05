Näin Meiju Suvas saa ajan kulumaan karanteenissa – ”Olemme tehneet asioita, joita olemme aina siirtäneet eteenpäin”

–Kotona korona-aika on sujunut hyvin. Mies on tehnyt töitä, tytär opiskellut etänä kampaajaksi ja poika ilmoitti juuri ilmoittautui syksyn yo-kirjoituksiin, 5. kesäkuuta bändinsä kanssa Hirvihaaran kartanosta keikan streamaava Meiju Suvas kertoo.

Kestosuosikki Meiju Suvaksen pelastus on ollut iso koti, jossa koko perhe mahtuu viettämään karanteenia.

Laulaja Meiju Suvas, 61, muistelee vieläkin helmikuun viikkoa, jolloin hän kotiin tullessaan sairastui pahasti.

– En pystynyt edes sängystä nousemaan, hän kertoo.

Meiju oli ollut Kanarialla ja tultuaan helmikuun puolessa välissä kotiin hän sairastui.

– Ensin oli kurkku kipeä, sitten tuli yskä, sitten tunne, että joku painaa keuhkoja sisään ja näiden päälle minulla oli yli 38 astetta kuumetta, Meiju kertoo.

Kaikkein pahinta Meijun mielestä oli se, että kova kuume ja kivut kestivät kaksi päivää. Hän oli kuitenkin niin väsynyt, ettei jaksanut tehdä yhtään mitään. Perheenjäseniä Meiju ei tartuttanut.

– Tuolloin kukaan ei vielä puhunut koronasta, mutta aiheesta lukeneena epäilen sairastaneeni koronan, Meiju sanoo.

Laulaja huomauttaa lähtevänsä piakkoin testeihin.

– En ole koskaan ollut niin kipeä, enkä ole tuntenut vastaavanlaista. Haluan testeihin, sillä minua kiinnostaa, oliko minulla korona, hän miettii.

Korona-aika on ollut haastavaa; ei ole keikkoja ja kotona ollaan vuorokaudet ympäri.

– Meillä on sen verran iso koti, että kaikille löytyy oma tila ja oma rauha. Olemme leiponeet, touhunneet puutarhassa, tehneet asioita, joita olemme aina siirtäneet eteenpäin, Meiju kertoo ja sanoo leipomisen tuloksena saaneensa kolme kiloa lisää painoa.

– Kahden viime kuulauden aikana päivän juhlahetki on ollut kahvi ja pulla. Siitä ne kilot ovat tulleet, hän naurahtaa.

Vaikka keikat on peruttu, Meijukin on siirtynyt streamilähetyksiin. Hän oli torstaina mukana Saara Aallon musiikkilähetyksessä, joka lähetettiin ravintola Herculeksesta.

– Tämän kuun 22. päivänä esitän Facebook-livessä UMK:n kappaleeni Annan palaa vaan – Playing with fire. Sehän ei päässyt finaaliin, mutta koska biisi on niin hyvä, halusin sen julkaista. Nythän se ei ole harmi, koska viisut on peruttu, hän järkeilee.

Meiju käy myös esiintymässä palvelutalojen asukkaille.

– Eräässä palvelutalossa laulan muun muassa äitini säveltämän valssin. Siitä tekee erityisen se, että äiti on juuri siellä hoivassa.