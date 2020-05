Matille ja Tepolle myönnettiin Elias Lönnrot -mitalit – tekivät merkittävän myönnytyksen fanien toiveesta: ”Nyt olemme ajan hermolla”

Matin ja Tepon kevät: mitalit takanreunukselle, laulut suoratoistopalveluun.

Laulajaveljekset Matti ja Teppo Ruohonen ovat saaneet Elias Lönnrot -mitalit. Todellakin monikossa, mitalin mieheen eikä niin kuin veljesten kohdalla usein tapahtuu, heidät kaksi niputetaan yhdeksi.

Tunnustuksen myöntää Suomen Kulttuurirahasto merkittävästä suorituksesta suomalaiskansallisen kulttuurin hyväksi.

Myöntämisperusteista todetaan tiedotteessa, että mitali tulee ”jokapäiväisestä työstä ja suurten tunteiden tulkinnasta”.

Ja sama juhlavammin varsinaisissa perusteluissa: ”Heidän puoli vuosisataa kestäneestä ansiokkaasta ja monimuotoisesta työstään viihdemusiikin alalla”.

– Lämmittää mieltä, kun on pitkä ura. Olemme tehneet itse laulut ja tuottaneet ne. Olemme myös tuoneet lauluissa esille suomalaisuutta, Matti toteaa.

– Olihan tämä aikamoinen yllätys, varsinkin se miltä taholta tunnustus tuli. On tehty aikamoinen ura. Mukavaa kun se huomioidaan ja arvostusta tulee, Teppo jatkaa.

Aiemmin veljekset on palkittu useallakin Emma-pystillä. Iskelmä-Finlandian he saivat 2004.

Viime vuonna 50-vuotista uraa juhlineet veljekset ovat päättäneet hiljentää keikkatahtia. Matti vakuuttaa, että laulujen tekeminen ei silti lopu.

– Olen luova ihminen ja tehnyt satoja lauluja. Tunnustus on sytyke siihen, että haluan tehdä niitä lisää. Se antaa uutta potkua.

Tunnustus ei muutenkaan tarkoita, että ura olisi ohi. Vierivät veljekset eivät sammaloidu. Matin ja Tepon viime syksyn konserttikiertueella kokonaisyleisömäärä kohosi noin 35 000 kuulijaan. Se kertoo veljesten vetovoimasta.

Mitaleiden luovutustilaisuutta ei voida tänä vuonna koronan takia järjestää. Samasta syystä veljekset eivät pääse tunnustusta erityisemmin juhlimaan. Kumpikin kuuluu ikänsä takia riskiryhmään ja pysyttelee tiukasti kotioloissa.

– En ole velipoikaa nähnyt viikkoihin. Meillä on tiukka linja. Ainoa henkilö, jota olen uskaltanut lähestyä on vaimo, Teppo heittää.

Faneille on luvassa iloinen korona-ajan yllätys. Matin ja Tepon vuoden 1989 jälkeen tehdyt levyt tulevat suoratoistopalveluihin parin viikon sisällä. Sitä aiemmat levyt niistä jo löytyvät.

– Olemme olleet vanhan liiton miehiä ja pitäneet kiinni siitä, että kuullakseen laulut on ostettava cd. Nyt olemme sitten enemmän ajan hermolla, Matti sanoo.

– Kolmenkymmenen vuoden ajalta on satoja lauluja, jotka löytyvät vain cd:ltä. Kyselyjä on tullut paljon, että koska laulut voi kuulla Spotifysta. Pakkohan siihen on mennä, kun aika vähän levyjä enää ostetaan, Teppo kommentoi.

Asiaa huonommin tuntevat saattavat luulla, että veljesten keikoilla soivat vain 1980-luvun isot hitit. Nekin, mutta myös läjäpäin uudempia, kuten Matti muistuttaa.

– Kyseessä on valtava tuotanto. Juuri niitä lauluja, joita on jo pitkään esitetty keikoilla. Uskon, että fanit tykkäävät, kun laulut kohta löytyvät suoratoistopalveluista.