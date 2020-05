Renny Harlin sanoo Me Naisille Hollywood-tähti Geena Davisin olleen hänelle se oikea.

90-luvun alussa seurattiin tiiviisti suomalaista Hollywood-romanssia, kun ohjaaja Renny Harlin ja näyttelijä Geena Davis vihittiin vuonna 1993. Davis oli tuolloin suuri tähti ja tehnyt läpimurtonsa Thelma ja Louise -elokuvassa.

Liitto kesti vuoteen 1997 asti, jolloin Harlin sai lapsen assistenttinsa kanssa.

Harlin kuvailee Me Naisten haastattelussa Geena Davisin olleen hänen elämänsä nainen.

Ohjaaja sanoo hänen ja Davisin haaveilleen perheestä, ja Harlin uskoo, että he olisivat yhä yhdessä, jos heille olisi syntynyt lapsi.

– Avioliittoni kesti viisi vuotta. Ero on edelleen minulle pettymys ja epäonnistuminen. Uskon edelleen, että Geena oli se, jota olin etsinyt – hänessä yhdistyvät äly, huumori ja luovuus – ja jos olisimme heti saaneet lapsen, olisimme ehkä vieläkin yhdessä, hän sanoo Me Naisille.

Harlin sanoo Me Naisille, että kun lapsia ei tullutkaan, keskittyivät he töihinsä. Vähitellen pari ajautui erilleen ja Harlin ilmoitti haluavansa erota.

– Panostimme uraan, kun olisi pitänyt panostaa parisuhteeseen ja perheeseen.

Harlinin mukaan ero vaikutti hänen uraansa Hollywoodissa.

– Erosta seurasi ruhjeita maineelleni elokuvapiireissä. Geena nähtiin uhrina, ja minä olin pahis. Ajattelen yhä, että hän on mieletön tyyppi ja jollain tasolla rakastan häntä aina.

Renny Harlin ja Geena Davis tekivät avioliittonsa aikana kaksi elokuvaa: Kurkunleikkaajien saari (1995) ja The Long Kiss Goodnight (1996).

Renny Harlin ja Geena Davis kuvattuna 1993 Suomessa.

Geena Davis on ollut naimisissa neljä kertaa ja Harlin oli hänen kolmas aviomiehensä. Näyttelijä erosi aviomiehestään Reza Jarrahysta vuonna 2018. Parin liitosta syntyi kolme lasta.

Geena Davis oli Harlinin kanssa naimisissa ollessaan tuttu näky Suomessa ja Hollywood-tähteä lennätettiin helikopterilla ympäri Suomea. Esimerkiksi 1994 käytiin Porin Yyterissä, jossa Geena ja Renny nousivat lavalle Leningrad Cowboysin kanssa. Geena Davis lauloi yleisölle Those Were The Days -biisin.

Harlinin sisko Tuire Harjola sen sijaan on muistellut veljensä ja Hollywood-kaunottaren eroa vuonna 2009 julkaistussa Lähikuvassa Renny Harlin -kirjassa. Tuolloin sisko kertoi Harlinin ja Davisin järjestäneen herkät erojuhlat.

Suomen Hollywood-miniää lennätettiin muun muassa kesäfestareille. 1994 pari nousi legendaarisen Rantarockin lavalle.

Toukokuussa 1997 Tuire ja hänen äitinsä osallistuivat Rennyn ja Geenan Las Tejas -huvilasta luopumisen juhlaan, jonne myös Geenan vanhemmat oli kutsuttu.

– Oudoksuin kuitenkin, että aina niin hymyilevä ja hauska kälyni ollut meitä tapansa mukaan halaamassa ovella. Hän ilmestyi myöhemmin hiukset kynittyinä ja valkeaksi värjättyinä ja näytti minun silmissäni poissaolevalta. Seuraavana iltana söisimme yhdessä puutarhaan katetun aterian, sen viimeisen, Harjola kertoi teoksessa.

Kun läheiset olivat istuutuneet suuren pöydän ääreen ja viulistityttö aloittanut soittonsa, Tuire muistaa palan nousseen kurkkuunsa ja ihonsa nousseen kananlihalle.

– Geenakin itki, mutta hänen kasvonsa olivat tyynet ja nopeasti hän kokosi olemuksensa ja nojasi valkeassa juhlamekossaan Rennyn olkaa vasten. Tajusin viimeistään nyt, että tilaisuudessa oli kyse jostain suuremmasta kuin talosta luopumisesta. Renny ilmoitti, että he olivat päätymässä eroon.