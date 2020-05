Hannele Lauri avautuu Seurassa erityisestä suhteestaan Vesa-Matti Loiriin – yhteinen päätös piti, vaikka houkutusta rikkomiseen oli

Hannele Lauri ja Vesa-Matti Loiri tutustuivat nuorina, ja rakastuivat toisiinsa. Heistä ei silti lopulta tullut paria.

Näyttelijä Hannele Lauri, 67, on pitkän linjan teatteri- ja tv-tähti, jonka uralle on mahtunut valtavasti käänteitä. Yksi niistä oli tutustuminen viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiriin nuorena.

Näyttelijäkaksikko tapasi, kun Lauri opiskeli vielä Teatterikorkeakoulussa, ja Loiri oli jo tähti. Laurin ja Loirin välille syttyi heti tunteita, ja myöhemmin heidän välilleen syntyi romanssi sekä vahva side, joka on kestänyt nykypäivään saakka.

Lauri kertoo nyt Seuran haastattelussa, että kaksikon välillä kipinöi alusta saakka. He kuitenkin olivat pitkään tahoillaan naimisissa, ja päättivät kunnioittaa sitä.

– Kunnioitimme toistemme liittoja. Emme koskaan yhdessä pettäneet aviopuolisoitamme, vaikka olisi ollut haluakin, Lauri sanoo Seurassa.

Lauri oli vuosina 1976–1994 naimisissa Hannu Laurin kanssa ja pari sai kaksi poikaa. Lauri avioitui toisen kerran Teemu Rinteen kanssa vuonna 2000, mutta pari erosi pari vuotta myöhemmin.

Vesa-Matti Loiri puolestaan oli kolmesti naimisissa Tuula Nymanin, Mona Loirin ja Stina Toljanterin kanssa.

Laurin mukaan hän ja Loiri keskustelivat leikillään avioliitosta.

– Vesku on sanonut, että mennään naimisiin ja hankitaan neljä lasta seuraavassa elämässä. En usko, että liittomme olisi kestänyt, jos olisimme menneet naimisiin. Olemme kaksi niin vahvaa persoonaa, Lauri sanoo Seurassa.

– Sen sijaan ystävyytemme on ikuista. Tiedämme, mitä toinen ajattelee tai aikoo sanoa. Aika ei merkitse mitään, jatkamme aina siitä, mihin edellisellä kerralla jäimme, hän jatkaa.

Nancy-koira on Laurille tärkeä ystävä.

Lauri kertoi suhteestaan Loiriin pari vuotta sitten Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Hän sanoi tuolloin, että vaikkei kaksikko tapaa kovin usein, pysyy heidän ystävyytensä silti.

– Vesku on minulle todella tärkeä. Se on niin kuin sellainen ihminen, jota mä ihmisenä rakastan todella. Se on opettanut minulle paljon.

Lauri paljasti aiemmin Loirinuotiolla-ohjelmassa, että hänen ja Loirin tunteet syvenivät Uuno armeijan leivissä -elokuvan kuvauksissa. Hänen mukaansa kenellekään ei ollut epäselvää, millaisia tunteita kaksikon välillä leimusi.

– Kyllähän sen kaikki näki. Kemiat toimi niin hyvin. Sen näki aviopuolisotkin, kaksikko pohti.