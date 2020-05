Shirly Karvisen hassuttelu merkkilaukun kanssa sai aikaan törkykommenttien tulvan – radiojuontaja ei jäänyt sanattomaksi: ”Meillä naisilla on oikeat lompakot”

Shirly Karvinen haluaa sanoa, että nainen ei tarvitse miestä mahdollistamaan itselleen kivoja asioita.

Radiojuontaja ja ex-missi Shirly Karvinen julkaisi tiistaina Instagramin tarinat -osiossa videon, jolla ihmettelee suhtautumista naiseen, joka kantaa merkkilaukkua.

Shirly hassutteli juontajakollegansa Esko Eerikäisen kanssa Chanel-merkkisen laukkunsa kera, mistä ilmeisimmin seurasi kommenttitulva.

Shirly kertoo Instagram tarinat -videolla, että kommenteista saattoi huomata erityisesti sen, miten jotkut hänen seuraajistaan suhtautuvat naiseen, jolla on merkkilaukku.

– Osa teistä kuvittelee edelleen vuonna 2020, että työssäkäyvä nainen ei ole kykeneväinen ostamaan itselleen esimerkiksi laukkua, Shirly sanoo.

– Tänään kun me pelleiltiin Eskon kanssa mun laukulla, niin osa teistä laittoi niin ala-arvoisia viestejä.

Shirly napauttaa videolla takaisin törkykommenttien kirjoittajille.

– Tervetuloa oikeasti nykyaikaan. Naiset käy töissä ja ostaa itselleen kivoja asioita, jos siltä tuntuu.

Keskiviikkona Shirly teki vielä yhden aihetta koskevan julkaisun.

– Mä en koskaan tartu negatiivisiin kommentteihin, sillä en halua ruokkia niitä. Sen vuoksi eilen mietin kahdesti, että avaanko asiaa stoorin puolella. Ja onneksi avasin! Kiitos teille, Shirly kirjoittaa.

Shirly kiittää seuraajiaan saamistaan viesteistä ja toteaa, että aihe ilmeisesti saa muidenkin veren kiehumaan.

– On uskomatonta, että edelleen vuonna 2020 jotkut ajattelee, että kaikki kivat asiat joita naisella on; oli ne lomareissuja, vaatteita, laukkuja, MITÄ IKINÄ. Lähtökohtainen oletus on se, että ne on jonkun miehen ansiosta, Shirly kirjoittaa.

Shirly toteaa, ettei lahjojen saamisessa ole mitään pahaa. Hän kuitenkin pitää vanhanaikaisena olettamusta, että ainoastaan mies voi mahdollistaa naiselle kivoja asioita.

– Tervetuloa nykyaikaan; naiset käy töissä, luo uraa, kasvattaa lapsia, me tehdään mitä me halutaan ja kaikista tärkein; meillä naisilla on oikeat lompakot sen ”luontolompakon” sijaan.

Moni on kommentoinut Shirlyn julkaisua kannustavasti.

– Nimenomaan herätys ihmiset! Go Shirly!

– Kyllä naiset pystyvät siinä missä mieskin.

– Hienoa että kerroit miten asiat on!! Tsemppiä!