MTV: Iiro Seppänen ja Julia-vaimo kokivat karmean tragedian, kun 3-vuotiaat kaksoset murhattiin – kertoo nyt, kuinka perhe selvisi menetyksistä

Taikuri Iiro Seppänen kertoo MTV:n ohjelmassa, kuinka on perheensä kanssa selvinnyt perhettä kohdanneesta suuresta surusta ja menetyksestä.

Taikuri ja extreme-urheiljia Iiro Seppänen, 44, nähtiin torstai-iltana MTV3:n Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelmassa. Seppänen antoi ohjelman juontajille Vappu Pimiälle ja Marja Hintikalle videopuhelun välityksellä haastattelun nykyisestä kotikaupungistaan Etelä-Afrikan Kapkaupungista.

Seppänen kertoi olleensa perheensä kanssa lähes 50 päivää kotioloissa koronakaranteenissa. Hän kertoi, kuinka ihmisillä oli ulkonaliikkumiskielto, mutta hiljattain rajoituksia höllennettiin niin, että ihmiset pääsevät nykyään ulkoilemaan aamukuuden ja -yhdeksän välillä, mutta silloinkaan ei saa liikkua ryhmässä.

Seppänen myös kertoi ohjelmassa, kuinka perhe muuttaa pian Lontooseen.

Seppänen kertoi tv-ohjelmassa perheen muuttavan Lontooseen kahdesta syystä.

–Minulla on lapsia, niin haluan muuttaa lähemmäs omia vanhempiani. Ennen kaikkea muutamme töiden vuoksi. Pystyn tekemään työtäni helpommin Lontoosta käsin, Seppänen kertoi Vappu ja Marja Livessä.

Vappu Pimiä kysyi Seppäseltä ohjelmassa myös, miten Seppänen on selvinnyt häntä kohdanneista suurista menetyksistä. Seppänen kertoi viime syksynä ilmestyneessä Kolme elämää -elämäkerrassaan, kuinka hänen perhettään kohtasi suuri tragedia. Seppäsen Julia-puolison kaksoset Octavia ja Máximo kuolivat kolme vuotta sitten, kun Mario-isä murhasi heidät.

Vappu Pimiä kysyi Seppäseltä asiasta torstai-iltaisessa suorassa lähetyksessä hienotunteisesti:

– Kerrot kirjassa todella avoimesti myös elämäsi kipukohdista. Kerrot muun muassa, kuinka olet menettänyt veljesi syövälle ja kuinka vaimosi pienet kaksoset menehtyivät myös. Kerro, miten tällaisista suurista menetyksistä voi selvitä? Pimiä kysyi Seppäseltä.

– Tuohon kysymykseen on tietysti aika pitkä vastaus, mutta vastaus on se, että mitä tahansa elämä heittää, niin niistä pystyy selviämään. Se on tärkeää muistaa näinäkin aikoina. Ensinnäkin se vaatii aikaa. Minä ehkä typistäisin vastauksen siten, että pitää päästä siihen pisteeseen, että pystyy hyväksymään asian. Pystyy hyväksymään sen, että mikä tahansa tragedia on, että elämä ei välttämättä palaa sellaiseksi, mitä se joskus aikaisemmin oli, Seppänen vastasi ja jatkoi:

– Siitä eteenpäin tehtävä on rakentaa elämästä sellainen, että se olisi mahdollisimman hyvä. Tämä on ajatus, joka monen muunkin on varmasti hyvä korona-aikoina muistaa. En nimittäin usko, että nämä vanhat hyvät ajat palaavat anytime soon, mutta rakennetaan tästä hyvä seuraava tulevaisuus, mitä se koronan kanssa onkaan.

Iiro Seppänen sanoi tv-haastattelussa, että hänen mielestään tärkeitä tragediasta selviytymisessä on oppia hyväksymään asia.

Seppäsen ja hänen Julia-vaimonsa perheeseen kuuluvat myös Julian kymmenvuotias César-poika sekä parin yhteinen vuonna 2019 syntynyt Freya-tytär. Marja Hintikka tahtoi tietää, miten tyttären syntymä on muuttanut Seppästä.

Seppäsen kasvoille levisi onnellinen hymy, kun hän alkoi puhua isyyden iloista ja onnesta.

– On ihanaa olla isä. Minulla on vaimon puolesta kymmenvuotias poika ja olemme hitsautuneet niin hyvin yhteen, kun meitä on koeteltu ja olemme tulleet todella vahvana toiselta puolelta yhdessä läpi, Seppänen kuvaili ohjelmassa.

Hän kertoi rakastavansa isänä olemista.

– Olen ollut niin itsekäs ja nuori ja kaikki valinnat, joita olen tehnyt ovat joko olleet vaarallisia tai suuria riskejä, niin en ole uskaltanutkaan perustaa perhettä, koska sitten olisin joutunut vaihtamaan elämäntyyliäni ja en ollut siihen valmis kuin muutama vuosi sitten.

Seppänen kertoi, että yksi asia, mikä häntä urallaan kaduttaa on se, että hän on vammautunut vaarallisissa lajeissaan niin pahasti, ettei enää pysy vikkelän César-pojan perässä.

– Haluaisin olla aktiivinen faija ja olla roolimallina: juosta ja tehdä. Poikani tietää, kuinka nopeasti pystyn juoksemaan. Jos hän haluaa jotain, niin hän vaikkapa pöllii karkkini ja lähtee juoksemaan, niin en saa häntä enää kiinni, Seppänen nauroi haastattelussa.