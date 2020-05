Erika Vikman teki karanteenin myötä totaalisen pysähdyksen – oppi heti tärkeän seikan

Laulaja Erika Vikman on käyttänyt kevään hiljaiselon tutustumalla itseensä.

Entinen tangokuningatar ja Cicciolina-kappaleellaan Suomen euroviisukarsintoihin osallistunut Erika Vikman, 27, on pitänyt itsensä viime ajat kiireisenä niin musiikillisesti kuin yksityisestikin. Hän kertoo Ilta-Sanomille sen olevan outo tunne, kun ei ole keikkoja. Hän sanoo viettäneensä kuitenkin aikaansa studiossa suunnitellen jo tulevia uusia lauluja. Omanlainen musiikkisuuntakin on vihdoin löytynyt.

– Nyt urani menee ehdottomasti haluamaani suuntaan. Ominta on popartistin ura, joka on muotoutunut pikkuhiljaa Arttu Wiskarin Mökkitie Recordsin ihmisten avustuksella ja ohjauksella, Erika kiittelee.

Erika naurahtaa, ettei häntä harmita kakkospaikka Suomen UMK:n kisassa.

– Kappaleeni Cicciolina on ollut hyvin suosittu ja sitä kuunnellaan muuallakin Euroopassakin. Olikin ilo laulaa se eilen yhdessä Saara Aallon Hercules -live streamissa. Minulle oli suuri kunnia päästä esiintymään lahjakkaan ja ihailemani Saaran kanssa, Erika iloitsee.

– Saara on hyvä esimerkki ihmisestä, joka tekee unelmista totta, hän huomauttaa.

Korona-aika on ollut muutamia iloisia yllätyksiä lukuun ottamatta työtään rakastavalle Erikalle haaste. Hän on nainen, joka ei ole sanojensa mukaan tottunut lomailemaan kesäisin ja nyt keikat on peruttu.

– Totta kai harmittaa sekin, että Rauman kesäteatterin projekti jouduttiin siirtämään ensi vuoteen. Siitä olen mielissäni, että keikkoja myydään jo syksylle. Tämä tilanne on nyt vain siedettävä ja uskottava parempiin aikoihin, hän sanoo.

Raumalla olisi muutenkin ollut mukavaa, sillä Erikan rakas miesystävä, laulaja Danny, viettää siellä aina kesänsä.

– Aion käydä mahdollisuuksien mukaan hänen luonaan Raumalla, Erika kertoo.

Hiljaiselon aikana Erika on ryhtynyt myös tutkailemaan itseään.

– Olen viimeiset kymmenen vuotta, joista viisi julkisuudessa, nähnyt itseni artistiminäni kautta. Viime viikkoina olen ehtinyt tutustua Erikaan, hän kertoo.

Erika painottaa katselleensa itseään nyt aivan toisesta vinkkelistä. Hän on oppinut, ettei ihmisen elämässä ole yhtä totuutta.

– Olen vielä matkalla itseeni ja uskon reitin varrelta löytäväni Erikasta aivan uudenlaisia piirteitä. Elämä on mielenkiintoinen reissu ja toivon saavani matkan varrelta mahdollisimman paljon erilaisia haasteita, hän miettii.

Kun Erika vielä tarkasti miettii rauhallista kevättä, hän uskoo tyhjäkäynnillä olevan positiivinen vaikutus omaan tulevaisuuteensa.

– Jos ei ole ennen ole ollut aikaa tutustua itseensä, se aika on todellakin nyt. Aion myös jatkaa matkaani itseeni, Erika filosofoi.