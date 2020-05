Nanna Karalahti avautuu podcastissa rehellisesti perhearjestaan: ”En antaisi Jeren kasvattaa lasta yksin”

Hyvinvointiyrittäjä Nanna Karalahti avautui Aki Linnanahteen podcastissa hänen ja Jeren erilaisista kasvatusmetodeista.

Yrittäjä ja sosiaalisen median vaikuttaja Nanna Karalahti vieraili Aki Linnanahteen tiistaina julkaistussa Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa.

Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkerran kirjoittanut Linnanahde uteli Nannalta tämän parisuhteesta. Hyvinvointiyrittäjän mukaan hänen ja Jeren erilaiset luonteet tasapainottavat toisiaan. Nanna toteaa haastattelussa, että Jerellä on rennompi ote asioihin.

– Olen ollut sellainen kontrollifriikki ja täydellisyyden havittelija. Jere Karalahti on parasta, mitä mun elämässä voi tapahtua omalla henkisellä polullani, Nanna ylistää.

Nanna ja Jere Karalahdella on kaksi lasta, 3-vuotias Jax ja 1-vuotias Alexia. Jerellä on myös parikymppinen Ronja-tytär. Nannan mukaan parilla on varsin erilaiset kasvatusmetodit, Jeren tyyli on rennompi, kun taas hän itse suosii järjestelmällisyyttä.

– Jos olisin kasvattanut lapset jonkun muun kanssa, enkä olisi muuttunut näin paljon, olisin kasvattanut niin, että asiat pitää tehdä tietyllä tavalla. Jere on tuonut kasvatukseen arvokkaan lisän, että lapsen pitää antaa kasvaa sellaiseksi kuin on, Nanna pohtii podcast-jaksossa.

Nanna kertoo myös, että hänellä ja Jerellä on omat vastuualueensa vanhempina.

– En antaisi Jeren kasvattaa lasta yksin. Vastuunkanto ja tietyt osa-alueet voisivat jäädä vähän vähemmälle. Ne koen mun velvollisuuksiksi, Nanna toteaa ja jatkaa:

– Jere tuo sitten tämän toisen puolen. Uskon, että Jereltä on peräisin se, että Ronjalla on todella hyvä itseluottamus, eikä hän välitä muiden mielipiteistä.

Pariskunta myös tukee lapsiaan heidän omissa valinnoissaan.

– Emme pakota lapsia urheilemaan. Jos Jaxista ei tule jääkiekkoilijaa, sillä ei ole mitään väliä, Nanna korostaa.

Karalahtien perhe ansaitsee elantonsa yrittäjyydellä.

Jere Karalahti avautui isyydestä IS:n haastattelussa helmikuussa.

– Isänä en vertaa itseäni kehenkään, mutta jos olisi kisa, olisin ykkönen, Jere kommentoi haastattelussa.

– Ronja on isän tyttö samoin kuin Alexia. Jax on isänsä poika ja olen kaikista lapsistani onnellinen, ylpeä sekä kiitollinen.

Nanna ja Jere Karalahti avioituivat vuonna 2015. Nanna luotsaaman Hero-treenikonseptin lisäksi Karalahdet omistavat yhdessä muun muassa päiväkodin ja kahvilan.

Jere Karalahti kertoi elokuussa 2019 Ilta-Sanomille uudesta elämänvaiheestaan avoimesti. Perhe elää vilkasta lapsiperhearkea, ja molemmat lapset käyvät arkisin vanhempien omistamassa päiväkodissa.

– On ollut huikeaa, että nyt vuosien tauon jälkeen meillä on Nannan kanssa yhteistä aikaa. Voimme vihdoin olla vain kahdestaan ja nauttia omasta ajasta yhdessä. Me käydään treenaamassa, tehdään vähän duunia ja ihan vaan ollaan. Tämä on ihan uusi elämänvaihe, joka tuntuu tosi hyvältä, Jere kuvaili heidän elämäänsä.