Sisäpiiristä paljastettiin karuja tietoja Ellen DeGeneresistä – juontajatähden väitetään olevan aivan muuta kuin julkisuudessa on nähty

Suosikkijuontajaa kuvaillaan ”kylmäksi ja kieroksi”

Talk show -emäntänä tunnettu Ellen DeGeneres on joutunut rajun ryöpytyksen kohteeksi. DeGeneresia on pidetty julkisuudessa huumorintajuisena ja ystävällisenä persoonana, mutta nyt suosikkijuontajasta on levinnyt rajuja väitteitä.

Maaliskuussa koomikko Kevin T. Porter nimitti DeGeneresin ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”. Twiitti sai satoja vastauksia, joissa ihmiset kritisoivat juontajaa ja kertoivat hänen epämiellyttävästä kohtelusta.

Hollantilainen Youtube-tähti Nikkie de Jager vieraili The Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelmassa alkuvuodesta ja kertoi samalla olevansa transsukupuolinen.

Jälkikäteen Nikkie Tutorials -nimellä meikkivideoita tekevä tähti kuvaili DeGeneresiä ”kylmäksi ja etäiseksi”. Hollantilaisessa keskusteluohjelmassa 26-vuotias meikkitaiteilija kertoi olleensa hyvin pettynyt juontajaan.

– Hän ei edes tervehtinyt minua, kun saavuin paikalle, tubettaja tylytti.

Nikkie de Jagerin mielestä hän ei myöskään saanut samanlaista kohtelua kuin muut vieraat. Hän ei saanut käyttää vieraille tarkoitettua yksityistä vessaa, sillä se oli varattu haastatteluun saapuneelle Jonas Brothersille.

– Kutsukaa minua naiviksi, mutta odotin, että minut toivotettaisiin tervetulleeksi konfettitykkien saattelemana. Sen sijaan minua oli vastassa vihainen harjoittelija, jolla oli liikaa työtä. Odotin Disney Show’ta, mutta sain Teletapit pimeydestä, hän kommentoi haastattelussa.

DeGeneresin faniksi tunnustautunut Nikkie de Jager totesi myös oivaltaneensa, miksi idoleitaan ei kannata tavata oikeassa elämässä.

Paljastuksia on vuotanut myös DeGeneresin entinen turvamiesTom Majercak. Hänet oli palkattu DeGeneresin henkivartijaksi, kun hän juonsi Oscar-gaalaa vuonna 2014.

– Olen työskennellyt lukuisille kuuluisille, mutta Ellen DeGeneres on ainut, joka ei koskaan edes tervehtinyt minua. Hän oli kylmä ja kiero. Hän kohtelee alentavasti ihmisiä, jotka eivät ole hänen läheisiään, Majercak kommentoi Fox Newsille huhtikuussa.

Huhtikuussa Variety-lehti kertoi The Ellen DeGeneres Show -ohjelman työntekijöiden olevan raivoissaan, kun tuotannon johto ei ollut yli kuukauteen missään yhteydessä palkanmaksusta tai työajoista koronaviruspandemian aikana.

DeGeneres sai lokaa niskaan myös, kun hän vitsaili karanteenielämänsä Los Angelesin kartanossa tuntuvan siltä kuin olisi vankilassa.

Juontajalle on satanut kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

DeGeneres ei ole kommentoinut julkisuudessa leviäviä väitteitä.

DeGeneres sai oman The Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelman vuonna 2003. Suosittu ohjelma on sittemmin voittanut useita Emmy-palkintoja.

DeGeneres on työskennellyt myös stand up -koomikkona ja näyttelijänä. Hän on myös tuomaroinut American Idol -laulukilpailua. Juontaja on naimisissa näyttelijä Portia de Rossin kanssa.