50 vuotta täyttänyt Pippa Laukka haki Twitterissä töitä ja päätyi heti koronataistelun etulinjaan – tv:stä tuttu lääkäri jännitti vain yhtä asiaa

Lääkäri Pippa Laukka, 50, tyhjensi kalenterinsa ja aloitti työt julkisen puolen sairaalassa. Hän halusi kantaa kortensa kekoon ja auttaa koronataistelussa.

Kun urheilulääkäri Pippa Laukka julkaisi maaliskuussa avoimen työtarjouksen Twitterissä, ei hän arvannut, että kirjoitus veisi hänet suoraan koronaepidemian etulinjaan. Nyt takana on kaksi kuukautta päivystystöitä Uudellamaalla sijaitsevassa julkisen puolen sairaalassa, eikä Laukka voisi olla päätökseensä tyytyväisempi.

– Olen viime vuosina miettinyt omaa mennyttä ja tulevaa työuraa. Mitä olen tehnyt, mitä haluaisin tehdä ja miten voisin tehdä muutakin kuin urheilulääkärin työtä, Laukka kertoo Ilta-Sanomille.

Hän oli seurannut huolestuneena uutisissa, kuinka muualla maailmassa hoitohenkilökunta oli joutunut epidemian vuoksi jaksamisensa äärirajoille.

– Mietin, mitenköhän meillä Suomessa mahtaa käydä ja miten voisin auttaa. Kerroin Twitterissä olevani käytettävissä, mutta en ajatellut, että se johtaisi mihinkään. Twiitti lähti kuitenkin elämään omaa elämäänsä ja sain kymmenkunta työtarjousta.

Laukalla on takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä. Viime vuodet hän on työskennellyt yksityisellä puolella ja naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä. Suomalaisille hän on tullut tutuksi muun muassa kolumnistina, kirjailijana ja Olet mitä syöt -ohjelmasta.

–Alussa tuntui hassulta, kun ei päässyt töissä kirjaimellisesti potilaan iholle. Nyt on sellainen olo, että aion jatkossakin tarjota potilaille etävastaanottoaikoja.

Sairaalatyöstä Laukalla on kokemusta, mutta hän myöntää jännittäneensä, miten potilaat suhtautuisivat tv-töistään koko kansan tietoisuuteen tulleeseen lääkäriin.

– Ei käy kiistäminen, että jännitti. Olen viimeksi ollut julkisella puolella töissä, kun olin vähän yli 30-vuotias ja lapset olivat ihan pieniä. Päivystyshommistakin oli parin vuoden tauko, Laukka sanoo.

Olet mitä syöt -sarjassa Laukka tunnetaan suorapuheisesta valmennustavastaan. Hän sanoo, ettei oikeasti ole aivan niin rohkea kuin tv-ohjelma antaa ymmärtää, vaikka ammatillisesti hänellä onkin vahva itseluottamus.

– Jännitin miten ihmiset suhtautuvat, koska tv:n kautta heille on muodostunut minusta jonkinlainen mielikuva. Tosi monet ihmiset kommentoivat, että ”nyt on tuttu lääkäri”, tai että, ”ai se olet sinä, olen nähnyt sinut telkkarista”, Laukka hymyilee.

Jännitys oli turhaa, sillä sairaalassa Laukka on nyt yksi lääkäri muiden joukossa, eikä se ”tv:stä tuttu julkkislääkäri”. Laukan työpaikassa hoidetaan koronaan sairastuneita ja muita potilaita.

– Maaliskuussa oli sellainen olo kuin olisi tullut töihin huopatossutehtaalle. Ihmiset ehkä pelkäsivät kuormittavansa terveydenhuoltoa ja monilla oli myös suoranainen kauhu koronaa kohtaan. Ihmiset pelkäsivät, että se tarttuu välittömästi, jos astuu sairaalan ovista sisään.

Hänen kokemuksensa mukaan ainakin Uudellamaalla ihmiset ovat ottaneet tilanteen vakavasti ja poikkeusoloihin on sopeuduttu alkushokin jälkeen hyvin.

Laukka sanoo pohtineensa jo pidemmän aikaa, miten voisi päivittää osaamistaan ja kerrata vanhaa.

– Lyhyessä ajassa tilanne on muuttunut. Käytännöt ovat hioutuneet ja on tullut selkeitä ohjeistuksia. Paljon on puhuttu suojavarusteista, mutta en ole huomannut, että niiden kanssa olisi nuukailtu, hän sanoo.

– Mitään paniikkia ei ole ollut. Mitä kriittisempi tilanne, niin sen rauhallisempia ollaan. Aluksi oli epätietoisuutta, mutta kun tuli ensimmäinen kriittinen lakipiste, niin ihmiset huomasivat, että elämä jatkuu.

Tartuntaa Laukka ei pelkää, vaikka kohtaakin työssään jatkuvasti koronaan sairastuneita.

– Kävin juuri viime viikolla koronatesteissä. Oli hyvä varmistaa, jos on oireettomana sairastanut. Ei ollut vasta-aineita, eli vaikka olen hoitanut kaiken aikaa koronapotilaita, niin en silti ole saanut tartuntaa.

Hän muistuttaa, että koronataistelu on koko Suomen yhteinen asia ja jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa epidemian kulkuun ja kestoon. Suomessa on vahvistettu yli 6000 koronavirustapausta.

– Olen miettinyt miten itse reagoisin, jos minulla todettaisi tartunta. Siksi on ollut jännä huomata, että koronapotilaat ovat ottaneet diagnoosin hyvin rauhallisesti. He ovat tietysti kovin huolissaan siitä, jos riskiryhmään kuuluvat saavat tartunnan.

Pippa Laukka pitää itsestään huolta riittävällä levolla ja liikunnalla.

Perjantaina Laukka täytti 50 vuotta. Pyöreiden täyttäminen ei Laukkaa sen kummemmin hetkauta, mutta vuodet tuntuvat vierineen eteenpäin turhan nopeasti.

– Ei minua mietitytä ulkonäkö tai vanheneminen, mutta se mietityttää, miten nopeasti aika on mennyt. Työ on opettanut sen, etten kuvittele eläväni satavuotiaaksi. Se ei ole minun käsissäni. On nautittava juuri tästä hetkestä, mutta tosiasia on se, että nyt ollaan puolenvälin paremmalla puolella, hän pohtii.

Hän on kiitollinen siitä, että saa tehdä rakastamaansa työtä. Vuodet ovat opettaneet myös kärsivällisyyttä.

– Koen, että olen saanut elämältä enemmän kuin unelmoin. Olen mennyt eteenpäin ja ollut utelias asioista. Minulle ei ole ollut itsestään selvää, että minusta tulee äiti tai että saan kirjoittaa ajatuksiani kolumniksi tai kirjaksi. Ne ovat suuria onnistumisen kokemuksia. Pitkä parisuhde on myös itselleni suuri ilon ja onnistumisen asia.

– 50-vuotiaana ei tarvitse elää perusharmaata elämää ja siksi lähdin mukaan koronataisteluun.

Koronavirusepidemia on muuttanut myös suomalaista työkulttuuria. Etätyöt ovat yleistyneet hoitoalallakin ja esimerkiksi videopuheluista on tullut nyt osa Laukan arkea.

– Monista asioista on tullut sellainen fiilis, että miksi emme ole tehneet tätä etänä jo aikaisemmin? Esimerkiksi rutiinikontrolleissa tai reseptien uusinnassa potilaan ei tarvitse tulla sairaalaan jonottamaan, kun asia hoituu etävastaanotolla. Se on nykypäivää.

–Olen oppinut kärsivällisyyttä ja kuuntelemaan itseäni. Joskus on hyvä nukkua yön yli ennen päätöksen tekemistä. Se on ollut itselleni aika iso opetus. En lupaudu asioihin, jotka eivät tunnu omalta, hän sanoo.

Etätyö on vaatinut totuttelua ja joustavuutta niin potilailta kuin lääkäreiltäkin. Laukka muistelee nauraen kömmähdystä, joka hänelle sattui etätyön ensimmäisinä päivinä.

Hän oli tuolloin palannut jalkapallomaajoukkueen turnauksesta Kyprokselta ja jäi kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi hallituksen linjauksen mukaisesti.

– On sattunut hauskojakin tilanteita. Laitoin potilaille viestin, että nyt on tällainen tilanne, että olen karanteenissa, mutta voidaan etänä pitää vastaanotto. Sitten tuli viesti, että oliko tarkoitus, että tämä näkyy kaikille.

Laukka sanoo välittäneensä vahingossa viestinsä mukana erään potilaan kuittauksen vastaanottoajasta.

– Soitin heti kaikki potilaat läpi ja pahoittelin mokaani. Terveydenhoitoalalla potilassuoja on ehdoton, mutta onneksi kaikki ymmärsivät, että mokia sattuu. Poikkeusolot ovat tuoneet myös joustavuutta. Jos ei olisi koronaa, niin luulen, että joku olisi saattanut pahastua siitä, että lääkäri lähettelee kimppaviestejä. Onneksi kyseessä ei ollut mikään arkaluontoisempi viesti, Laukka sanoo.

Pippa Laukalle lääkärintyö on ennen kaikkea kutsumusammatti. Veto hoitoalaa kohtaan oli niin voimakas jo lapsena, ettei Laukka voisi kuvitellakaan tekevänsä mitään muuta työtä.

– Neuvolassa rakastin pirtun hajua! Lapsuuden leikeissä olin välillä lääkäri ja välillä potilas, hän nauraa.

– Minulla on intuitio, että lääkärin ammatti on koodattu minuun jo syntymässä. Hoivaviettini on ollut niin vahva. Opin kirjoittamaan kuusivuotiaana ja olen jo silloin kirjoittanut lapsuudenkirjaan harakanvarpailla, että musta tulee isona lääkäri. Siinä oli jo silloin jotain todella kiehtovaa.

Pippa Laukka on kiitollinen, että voi auttaa taistelussa koronaa vastaan. –On ollut oikea ratkaisu lähteä julkiselle puolelle. En ole katunut pätkääkään.

Työssä hän nauttii etenkin ihmisten tapaamisesta ja siitä, että työpäivän aikana vastaan voi tulla ihan mitä tahansa. Parasta on, kun voi konkreettisesti omilla teoillaan auttaa ihmistä.

– Esimerkiksi urheilulääkärinä pystyn kirjaimellisesti korjaamaan jonkin vian ja auttamaan urheilijan huippukuntoon. On tietysti päiviä, jolloin on aivan poikki. Työhön kuuluu se, että ihmiset kaatavat huolensa ja murheensa lääkärin niskaan. Minulle työ on niin suuri intohimo, etten koe sitä raskaaksi. Olen löytänyt sellaisen homman, joka on tarkoitettu minulle.

Omasta jaksamisestaan Laukka pitää huolta riittävällä levolla ja säännöllisellä liikunnalla.

– Multa tosi usein kysytään, että miten saisi parannettua omaa jaksamista. Ei ole yhtä asiaa, joka auttaisi kaikkia. Minulle se on se, että saan tehdä niitä asioita, joihin tunnen suurta intohimoa.

– En ryyppää, syön säännöllisesti ja nukun riittävät yöunet. Se auttaa lataamaan akkuja. Liikunta on aina ollut isossa roolissa elämääni, eikä minun ole koskaan tarvinnut pakottaa itseäni liikkeelle.