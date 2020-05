Saimi Hoyer on viettänyt yhdeksän viikkoa eristyksissä harvinaisen perinnöllisen sairauden takia: ”Pitää olla tarkkana”

Ero poikaystävästä, pitkä karanteeni perinnöllisen sairauden takia ja hotellin sulkeminen toukokuuksi. Saimi Hoyerin kevät on ollut ikimuistoinen.

Hotelliyrittäjä Saimi Hoyer on ollut yhdeksän viikkoa karanteenissa kotonaan Punkaharjun Vaaran kylässä.

Hoyer sairastaa hypogammaglobulineaa, joka tarkoittaa IgG-vasta-ainepuutosta. Kyseessä on harvinainen perinnöllinen sairaus. Hoyer sai diagnoosin 2013.

– Saan helpommin virukset ja bakteerit, jotka täällä pyörivät, hän sanoo.

– Pitää olla tarkkana, koska elimistöni reagoi niin voimakkaasti. Kannattaa olla nyt eristyksissä.

Äitinsä karanteenin takia Saimi Hoyerin kouluikäiset pojat eivät mene toukokuussa ollenkaan kouluun. He opiskelevat etänä.

Saimi Hoyeria ei ahdista asua pienessä kylässä. Punkaharjulla ihmiset pitävät huolta toisistaan.

– Olemme kaikki täällä kuin samaa perhettä, Saimi Hoyer sanoo.

Neljä vuotta sitten Saimi Hoyer muutti lapsuutensa mökkimaisemiin Punkaharjulle. Silloin hän remontoi yhtiökumppaneidensa kanssa 1800-luvulla rakennetun hotelli Punkaharjun ja alkoi pyörittää siellä hotelli- ja ravintolatoimintaa.

Hotelli tuli kuuluisaksi, kun presidentit Vladimir Putin ja Sauli Niinistö tapasivat siellä vuonna 2017.

Hotelli Punkaharjulla on Saimi Hoyerin silmäterä.

Rakennus oli alun perin metsänvartijan talo. 1878 Aleksanteri II antoi luvan pohjoisen metsänvartijan talon laajentamiseksi varsinaiseksi hotelliksi.

Korona-ajan rajoitusten takia hotelli Punkaharju avautuu tänä vuonna vasta kesäkuun alussa.

– Olen koko ajan etänä töissä puhelimen välityksellä, Saimi Hoyer sanoo.

Saimi Hoyer erosi lastensa isästä, liikemies Thomas Hoyerista muutama vuosi sitten. Viime kesänä Ilta-Sanomat uutisoi, että Saimi Hoyerin rinnalle on löytynyt uusi rakas. Nyt suhde on päättynyt.

– Olen yksinäni lasten kanssa, hän kertoo.

Punkaharjulla Saimi Hoyerilla on seuranaan kohta 77-vuotias isänsä, näyttelijä Jyrki Nousiainen, joka mökkeilee lähistöllä.

– On ihanaa, että isä on täällä. On hyvä olla.

– Hän tuli lähistölle lapsuudenmökilleni. Saamme viettää kultaisia hetkiä yhdessä.

Saimi Hoyer on johtanut jo vuosien ajan hotellia Punkaharjulla.

Savonlinnan Oopperajuhlien peruuntuminen oli iso isku koko lähialueelle, niin myös Punkaharjulle. Suru on ollut päällimmäisin tunne.

– Meillä oli tulossa hotellille toukokuussa häitä ja syntymäpäiväjuhlia ja Aino Vennan piti esiintyä ja Pauli Hanhiniemenja Jarkko Tammisen.

– Toukokuussa yli kymmenen iso tapahtumaa peruuntui hotellilla. Ne siirrettiin kaikki.

Oopperajuhlien peruuntuminen on suuri harmi koko alueelle. Mutta onneksi on uskomaton Saimaan luonto.

– Ehkä nyt on aikaa löytää Saimaan luonto, Saimi Hoyer sanoo.

Katse on nyt tulevassa. Tuleva kesä on Saim Hoyerin mukaan hyppy tuntemattomaan.

Saimi Hoyer on eristyksen aikana tavannut vain oman perheensä jäseniä.

Osa Savonlinnan oopperajuhlien vieraista on peruuttanut tulonsa, mutta osa haluaa tulla silti hotelli Punkaharjuun yöksi.

– Moni haluaa tulla tänne muista syistä. Yleensä oopperavieraat eivät ehdi katsoa meidän paikkakuntaamme.

Nähtävää riittää. Punkaharjulla on Metsämuseo Lusto, Aseman Taidelaituri ja Johanna Oraksen Taidekartano. Höyrylaivat kulkevat ja kansallismaisemassa voi maastopyöräillä.

– Katseeni on jo syksyn ensimmäisessä sieniviikonlopussa, Saimi Hoyer sanoo.

Hän uskoo, että kaikesta pahasta syntyy myös hyvää.

– Uskon, että vaikka edessä on todella vaikeat vuodet, täällä syntyy myös hyvää.