Maria Ohisalon mukaan yökerhojen avautumista saadaan vielä odottaa – tätä mieltä ovat Helsingin aktiiviklubittajat

Helsingin klubittajat saavat vielä odottaa yökerhojen avaamista. Poikkeustila on otettu vastaan vaihtelevin tuntein.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi keskiviikkona uskovansa, että yökerhot saatetaan avata eri aikaan kuin esimerkiksi kahvilat. Hän painotti, että tässä tautitilanteessa yökerhojen tilanne on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi kahviloiden, joissa voidaan olla pitkien etäisyyksien päässä toisista asiakkaista.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallituksen piirissä olisi ainakin keskusteltu vaihtoehdosta, jossa ruokaravintolat aukeaisivat kesäkuun alusta, mutta yökerhot, karaokebaarit ja suuret anniskeluravintolat pysyisivät kiinni.

Yökerhojen pysyessä toistaiseksi kiinni, ottaa Helsingin yöelämä kovan kolauksen. Moni paikallinen DJ joutuu perumaan keikkojaan, eikä yleisö pääse keikoille tai kesäklubeille. Samalla yöelämän ja sen ympärille rakentuneen kulttuurin mukanaan tuoma yhteisöllisyys jää tauolle.

DJ, visuaalinen artisti ja kaupunkikulttuurielämän aktiivi Tuisku Talvikki, 28, tietää kyllä, että toimet ovat tarpeen, mutta arvelee toimien jälkipyykin näkyvän kulttuurintuottajien arjessa. Yökerhojen tulevaisuus on suuri kysymysmerkki.

– En ole erityisemmin huolestunut siitä, että tällaiset isojen massojen yökerhot ovat kiinni. Minusta se on ikävää, että yleisesti moni kulttuuritila, jossa on ollut livemusiikkia ja kaupunkikulttuuritoimintaa on suljettu.

Tuisku Talvikki on DJ ja kulttuurielämän joka paikan höylä, joka viihtyy myös yöelämässä.

– Ei ole oikein toimijoille paikkoja toimia. Kulttuuri on kuitenkin sielunruokaa ja yöelämä on osa sitä. Toisaalta puistoonkin voi mennä soittamaan levyjä, jos hätä tulee, Tuisku sanoo.

Moni aktiivisesti yöelämässä viihtyvä kulttuurista kiinnostunut toivoisi, että myös keikkapaikat aukeaisivat asteittain.

– Henkilökohtaisesti toivoisin, että olisi sellaisia pienempiä keikkapaikkoja, joissa saisi kesän aikana jotakin järjestää. On kuitenkin pienempiä baareja ja tiloja, joissa ehkä pystyttäisiin noudattamaan suosituksia ja pitämään turvavälistä huolta, Tuisku sanoo.

– Pienempien keikkapaikkojen avulla saataisiin myös elinkeinoelämä elpymään. Taloudellisesti keikkapaikat ja keikkamahdollisuudet ovat myös kulttuurintekijöille tärkeitä, ne eivät ole elinehto vain baarien ja yökerhojen toiminnalle.

Johanna, joka myös keikkailee Helsingin konemusiikkiklubeilla taiteilijanimellä Uha, kaipaa poikkeustilan aikana keikkojen ja klubi-iltojen ympärille muodostunutta yhteisöä.

– Onhan se aika surullista, kun kuitenkin se yhteisöllisyys on päällimmäinen asia, jota jää kaipaamaan. On se musiikkikin toki tärkeää bilekulttuurissa, mutta jotenkin se, että tullaan yhteen musiikin äärelle on todella tärkeä elementti. Jos se jää puuttumaan, niin aika yksinäiseltä ja kurjalta kesä tuntuu, Johanna kertoo.

Johanna eli Uha on tehnyt DJ-keikkoja parin vuoden ajan.

Johanna on huolissaan siitä, miten ne yökerhot selviävät tästä kriisistä.

– Paljon on kiinni siitä, miten valtio tukee näitä paikkoja koronakriisin aikana ja sen jälkeen, Johanna pohtii.

– Toivon peukut pystyssä parasta, että yökerhot selviävät tästä.

Johanna on keikkaillut Helsingin yökerhoissa nyt kahden vuoden ajan. Koronapandemia on vaikuttanut arkeen monin tavoin.

– Viime kesänä olin töissä eräässä kahvilassa. Silloin DJ-urani lähti niin sanotusti nousuun ja aloin saada keikkoja enemmän. Jouduin perumaan työvuorojani, että saan kaikki keikat hoidettua.

Johanna oli suunnitellut kesän omien DJ-keikkojensa ympärille.

– Nyt tilanne on se, että olin varautunut tekemään kahvilassa vain extratyövuoroja, mutta nyt ei ole niitäkään töitä ja kaikki keikat on peruttu. Nyt sitä vaan miettii, että mistä niitä tuloja tulee.

Helsigin Kuudes Linja -yökerho Hämeentiellä.

Erika Shalii järjestää klubi-iltoja ja tekee DJ-keikkoja Helsingissä. Hänen kollektiivinsa järjestämiä Post Human Dance -klubi-iltoja on järjestetty esimerkiksi Kaikussa, joka on eräs Helsingin suosituimmista yökerhoista.

Erikalla ja hänen DJ-kollegoidensa ylläpitämällä Coldpakk-kollektiivilla on myös oma elektroniseen musiikkiin erikoistunut radio-ohjelma Ida Helsinki -radiokanavalla.

Yökerhoista hän on kuitenkin monien muiden tavoin huolissaan.

– Toivon, että ainakin isoimmat tekijät selviävät ja jäävät markkinoille. Olen ymmärtänyt, että valtio on luvannut tukensa ravintoloille. Muitakin selviytymiskeinoja on. Ainakin Helsingin Post Bar -yökerho on käynnnistänyt joukkorahoituskampanjan, Erika sanoo.

Erika muistuttaa, että yöelämää ja klubeja on myös yökerhojen ulkopuolella.

– Uskon, että kesäkuun alun jälkeen yksityiset tahot alkavat taas järjestää kutsuvierasiltoja, eli niin sanottuja undergroung-bileitä. Niihin kuitenkin ovat tervetulleita vain kutsutut vieraat.

Erikalla on myös eräänlainen ratkaisu tarjolla klubittajayleisön tuskaan. Hänen voittoa tavoittelematon kollektiivinsa alkaa järjestää virtuaalisia klubi-iltoja tarkoitusta varten rakennetussa virtuaalisessa ympäristössä. Klubi-illat osa Post Human Dance -nimistä voittoa tavoittelematonta konseptia.

– Olemme kollektiivini kanssa nyt pohtineet vaihtoehtoisia tapoja, joilla ihmiset pääsisivät poikkeusoloissa bailaamaan. Aiomme järjestää digitaalisen musiikkifestivaalin virtuaalitodellisuudessa. Alustalla voi luoda oman hahmon ja luomaan tiloja, joihin voi kutsua vieraita. Se antaa uudenlaisia mahdollisuuksia buukata ulkomaisia artisteja, sillä heille ei tarvitse kustantaa matkoja tai majoitusta. Haimme äskettäin apurahan, että voimme jatkossa buukata yhä enemmän uusia artisteja iltoihimme.

Konseptin etu suhteessa striimikeikkoihin on Erikan mukaan se, että alustalla on mahdollisuus vuorovaikuttaa.

– Striimit eivät anna katsojalle mahdollisuutta osallistua.

Erika kertoo olevansa kiitollinen siitä, että poikkeustilanne laittoi ajattelemaan asioita uudella tavalla ja sai luomaan jotain uutta.