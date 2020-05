Julkkisparit jakavat tuntonsa: Näin poikkeusaika on vaikuttanut suhteeseen – ”Samat probleemat ollut ennen koronaa”

Ilta-Sanomat kysyi neljältä tunnetulta suomalaisparilta, miten koronakriisi ja eristysolot ovat vaikuttaneet parisuhteeseen. Joko toisen naaman jatkuva näkeminen kyllästyttää?

Rita-Niemi Manninen ja Aki Manninen: Donna-tyttären ehdoilla

Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen sekä Donna-tytär viettävät perhe-elämää Porissa. Donna täyttää vuoden kesäkuussa.

Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen parisuhteeseen koronaeristäytyminen ei ole juurikaan vaikuttanut. Vuonna 2015 avioitunut pariskunta on tottunut tiiviiseen yhdessäoloon, sillä he ovat tehneet töitä yhdessä päivittäin jo vuosien ajan.

– Monet muut pariskunnat ehtivät ehkä toivottaa toisilleen vain aamuisin huomenta ja iltaisin hyvää yötä, mutta me ollaan aina tehty töitä ja oltu muutenkin paljon yhdessä, Rita kertoo Ilta-Sanomille.

– Että ei tämä ainakaan meillä ole hirveästi päitä rasittanut. Ehkä jopa päinvastoin, olemme vielä paremmin toimineet yhdessä, hän naurahtaa.

Ritan mukaan yhteisen arjen suurimmasta muutoksesta on koronan sijasta vastannut vajaan vuoden ikäinen Donna-tytär. Rita nauraakin, että myös suurin osa korona-arjen kiistoista ovat liittyneet tavalla tai toisella vauvan hoitoon.

– Kyllä meillä on ennen koronaakin ollut aina nämä samat probleemat, mitkä aina joskus hermoja kiristää. Ihan tämä vauva-arkikin on sellaista naljailua välillä, että vaihda sinä nyt tuo vaippa kun minä vaihdoin viimeksi, Rita nauraa.

Pariskunta kuitenkin huomauttaa, että myös heille tekee toisinaan hyvää irtautua arjesta ja omistaa hetki ainoastaan itselleen. Rita kertoo lähtevänsä usein lenkille perheen Putin-koiran kanssa, kun taas Aki on viime aikoina kunnostautunut muun muassa parin Porissa sijaitsevan kodin remontoinnissa.

– Kyllä ne pienet omat hetket arjen keskellä ovat myös tärkeitä, Rita muistuttaa.

– Meillä on molemmilla ne omat tontit, joille toinen ei tule. Jos toinen astuu sinne, niin aina alkavat kipinät lentelemään, Aki puolestaan lisää.

Niitä ihmisiä, joiden parisuhteisiin neljän seinän sisään eristäytyminen on mahdollisesti aiheuttanut enemmänkin haasteita, Rita ja Aki kehottavat yksinkertaisesti puhumaan toisilleen. Rita kuitenkin muistuttaa, että puhuminen ja avoimuus parisuhteissa ovat aina äärimmäisen tärkeitä, oli koronavirusta tai ei.

– Pitää muistaa sanoa omat tunteensa ja toiveensa ääneen. Toinen ei voi lukea ajatuksiasi. Ei Akikaan tiedä, mitä minun päässäni liikkuu, jos en sitä hänelle kerro, Rita painottaa.

Jutta ja Juha Larm: ”Meillä on asiat ärsyttävän hyvin”

Jutta ja Juha Larm kertovat tehneensä avioliitostaan ”koronakestävän”.

Kun Jutta ja Juha Larmilta kysyy, miten koronakaranteeni on kenties vaikuttanut heidän suhteeseensa, alkavat he nauraa välittömästi. Harva yllättynee siitä, että Larmien avioliitto voi yhtä hyvin kuin aina ennenkin.

–Ei tämä ole vaikuttanut meihin mitenkään. Ihmiset varmaan ajattelee, että onpa nuo Larmit raivostuttavia. Että eivätkö ne muka ikinä riitele. Mutta me olemme alun perin rakentaneet tästä liitosta sellaisen koronankestävän, Juha Larm naurahtaa.

–Kuten nyt ehkä arvata saattaa, niin meille ei ole tullut kinaa eikä toisen naama ole alkanut ärsyttämään. Meillä on ärsyttävän hyvin asiat, Jutta komppaa.

Pariskunta huomauttaa, että koronakriisin keskellä haasteita parisuhteeseen monen kohdalla ei suinkaan aiheuta lisääntynyt yhdessäolo, vaan loputon stressi ja epätietoisuus. Juha muistuttaakin, ettei omaa ahdistusta tule missään tapauksessa purkaa suhteen toiseen osapuoleen.

–Se stressi voi olla monille liikaa. Se ihminen, joka siinä lähellä on, toimii ikään kuin sellaisena venttiilinä, johon on hyvä päästellä höyryjä. Senhän takia lapsetkin kiukuttelee vanhemmilleen, koska se on turvallista, Juha pohtii.

–Jos minua vaikka joskus harvoin ärsyttää Juhan käytöksessä jokin asia, niin peilaan ja reflektoin sitä ensin itseeni. Että minkä takia tämä asia sai minut ärsyyntymään. Se johtuu aina minusta itsestäni, ei Juhasta, Jutta lisää.

Larmit myös muistuttavat, että jos korona ajaa parisuhteen kriisiin, kertoo se usein jostain syvemmästä ongelmasta, jota on vaikea korjata. Yhden konkreettisen neuvon Jutta kuitenkin haluaa antaa niille, joiden suhteeseen korona on kenties vaikuttanut negatiivisella tavalla.

–Pitäkää yhdessä vaikka treffi-ilta kotona. Vaihtakaa pieruverkkarit muihin vaatteisiin ja laittakaa vaikka hieman meikkiä naamaan. Puhukaa toisillenne mukavista asioista ja muistelkaa vaikka sitä, miltä teistä suhteen alkuaikoina tuntui, Jutta kehottaa.

–Monet kohtaavat sen ristiriidan, että vaikka vietetään näennäisesti paljon aikaa yhdessä, niin etäännytään toisista ja fyysinen läheisyys vähenee. Muistakaa kysyä toisiltanne, mistä toinen pitää ja mitä toinen haluaa, Juha täydentää.

Helena Ahti-Hallberg ja Eric Hallberg: Remonttia ja leipomista

Helena Ahti-Hallberg ja Eric Hallberg kuvattuna vuonna 2008. Pariskunta on pitänyt yhtä jo yli 27 vuotta.

Tanssinopettaja Helena Ahti-Hallbergilla on ensimmäistä kertaa vuosiin ollut aikaa hengähtää. Koko kansalle Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelman tomerana tuomarina tunnettu Helena on pitänyt yhtä puolisonsa Eric Hallbergin kanssa jo 27 vuoden ajan.

–Kaikista parasta tämän kaiken keskellä on ollut, että olemme saaneet viettää enemmän aikaa yhdessä, Helena tuumaa.

Monien viihdealalla työllistyvien tavoin myös Helenan kalenteri tyhjentyi hetkessä, kun pandemia laittoi niin tanssinopettajan työt kuin ohjelmatoimisto Eleventinkin jäihin. Toimelias yrittäjä ei kuitenkaan ole jäänyt tuleen makaamaan, vaan on puhelin sauhuten sopeutunut tilanteeseen.

–Olemme reagoineet nopeasti ja siirtäneet muun muassa tanssitunteja ja muita sisältöjä digitaaliseen muotoon. Onneksi nykyajan teknologia mahdollistaa sen, Helena kiittelee.

–Sekin hyvä puoli tässä on, että tavallisesti olisin paljon tien päällä. Vaikka töihin liittyviä asioita on paljon, nyt ne hoituvat kaikki kotoa käsin. Ei mene aikaa matkoihin, hän jatkaa.

Helena ja Eric ovat asuneet idyllisessä omakotitalossaan Sipoossa jo 18 vuotta. Vuosien vieriessä talon kunnostuslistalle on listautunut vino pino tekemättömiä remonttihommia. Mikä olisikaan parempi aika purkaa kasautuneiden kotiprojektien listaa kuin pakkoloma.

–Jollain tämä ylimääräinen aika täytyy täyttää. Olemme tehneet yhdessä kaikenlaisia remonttitöitä, kuten parkettien vaihtamista ja maalaamista. Seuraavaksi olisi pihan vuoro, Helena luettelee.

–Olen ollut tällaisena apupoikana, hän jatkaa perään.

Remontoinnin lisäksi Helena on miehensä kanssa kokeillut lukuisia uusia asioita, joille ei tavallisesti arjesta tunnu löytyvän aikaa.

–Olemme muun muassa leiponeet paljon. Kuulostaa ehkä hassulta, mutta en ole koskaan tehnyt esimerkiksi karjalanpiirakoita tai juustokakkua. Nyt teimme sitten kerralla neljä eri makuista kakkua. Tietää sitten ensi kerralla, mistä tykkää, Helena nauraa.

Helenalla toteaa ymmärtävänsä, että poikkeuksellinen tilanne voi aiheuttaa monissa perheissä ja parisuhteissa tukalia tilanteita.

–En yhtään ihmettele sitä, että tällaisessa tilanteessa toinen alkaisi käydä hermoille. Me olemme onneksi kehittäneet niin paljon puuhaa, että sille ei jää aikaa, hän hymähtää.

Helena korostaa, että arki pysyy mielekkäänä poikkeustilassakin tavoitteiden ja aikataulujen avulla. Selkeät, pienetkin tavoitteet ja aikataulut luovat elämään turvallisuuden tunnetta.

–On tärkeää pitää kiinni arkirytmistä. Herätä aamulla, pukea arkivaatteet ja tehdä lista siitä, mitä haluaa päivän aikana saavuttaa.

Hän kannustaa myös kasaamaan oman to do -listan ja tekemään uusia asioita niin yksin kuin yhdessä.

–Uusien kokemusten ei tarvitse olla mitään isoja. Tällaisessa tilanteessa pienetkin onnistumisen tunteet ovat todella tärkeitä.

Satu Silvo ja Reidar Palmgren: ”Keskenämme mahdottoman kivaa”

Näyttelijät Satu Silvo ja Reidar Palmgren lukeutuvat niin ikään niihin pariskuntiin, joiden arkeen koronavirus ei ole juuri vaikuttanut – tai jos on, niin ei suinkaan negatiivisella tavalla. Silvon mukaan yli 10 vuotta yhtä pitänyt pariskunta on onnistunut pitämään kiinni yhteisen arjen hyvistä puolista, vaikka maailmalla tilanne onkin vaikea.

–Meillä on ollut ihan mainiota. Meillä on keskenämme mahdottoman kivaa. Aina iltaisin, kun menee nukkumaan, sitä kiittää päivästä. Kiitollisuus on todella voimakkaasti läsnä meillä molemmilla. Tokihan taloudellisesti tämä on haastavaa, jos ei päästä tuottavan työn äärelle pikkuhiljaa, Silvo kertoo.

–Olemme kymmenen vuotta harjoitelleet tätä yhdessäoloa, niin meillä on olemassa jo todella vahvat yhteisen olemisen perinteet. Olemme aina olleet sellaisia hassuttelijoita, hän lisää nauraen.

Silvolle ja Palmgrenille luonto ja siellä liikkuminen ovat aina olleet olennainen osa yhteistä arkea. Korona-aikana kaksikko on muun muassa pyöräillyt paljon ja Silvo kertoo myös innostuneensa puutarhanhoidosta. Lisäksi Silvo kertoo joogaavansa vähintään kolmesti viikossa, mikä on näyttelijän mukaan oiva tapa ottaa hieman aikaa itselleen.

–Olemme aina liikkuneet paljon luonnossa ja nyt se on vielä korostunut. Erikseen ja yhdessä ajelemme pyörillä ympäriinsä ja seikkailemme. Meille onneksi riittää aika pieni oma tila, Silvo selittää.

Monet pariskunnat ovat kertoneet korona-ajan toisinaan koetelleen hermoja, kun kumppani on aina lähellä ja läsnä. Silvo ja Palmgren eivät kuitenkaan ole törmänneet tällaiseen ongelmaan.

–Päinvastoin. Meillä on käynyt kauhea tuuri. Olemme niin toisillemme sopivat. Onhan tässä sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa, ettei ole esimerkiksi pieniä lapsia. Se haastaisi arkea ihan toisella tavalla, hatunnosto kaikille perheille, Silvo pohtii.

–Tässäkin tilanteessa on tärkeää muistaa tukea toista siinä, mitä hän ikinä tekeekään. Reidar esimerkiksi kirjoittaa elokuvakäsikirjoitusta ja minä puuhailen Silvopleen kanssa, hän lisää.

Kasvisruokaravintola Silvopleen parissa puuhaileminen on pitänyt Silvon kiireisenä myös koronakriisin keskellä. Ravintola joutui hetkeksi laittamaan ovensa kiinni, mutta nyt näyttelijä iloitsee Silvopleen avanneen jälleen ovensa noutoruokaa haluaville asiakkaille.

–Silvopleen suhteen on kyllä mentävä viikko kerrallaan, mitään tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Mutta uskon kyllä, että löydämme varmasti ratkaisun kaikkeen. Asioilla on aidosti tapana järjestyä. Niistä on turha ottaa enempää murhetta, kun tämä aika itsessään haastaa meitä kaikkia, Silvo toteaa.