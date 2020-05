Saara Aalto paljastaa: haaveissa perheenlisäys – ”Äitinä oleminen on varmasti ihanaa”

Laulaja Saara Aalto sanoo astumisen avioliittoon tuoneen suhteeseen turvan. Myös lapsen hankkiminen on tullut ajankohtaisemmaksi.

Laulaja ja lauluntekijä Saara Aalto, 33, ei ole koronakriisin aikana jäänyt tuleen makaamaan. Ideoita energiapakkauksella on riittänyt ja niistä ovat toteutuneet yhdessä Meri-vaimon, 31, kanssa tehty No Fear – Rohkeampi minä -podcast sekä yhteinen No Fear -School -verkkokoulu, jonka ensimmäinen kurssi on viiden viikon mittainen Saaran laulukurssi.

– Viimeisten kahden kuukauden aikana olemme kehitelleet kaikenlaista Merin kanssa, Saara sanoo viitaten uudenlaisiin töihinsä verkossa.

Sitä Saara ei kiellä, etteikö koronaviruksen aiheuttama lock down olisi ollut shokki. Hän kertoo olleensa Marin kanssa alkuvuodesta parin kuukauden lomalla keräämässä tulevalle vuodelle voimia. Loman päätyttyä Saara kuitenkin totesi Merille olevansa edelleen uupunut viime vuoden kovasta ja kiireisestä ajasta.

– Kun sitten maailma koronan takia pysähtyi, mietin saaneeni kuin lahjana ne kaipaamani ylimääräiset lomaviikot, hän muistelee.

Saara naurahtaa kaivanneensa parin lisäviikon jälkeen kuitenkin takaisin työn touhuun.

– Sain luovuuspuuskan ja yhtäkkiä oli aikaa toteuttaa jo kauan mielessä pyörineet podcastit sekä netin laulukurssi, hän kertoo.

Monen muun artistin tavoin Saarankin keikat peruuntuivat ja hän mietti, millä rahalla nyt eletään. Tänä keväänä hänen piti tähdittää Helsingissä We Will Rock You -musikaalia. Nyt nuokin tulot jäivät saamatta.

– Toisaalta, jos haluaa, tekemistä riittää. On minulla säästöjä, mutta on tämä taloudellisesti silti haastavaa, hän kertoo ennen Herculeksessa torstaina järjestettyä QUEENS LIVE -EUROVISION DIVAS! -konserttiaan.

Streamissa oli vierailevia laulajia ja Cicciolina-dueton Saara lauloi ex-tangokuningattaren Erika Vikmanin kanssa. Saara esitti isojen euroviisuhittien lisäksi myös kaikki euroviisuehdokkuuslaulunsa aina vuodesta 2011.

– Idea syntyi, kun esiinnyin omassa olohuoneessani synttäreilläni pari viikkoa sitten livenä. Streamin näki 50.000 ihmistä ja se antoi voimaa, Saara kertoo.

–Avioliitto ei ole,muuttanut elämäämme mitenkään, mutta toki on ihana kutsua toista vaimoksi, Saara Aalto sanoo rinnallaan Meri-vaimo.

Kun Saara Aalto luo uraansa ja keskittyy työhönsä, hänen rinnallaan seisoo oma rakas, aviovaimo Meri (o.s. Sopanen) nykyinen Aalto. Pari on ollut yhdessä jo kuusi vuotta ja kihloihin he menivät kesällä 2016. Avioliitto solmittiin Suomen kodissa tänä vuonna. Saaran ja Merin suunnitelmissa olivat suuret häät, mutta korona muutti kaiken.

– Ajateltiin tehdä ihmisille asetettujen rajoitusten keskellä jotakin kivaa. Koska häitä ei voi järjestää, menimme ihan pienessä piirissä naimisiin, hän kertoo.

Saara painottaa, ettei heidän arkensa avioliiton myötä ole muuttunut; he ovat koko ajan tehneet kaiken yhdessä ja sama tahti jatkuu.

– Merin elämä muuttui siten, että hän on nyt rouva Aalto. Ja onhan se kiva kutsua toista vaimoksi, Saara herkistyy.

Häämatkaa pari ei ole vielä tekemässä, mutta sitäkin on suunniteltu. Nyt ei ole matkojen aika. He haluavat nauttia Suomen kodistaan ja heräävästä luonnosta sekä koirien kanssa tehdyistä metsälenkeistä. Lontoon keskustassa sijaitsevaan kotiin pariskunnalla ei ole kiire.

Saara Aalto paljastaa heidän keskustelleen Marin kanssa myös lapsista. Molemmat haluavat jonakin päivänä jälkikasvua.

– Olen nuoresta asti miettinyt haluavani lapsia ja kyllähän äitinä oleminen on varmasti ihanaa. Emme ole tehneet sen asian suhteen vielä päätöstä, sillä tulee miettiä myös se, miten lapsen hankimme. Lapsen hankinta tulee silti koko ajan ajankohtaisemmaksi, Saara sanoo.