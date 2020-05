Ensitreffit alttarilla -unelmapari Antti ja Sari: ero!

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutun Sarin ja Antin unelmaliitto vaikuttaa tulleen tiensä päähän, sillä Antti jätti yksin avioerohakemuksen.

Suositun Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisella tuotantokaudella avioliiton solmineet Antti, 40, ja Sari, 39, ovat eroamassa. Asia selviää Helsingin käräjäoikeudesta, jonne on jätetty avioerohakemus 28. huhtikuuta. Hakemuksen on jättänyt Antti yksin.

Pari on tehnyt avioehdon, joka on päivätty 3.6.2015. Kyseessä on päivä, jolloin kaikki ohjelman toiselle tuotantokaudelle osallistuneet menivät naimisiin. Ohjelman toinen kausi esitettiin tv:ssä syksyllä 2015.

Ilta-Sanomien tavoittama Sari ei kommentoinut asiaa. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Anttia kommentoimaan asiaa.

Pari avasi IS:lle ovensa huhtikuussa 2019 ja esitteli Asuntokaupat sokkona -ohjelmassa löytynyttä unelmakotiaan.

Jo ohjelman alkumetreiltä asti oli selvää, että Antin ja Sarin rakkaus kukoisti ylitse muiden. Pari tapasi toisensa alttarilla ja rakastui tulisesti. He myönsivätkin homman olleen melko selvä jo häämatkalla Barcelonassa. Yhdessäolo oli niin luontevaa, ettei muita vaihtoehtoja edes ollut.

– Meillä ei ollut b-suunnitelmia. Pelasimme all in, Antti sanoi tuolloin.

Jo ennen kauden loppumista kerrottiin ilouutinen parin ensimmäisestä lapsesta. Onni täydentyikin heti keväällä 2016, kun heidän esikoisensa Aaron, ja samalla maailman ensimmäinen Ensitreffit alttarilla -vauva, syntyi.

Parin onni tallentui hääkuvaan heti liiton solmimisen jälkeen.

Kaiken piti olla paremmin kuin hyvin. Vuosi sitten, huhtikuussa 2019, pari löysi itselleen unelmien kodin Asuntokaupat sokkona -ohjelmassa.

He kertoivat IS:lle, että sopivaa asuntoa oli etsitty jo kahden vuoden ajan. Pienokaisen syntymän jälkeen oli muutenkin ollut hulinaa: työpaikat olivat muuttuneet ja kotikin vaihtunut kolme kertaa. Nyt haussa oli seuraavan kymmenen vuoden tai viidentoista – tai loppuelämän koti.

Lopulta pari osti itselleen ohjelmassa uuden 400 000 euron unelmakodin. He kertoivat IS:lle parin läheisten vitsailleen, että aikovatko he jatkossakin tehdä kaikki elämän suuret päätökset vastaavalla tavalla.

– Naureskelimme sitä, että jos sokkona olemme naimisiin menneet, niin ei asunnon ostaminen sokkona kovin iso asia ole, Sari sanoi huhtikuussa 2019.

Vielä tuolloin Antin ja Sarin toiveena oli yksinkertaisesti saada pysähtyä hetkeksi. He kertoivat, että uudessa kodissa olisi hyvä asettua aloilleen ja keskittyä elämiseen. Perhe odotti innolla myös Hartolaan valmistuvaa kesämökkiä.

– Tulevaisuuden suunnitelmista sanoisin, että mahdollisimman vähän muutoksia. Käytännössä meillä on asiat ihan järkyttävän hyvin, Antti totesi tuolloin.

Sari ja Antti menivät naimisiin tv:ssä vuonna 2015. Nyt liitto näyttää tulleen tiensä päähän.

Unelmaparin yhteen saattamista vauhditti Ensitreffit alttarilla -ohjelman kaudella asiantuntijaryhmässä ja parien valitsemisessa mukana ollut kirkkoherra Kari Kanala. Toisen kauden asiantuntijoina toimivat myös seksuaaliterapeutti Maaret Kallio ja psykologi, psykoterapeutti ja tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen.

Kanala on Sarin ja Antin kanssa läheinen. Sari ja Antti paljastivat Me Naisille vuonna 2016, että Kanala oli lähimmäisten jälkeen ensimmäisiä ihmisiä, joille he kertoivat raskaudesta. Kanala toimi myös parin lapsen kastepappina.

Siksi Kanala myöntää yllättyneensä eroaikeista.

– Jos näin on, niin kyllä se yllättää. En ole nyt ollut heihin pitkään aikaan yhteydessä. Ikävä uutinen, puhelimitse tavoitettu Kanala sanoo IS:lle.

– He ovat hienoja tyyppejä molemmat. Elämästä ei voi koskaan tietää ja toisen puolesta on vaikea sanoa, mikä on kulloinkin hyväksi, Kanala lisää.

Kari Kanala tunsi Sarin ja Antin hyvin.

Kanala muistaa Sarin ja Antin rakkaustarinan olleen alusta asti poikkeuksellisen tunteikas.

– Se lähti nopeasti liikkeelle, ja siinä oli paljon vahvaa tunnetta heti alttarilta lähtien. Muistan katsoneeni sitä ja miettineeni, että se oli lämmin ja sydämellinen hetki.

Vaikka ohjelmaan osallistuvien parien toivotaan olevan yhdessä onnellisia elämän loppuun asti, painottaa Kanala kuitenkin sitä, että jokaisen on tärkeää tehdä ratkaisut oman tilanteen kannalta.

– Sen haluan sanoa, että minuun voi olla aina yhteydessä, jos haluaa puhua, Kanala lähettää terveisensä.