Itävallan viimeisen keisarin jälkeläinen prinsessa Maria on kuollut 31-vuotiaana

Maria Singh oli keisari Kaarle I:n lapsenlapsenlapsi.

Itävallan viimeisen keisarin Kaarle I:n jälkeläinen prinsessa Maria on kuollut 31-vuotiaana, saksalaislehdet Bunte ja Bild kertovat.

Maria Singhin kerrotaan kuolleen toukokuun 4. päivä, vain pari päivää ennen 32-vuotissyntymäpäiväänsä. Hänen kerrotaan kuolleen aneurysmaan, eli valtimon pullistumaan.

Emperor Karl League -järjestön vahvistaa suru-uutisen Buntelle. Prinsessan äiti Maria Anna kuuluu järjestöön. Järjestö vaalii Itävallan viimeisen keisarin muistoa ja pyrkii siihen, että Kaarle I kanonisoidaan.

Maria Singhin äiti Maria Anna Galitzine on keisari Kaarle I:n pojantytär. Singin isä puolestaan on venäläinen aristokraatti Piotr Galitzine.

Singh avioitui vuonna 2017 Rishi Singhin kanssa ja parilla on yksi lapsi, 2-vuotias Maxim. Maria Singhin kerrotaan asuneen Houstonissa, Yhdysvalloissa, jossa hänen vanhempansa ja kaksi sisarustaan asuvat myös.

Marialla on viisi sisarusta, joista sisko Tatiana on tunnetaan seurapiirikaunottarena.

Itävallan viimeinen keisari Keisari Kaarle I toimi samanaikaisesti myös Unkarin kuninkaana. Monarkia hajosi ensimmäisen maailmansodan lopulla, kun Itävallan saksalaisparlamentti julisti 12. marraskuuta 1918 maan tasavallaksi.