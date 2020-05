Justin Bieber ja Hailey-vaimo kärsivät aikuisiän aknesta – eikä sosiaalinen media filttereineen helpota kärsimystä: ”Tekee pahaa itsetunnolle”

Justin Bieber on kertonut kärsivänsä aikuisiän aknesta.

Poptähti Justin Bieber, 26, ja hänen huippumallipuolisonsa Hailey Bieber, 23, puhuivat Facebookissa nähtävissä olevassa Biebers On Watch -ohjelmassaan ongelmasta, johon moni osaa samaistua. Justin ja Hailey nimittäin kärsivät iho-ongelmista.

Videolla Hailey tekee Justinille kasvohoidon. Levittäessään voidetta poptähden kasvoille Hailey avautuu iho-ongelmistaan.

– Viimeisen vuoden aikana minulle on alkanut ilmaantumaan merkkejä aikuisiän aknesta. Se johtuu osittain ehkäisykierukastani, sillä en ole koskaan aiemmin käyttänyt hormonaalista ehkäisyä. Hormonini ovat siis vähän epätasapainossa, Hailey pohtii videolla.

– Minulle vaikein paikka on ollut otsa... se on ollut toistuvaa.

Justin on vaimonsa tavoin turhautunut ihoonsa. Poptähti paljasti, että hänelle on aina tullut finnejä stressaantuneena, vaikka iho-ongelmat eivät aiemmin olleet jatkuvia.

– Mutta nyt akneni on kystistä ja kuplivaa, eikä se mene pois, Justin harmittelee.

Poptähti kertoo sosiaalisen median vaikuttavan siihen, miten hän kokee ihonsa.

– Se tekee pahaa itsetunnolleni, sillä Instagramissa on valtavasti filttereitä. Ihmiset näyttävät täydellisiltä ihoineen ja se alkaa tuntua todellisuudelta. Oikeasti monilla ihmisillä on huono iho.

Videolla pari käy läpi ihonhoitoon liittyviä rutiineitaan. Justin muistuttaa, että kaikkien iho ei ole samanlainen, joten samat tuotteet eivät toimi kaikilla.

– Ihmiset kamppailevat ihonsa kanssa, sinä et ole yksin, Justin lohduttaa fanejaan, jotka kamppailevat iho-ongelmien kanssa.

Helmikuussa Hailey kertoi Elle-lehden haastattelussa muun muassa, että pari nauttii kaikista eniten yhteisistä koti-illoista, jolloin he saavat loikoilla sohvalla kissojensa kanssa Frendit-sarjaa katsoen.

Hailey Bieber myös paljasti, että mitä sängyssä olemiseen tulee: heillä on yksi sääntö, josta pidetään kiinni.

– Meillä on sääntö: ei puhelimia sänkyyn. Ellei se ole aivan välttämätöntä, Hailey Bieber kertoi lehdelle.

Vaikka Bieberit ovat olleet naimisissa vasta tovin, on heidän avioliittoaan testattu jo niin myötä- kuin vastoinkäymisissäkin. Justin Bieber nimittäin kertoi Instagramissa tammikuussa sairastuneensa borrelioosin ja mononukleoosiin eli pusutautiin. Borrelioosi eli Lymen tauti on punkkien levittämä infektiosairaus. Mononukleoosi on viruksen aiheuttama kuumetauti.

Poptähti kertoi tuolloin parin viime vuoden olleen hänelle äärimmäisen rankkoja. Entistä rankempaa oli, kun julkisuudessa spekuloitiin poptähden käyttävän huumeita, sillä hänen ulkonäkönsä oli sairauden myötä muuttunut niin rajusti.

Hailey Bieber sanoi Elle-lehden haastattelussa kokemusten kasvattaneen heitä pariskuntana.

– Justin oli todella sairas. Hänellä on Lymen tauti ja hän joutui käymään paljon läpi. Tuolloin hänellä ei ollut vielä diagnoosia ja oli todella vaikeaa, kun ihmiset olivat superilkeitä ja tuomitsevaisia. Ihmiset kommentoivat, kuinka Justin muka oli aivan huumeissa ja näytti todella huonolta. Todellisuus oli se, että hän ei ollut terve ja me emme vain tienneet, miksi niin oli, Hailey Bieber sanoi lehdelle.

Hailey Bieber kehui aviomiestään kauniilla sanoilla.

– Hän on uskomaton ja hämmästyttävä mies. Hän on niin hyvä kumppani elämän yhteiselle matkalle. Ei ole olemassa ketään muuta, jonka kanssa tahtoisin viettää elämäni yhdessä kuin hän.