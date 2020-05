Ökyelämäänsä esitellyt italialainen Instagram-tähti tulee isäksi 52-vuotiaana – lapsen äiti on yli puolet nuorempi mallikaunotar

Instagram-tähti Gianluca Vacchi ja hänen mallirakkaansa Sharon Fonseca saavat lapsen.

Italialaisen Instagram-tähden Gianluca Vacchin, 52, ylellinen luksuselämä nousi muutama vuosi sitten otsikoihin.

Nyt Vacchin elämä on saamassa uuden käänteen, sillä hän paljasti olevansa tulossa isäksi 52-vuotiaana. Lapsen äiti on mallina työskentelevä Sharon Fonseca, 25. Pari paljasti asian äitienpäivän kunniaksi Instagramissa, jossa Vacchia seuraa yli 15 miljoonaa ihmistä.

Kuvassa Vacchi on polvistunut Fonsecan jalkojen juureen ja katsoo onnellisena lapsensa äitiä. He paljastavat lapsen olevan poika.

– Aina kun olen miettinyt potentiaalista äitiä lapsilleni, hänellä on ollut paljon Sharonin piirteitä, Vacchi ylisti.

Pari on ollut yhdessä joitain vuosia. Ensimmäisen kerran heidät nähtiin yhdessä huhtikuussa 2017. Kyseessä on ensimmäinen lapsi Fonsecalle, mutta toinen Vacchille, jolla on vuonna 2002 syntynyt tytär.

Ennen Fonsecaa Vacchi oli yhdessä huippumalli Giorgia Gabrielen kanssa. He erosivat 2017.

Alunperin Gianluca Vacchi tuli kuuluisuuteen julkaistuaan tanssivideoita itsestään. Hän on tartuttanut tanssipureman myös nykyiselle kumppanilleen Sharon Fonsecalle, jonka kanssa hän on julkaissut viime aikoina tanssivideoita.

Voit katsoa Vacchin ja Fonsecan yhteisen tanssinäytteen yllä olevalta Instagram-videolta.

Vacchi on miljonääri, jonka omaisuuden on arvioitu olevan 320 miljoonaa euroa. Hän on tehnyt jättiomaisuutensa yrittäjänä isänsä jalanjäljissä. Tällä hetkellä hän omistaa SEA Società Europea Autocaravan -yhtiön.

Ennen asettumista aloilleen Vacchin Instagramissa vilisi luksuselämää huvipursineen ja huippumalleineen.

Vuonna 2017 uutisoitiin, että Vacchin luksuselämä saattaa olla pelkkää hämäystä. Italialainen Quotidianzo Nazionale -lehti kertoi tällöin velkojien takavarikoineen miehen luksusjahdin ja useita asuntoja maksamattomien velkojen vuoksi. Vacchi oli lehden mukaan elänyt yli varojensa tai ollut huolimaton maksujen kanssa, sillä hänelle oli kertynyt yli 10 miljoonan euron velat. Joidenkin italialaislehtien mukaan velat olisivat olleet jopa 60 miljoonaa euroa.

– Sehän on vain pikkuvelka, Vacchi vähätteli italialaislehdille rahasotkujaan.