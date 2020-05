Ex-lapsitähti Mary-Kate Olsen hakee avioeroa 16 vuotta vanhemmasta pankkiirimiehestään – haluaa nopeuttaa avioeroprosessia

Mary-Kate Olsen hakee avioeroa.

Entinen lapsitähti, sekä nykyinen näyttelijä ja muotisuunnittelija Mary-Kate Olsen, 33, hakee avioeroa, uutisoivat TMZ ja People. Olsen on ollut naimisissa pankkiiri Olivier Zarkosyn, 50, kanssa pian viisi vuotta.

Erikoisen avioerosta tekee se, että Olsen hakee avioeroa nopeutetusti. Syynä tähän on koronaviruspandemia, jonka vuoksi New Yorkin oikeuslaitokset eivät käsittele avioerohakemuksia. Pandemian vuoksi New Yorkin oikeuslaitos käsittelee avioeroja vain poikkeustapauksissa, jollaiseksi Olsen haluaa avioeronsa katsottavan.

Ashley Olsen on ollut lapsesta asti julkisuudessa.

TMZ:n mukaan Olsenin asianajajat saivat Sarkozyn asianajajilta kirjeen, jossa Olsenia kehotettiin muuttamaan pois parin yhteisestä New Yorkissa sijaitsevasta asunnosta toukokuun 18. päivään mennessä.

Nyt Olsen pytää Sarkozya lykkäämään muuttoa toukokuun 30. päivälle, sillä hän ei pysty noudattamaan vaatimusta New Yorkissa tällä hetkellä voimassaolevien liikkumisrajoitusten vuoksi. New Yorkin asukkaat ovat tällä hetkellä kotikaranteenissa. Vain kaupassakäynti, läheisen auttaminen tai lääkäriin meno sallitaan.

Olivier Sarkozylla ja Mary-Kate Olsenilla on 16 vuotta ikäeroa.

TMZ:n tietojen mukaan Olsen väittää, ettei Sarkozy ole vastannut pyyntöön. Olsen väittää myös, että Sarkozy on irtisanonut asunnon vuokrasopimuksen ilmoittamatta asiasta hänelle.

Olsen ja Sarkozy ovat varjelleet suhdettaan julkisuudelta. Pari meni naimisiin marraskuussa 2015.

Olivier Sarkozy ja Mary-Kate Olsen ovat varjelleet suhdettaan julkisuudelta.

Peoplen mukaan suhde sai alkunsa vuonna 2012. Olsen ja Sarkozy kihlautuivat vuonna 2014. Heidän 16 vuoden ikäeronsa on puhuttanut julkisuudessa.

Mary-Kate ja Ashley Olsen vuonna 2019.

Mary-Kate Olsen on tunnettu erityisesti kaksoissiskonsa Ashleyn kanssa tiiviisti seurattuina muoti-ikoneina. Mary-Kate ja Ashley Olsen ovat kuuluisa kaksospari, jotka tulivat tunnetuiksi jo lapsina esiintyessään eri tv-sarjoissa.