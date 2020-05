Kim Kardashian kaipaa omaa tilaa – aviomies Kanye Westin kontrollointi saa vaimon pinnan kiristymään karanteenissa

Koronaeristys ottaa koville.

The Sun paljastaa, että Kim Kardashian ja Kanye West asuvat eri puolilla taloaan.

– Kim haluaa omaa tilaa, lähde kertoi US Weeklylle.

– Hän yrittää olla upea äiti, keskittyä lakiopintoihinsa ja myös työ vie paljon aikaa. Kaikki tämä on vaikeaa, jos Kanye ei auta tarpeeksi.

Lähde lisäsi, että Kimin räppäri-puoliso on ”todella kontrolloiva” ja Kim tuntee välillä tukehtuvansa jatkuvan tarkkailun alla.

– Kimin mukaan Kanye yrittää määrätä, kuinka hänen tulisi elää elämäänsä.

– Kim ja Kanye ovat olleet toistensa kurkuissa kiinni koko pandemian ajan, toinen lähde tietää.

– Kim on sekoamassa, koska hän on tottunut menevään elämäntyyliin. Hän on ollut myös paljon lasten kanssa.

– Hän on turhautunut Kanyeen ja on sitä mieltä, että mies ei kanna tarpeeksi vastuuta perheen asioista. He pysyttelevät eri puolilla taloa, jotta homma pysyisi sivistyneenä.

Kimin ja Kanyen edustajat eivät ole vastanneet The Sunin kysymyksiin tilanteesta.

Tarinassa on toinenkin puoli.

Kanye vei lapset Wyomingissa sijaitsevalle maatilalleen viime viikolla. Raporttien mukaan Kanye halusi antaa Kimille tauon lastenhoidosta.