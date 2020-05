Puolisonsa menettänyt Bettina Sågbom nosti Twitterissä esiin kuoleman vaietun puolen – kipeä tilanne on monille tuttu

Bettina Sågbom ihmettelee Twitterissä urakkaa, johon hän on joutunut puolisonsa poismenon myötä.

Toimittaja Bettina Sågbom kertoi reilu viikko sitten Twitter-tilillään julkaisemassaan päivityksessä, että hänen aviomiehensä, muusikko Tomas Ek on nukkunut pois. Ek oli kuollessaan 63-vuotias.

– Lepää rauhassa, rakas, kiltti mieheni. En ikinä uskonut, että joutuisin hyvästelemään sinut näin aikaisessa vaiheessa elämääni. Kaipaan sinua jo nyt. Kiitos siitä rakkaudesta, jonka annoit minulle ja pojilleni. Rakastan sinua ikuisesti, Sågbom kirjoitti päivityksessään.

Tuoreessa Twitter-päivityksessään Sågbom ihmettelee, kuinka paljon hoidettavia asioita kuolema tuo mukanaan.

– Tajuatteko, mikä paperihelvetti iskee kun läheinen on kuollut? Surun ja kaipauksen keskellä pitää jaksaa myös tätä, Sågbom kirjoittaa.

Päivitys on kirvoittanut pitkän keskustelun.

Sågbom ei ole ainoa, joka on kokenut, että hoidettavia asioita tulee kerralla liikaa. Varsinkin kun surutyö on vielä kesken.

– Juuri silloin kun olisi vähiten voimia, pitää ponnistella typerien valtakirjojen ja sääntöjen ja aikarajoitusten ja pikkuisten ja isojen päätösten kanssa, eräs ihmettelee.

– Pappina mietin tuota usein ja sanon omaisille, kuinka taakka todellakin tuon suhteen on kohtuuton. Kaikki alkaa heti, kirkon työntekijä pahoittelee tilannetta.

Bettina Sågbom ja Tomas Ek avioituivat lähes 20 vuotta sitten. Kuva vuodelta 2007.

– Elämän loppuun liittyy hämmentävä määrä byrokratiaa, jonka joutuu hoitamaan juuri silloin kun pää on surun keskellä aivan sumussa, kolmas kertoo.

– Se repii väkisin siihen arkeen, kun nuo paperiasiat on hoidettava tietyssä ajassa. Toisille se on ok ja toisille ei. Itse koin niin, että se sysäsi sitä surutyötäni sivuun, neljäs näkee tilanteen.

Sågbom on kohdannut kuluneen kevään aikana paljon surua.

Huhtikuussa Sågbom kertoi Annan haastattelussa, että hänen äitinsä oli menehtynyt hoitokodissa.

– Olen sellainen, että niin kauan kuin painan päälle, jaksan, Sågbom kertoi lehden haastattelussa omasta jaksamisestaan.

– Ihminen on outo, niin kauan kuin on pakko jaksaa, sitä jaksaa.

Onko sinulla omakohtaista kokemusta läheisen kuoleman jälkeisestä paperiasioiden hoitamisesta? Kommentoi keskustelussa.