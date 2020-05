Tiger King -tähti Dillon Passage, 22, paljastaa IS:lle: tällaista on olla koko maailmaa kohauttaneen Joe Exoticin, 57, aviomies

Dillon Passagen aviomies Joe Exotic istuu parhaillaan 22 vuoden vankilatuomiotaan. Passage avautuu Ilta-Sanomille suhteestaan tiikerikuninkaan titteliä kantaneeseen mieheen.

Kevät 2020 muistetaan koronapandemiasta, mutta viihdemaailmassa myös Netflixin maailmanlaajuiseksi ilmiöksi paisuneesta sarjasta Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes.

Dokumenttisarjan keskiössä on oklahomalainen asefanaatikko Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage. Hänet tuomittiin tammikuussa 2020 yli 20 vuoden vankeuteen murhan yrityksestä ja eläimiin kohdistuneista rikoksista.

Tiger King julkaistiin Netflixissä 20. maaliskuuta. Variety-lehden mukaan sarja keräsi jopa yli 34 miljoonaa katsojaa ensimmäisten kymmenen päivän aikana. Se pysytteli pitkään myös Suomessa Netflixin katsotuimpien sarjojen listan kärjessä.

Dokumenttisarjassa esiintyvät ”tavikset” nousivat silmänräpäyksessä viihdemaailman tähtitaivaalle Hollywoodin näyttelijäkatraan ykkösnimien rinnalle – ainakin hetkellisesti.

Yksi heistä on 22-vuotias Dillon Passage, joka vielä parisen kuukautta sitten oli tuiki tuntematon suuruus. Hänen taustaltaan löytyy erikoisten tapahtumien ketju, mikä sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun deittisovellukseen kilahti viesti itseään Joe Exoticiksi kutsuvalta mieheltä.

IS tavoitti Floridassa asuvan Passagen, jonka yli 30 vuotta vanhempi aviomies Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, istuu parhaillaan telkien takana.

Nyt Dillon Passage kertoo oman tarinansa kulissien takaa.

Kohusarjan Passage katsoi kokonaan heti sen ilmestyttyä. Kun pian koko maailma kuhisi sarjasta, oli nuorella miehellä paljon sulateltavaa.

– Kukaan ei osannut odottaa, että sarjasta tulisi niin iso juttu. Tämä on villiä, Passage kuvailee.

Sarjan katsominen oli miehelle hämmentävää ja jännittävää monella tavoin. Passage astui ohjelmaan mukaan kuvausten loppupuolella, ja monet villieläintarhan tapahtumat selvisivät hänelle vasta lopputuotoksesta.

– Katsoessani sarjaa minulle paljastui joitakin yllätyksiä, kuten Joen ja Carole Baskinin väliset riidat. Emme Joen kanssa puhuneet yksityiskohtaisesti eläintarhan tapahtumista, Passage paljastaa.

Passage on ollut puhelinyhteydessä miehensä kanssa. Telkien takana istuva Exotic ei ole voinut katsoa ohjelmaa, mutta hän on tietoinen ohjelman saaneesta huomiosta.

– Ei voi sanoa, että hänellä menisi hyvin, kun hän kerta on vankilassa, mutta hän yrittää pysyä positiivisena. Ja tietysti hän nauttii saamastaan julkisuudesta ja fanipostista, Dillon kertoo.

Kritisoitu suhde

Dillon Passage on Joe Exoticin neljäs aviomies. Ennen nykyistä kumppaniaan Exotic asteli alttarille yhdessä kahden miesystävänsä kanssa, John Finlayn ja Travis Maldonadon.

Passage tutustui tiikerikuninkaaksi kutsuttuun Exoticiin deittisovelluksessa. Parin ensitreffit olivat Exoticin omistamassa eläintarhan lähellä sijaitsevassa baarissa. Siellä Exotic lauloi treffikumppanilleen ensitöikseen karaokekappaleen.

– Ensimmäisenä mietin vain, että jestas mitkä hiukset miehellä, Passage naurahtaa.

Hän oivalsi pian, ettei kyse ollut aivan tavallisesta tyypistä.

– Hän vaikutti hyvältä tyypiltä, ja hänestä välittyi hyvä energia, mikä veti minua puoleensa.

Sarjan katsojille käy varsin selväksi, ettei Exotic aikaillut päätöksissään. Kaksi viikkoa ensitreffien jälkeen hän polvistui uuden poikaystävänsä eteen. Monet huumaa vierestä seuranneet eivät suhtautuneet kihlaukseen lämpimästi – varsinkaan kun Passage oli vasta parikymppinen Joen ollessa 55-vuotias.

– Ihmiset ajattelivat, että minulla oli huonot aikomukset mielessä. Niin ei kuitenkaan ollut, Passage vakuuttaa

Suhde eteni salamavauhdilla, ja Passage myöntää hypänneensä suoraan syvään päätyyn. Hän kuitenkin sanoo, ettei kadu mitään, päinvastoin.

– Olen onnellinen, ja se on ainut millä on merkitystä. Olemme olleet todella hyviä kumppaneita toisillemme, Passage hymyilee.

Nuorukaisen elämä näytti aiemmin synkältä: hän oli ajautunut huumeriippuvaiseksi ja tunsi olonsa yksinäisemmäksi kuin koskaan.

– Joe käytännössä pelasti elämäni. En tiedä, missä olisin nyt ilman häntä, Passage kertoo mietteliäänä.

Julkisuudesta huolimatta Dillon Passage pyrkii elämään aivan tavallista arkea Lexlie-koiransa kanssa Floridassa.

Passage kertoo jättäneensä huumeet siinä vaiheessa, kun hän muutti eläintarhalle miehensä luokse. Ohjelmassa selviää, että myös Exotic käytti ahkerasti huumeita.

– Joe lopetti huumeidenkäytön, kun tulin kuvioihin. Hän teki kaikkensa saadakseen minut kuiville. Hän antoi eläimiä huolehdittavakseni, ja silloin tunsin taas saavani merkityksen elämälleni, Passage avautuu.

Alkuhuumaa varjosti myös Exoticin aviomiehen kuolema. Travis Maldonado oli ampunut itsensä vain pari kuukautta ennen kuin Exotic ja Passage tapasivat, vain 24-vuotiaana. Passage kertoo auttaneensa Exoticia toipumaan tragediasta.

– Travisin kuolema oli kova paikka Joelle. Kun hän löysi minut, hän sai uutta toivoa elämään ja alkoi hiljalleen palata entisellensä.

Tiikerikuninkaan kahdet kasvot

Puolen vuoden huuman jälkeen palapeli alkoi romahtaa. Syksyllä 2018 Passage oli treenaamassa salilla, kun hän sai mieheltään pysäyttävän puhelun.

– Joe kertoi, että hänet oli pidätetty. Olin shokissa, enkä aluksi tiennyt mitä oli meneillään, Passage muistelee.

Pian alkoivat oikeudenkäynnit, ja lopulta tammikuussa 2020 Exotic sai 22 vuoden vankeustuomion murhan yrityksestä ja eläimiin kohdistuneista rikoksista, kuten tiikerien tappamisesta.

– Se on kova tuomio… Hän ei ansaitse kuolla vankilassa, Passage toteaa vakavana.

– Aluksi se todella koetteli suhdettamme, mutta nyt tilanteeseen on tottunut ja elämme päivän kerrallaan.

Passage myöntää, ettei tiikerikuningas ollut hänenkään silmissään viaton.

– Joe ei ole täydellinen, niin kuin ei ole kukaan muukaan. Hän teki huonoja ja hätiköityjä päätöksiä, mutta juuri kukaan tuomitsijoista ei tunne sitä Joeta, jonka minä tunnen, Passage perustelee.

Exotic haaveili tähteydestä enemmän kuin mistään muusta. Huomionkipeydessään hän teki monia paheksuntaa herättäneitä tekoja. Passagen mukaan tiikerikuninkaan titteliä kantanut Exotic oli kuitenkin arjessa eri ihminen kuin kameran edessä.

– Hänessä on kaksi puolta. Kameroille ei näytetty, miten hyvin hän kohteli lähipiiriään ja auttoi apua tarvitsevia. Hän esimerkiksi lahjoitti ruokaa ja vaatteita. Monet ovat hänelle kiitollisia, Passage sanoo.

Hän kiistää jyrkästi, että miehensä olisi kohdellut eläimiä väärin.

– Jos hän olisi satuttanut tiikereitä, ne olisivat kyllä tehneet sen mitä arvata saattaa. Mitä tulee pentutehtailuun, hän teki sen pitääkseen lajin hengissä, mies väittää.

Aviomiestään puolustava Passage vakuuttaa pysyvänsä yhdessä Joen kanssa. Hän ristii kätensä yhteen ja toivoo tuomion lyhentyvän ajan kuluessa. Passagen mukaan Exotic aikoo tehdä tuomiosta valituksen. Joe Exoticin tarina on kuulemma vasta alussa.

– Hän on ollut tukeani, kun minulla on ollut vaikeaa. Nyt on minun vuoroni tukea häntä. Olemme luvanneet pysyä toistemme rinnalla – kävi mitä kävi, Passage painottaa.

Sarjan avainhenkilöt pettyivät

Tiger King on saanut dokumenttisarjassa mukana olevilta ihmisiltä painavaa kritiikkiä. Nimenomaan sen suhteen, miten heidät on esitetty sarjassa. Passagen mielestä tuottajat onnistuivat luomaan niin totuudenmukaisen kuvauksen kuin mahdollista.

Baarityöntekijänä työskennellyt Passage on hiljalleen alkanut tottua julkisuuteen – jopa siihen, että poliisit saattavat tulla pyytämään yhteiskuvaan. Kaikesta huolimatta hän pyrkii elämään aivan tavallista arkea Lexlie-koiransa kanssa Floridassa. Hän kohottaa kulmakarvojaan, kun hänet nimitetään julkkikseksi.

– Tämä kaikki on ollut niin isoa ja hämmentävää. Ihmiset ovat todella kiinnostuneita minusta, mutta loppujen lopuksi olen ihan tavallinen jätkä, Passage lausuu.

Varitety-lehden mukaan Tiger Kingistä on tekeillä tv-sarja, jota tähdittää Nicolas Cage. Passage ei ota kantaa siihen, ollaanko Tiger King -tuotteesta räätälöimässä myös elokuva, kuten spekuloidaan.

Kuka sitten sopisi Dillon Passagen rooliin? Mies naurahtaa ja sanoo:

– Ruskeat hiukset ja siniset silmät: kukapa muukaan kuin Zac Efron.