Ernest Lawsonin toinen lapsi syntyi: ”Hän on vihdoin täällä”

Ernest Lawson kertoo ilouutiset sosiaalisessa mediassa.

Juontaja ja näyttelijä Ernest Lawson, 32, on saanut toisen lapsen. Lawson kertoo iloisesta perhetapahtumasta Instagramissa.

Julkaisemassaan kuvassa Lawson nähdään vauva sylissään. Pienokainen on Ernest ja Nelli Lawsonin toinen yhteinen lapsi.

– Hän on vihdoin täällä, Lawson kirjoittaa kuvan yhteydessä sydämen kera.

Vanhemmat ovat saaneet julkaisun kommenteissa runsaasti onnitteluita. Perheenlisäyksestä paria ovat onnitelleet useat julkisuudesta tutut henkilöt.

– Onnea, kommentoi näyttelijä Kalle Lamberg kuvaa.

– Oi paljon onnea, onnittelee Janni Hussi.

– Onnea niin paljon, toivottaa Susanna Laine.

Lawsoneilla on entuudestaan vuonna 2017 syntynyt tytär.

Muun muassa Putous-sarjasta tuttu Lawson ja hänen puolisonsa paljastivat tammikuussa odottavansa toista lastaan. Lawson kertoi ilouutisen sosiaalisen median välityksellä.

Lawson julkaisi omalla Instagram-tilillään hellyttävän kuvan reilun kahden vuoden ikäisestä tyttärestään, joka katselee tulevaa pikkusisarustaan ultraäänikuvasta.

– Musta tulee isosisko”, Lawson kirjoitti kuvatekstissä.

Lawson ja hänen vaimonsa menivät naimisiin vuonna 2015. Marraskuussa 2019, isänpäivän tienoilla Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Lawson kertoi esikoistyttärensä perineen paljon hänen luonteenpiirteitään.

– Minusta on ihanaa, että hän on sellainen hassuttelija, kuten minäkin olin lapsena ja olen edelleenkin. Näen hänessä paljon itseäni, Lawson kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

– Hän on sellainen viihdyttäjä ja rakastaa huomiota. Vieraat saavat aina tietää, että millainen kuperkeikka on opittu tai mikä biisi on soinut juuri päiväkodissa, hän naureskeli.

Samaisessa haastattelussa Lawson paljasti, että perhe ja isyys ovat aina olleet hänen haaveitaan. Lawson kertoi elämän muuttuneen pienokaisen myötä, mutta ainoastaan parempaan suuntaan.

Ernest Lawson nousi koko kansan tietoisuuteen Putous-viihdeohjelman myötä vuonna 2017. Sittemmin mies on tähdittänyt muun muassa Huuma-viihdeohjelmaa, jonka hän juonsi yhdessä ystävänsä Roope Salmisen kanssa. Ammatiltaan oululaislähtöinen Lawson on kuitenkin opettaja.