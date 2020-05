Bryan Adams sai aikaan valtavan somemyrskyn: otti kovin sanakääntein kantaa koronavirukseen – ”Mitä rasistista roskaa”

Muusikko Bryan Adams täräytti julki varsin suorasukaisen kirjoituksen, jonka seurauksena hän joutui sulkemaan kommentoinnin koko Instagram-tililtään.

Kanadalaismuusikko Bryan Adams, 60, aiheutti äskettäin varsinaisen myrskyn suorapuheisilla somepäivityksillään.

Adamsin oli määrä aloittaa tällä viikolla suuri kiertue, mutta se luonnollisesti peruttiin koronaviruspandemian takia. Adams ei tyytynyt olemaan hiljaa, vaan täräytti Instagramiinsa ja Twitteriinsä pitkän kirjoituksen, jossa hän ruotii koronaviruksen leviämistä kovin sanakääntein.

Koronaviruksen uskotaan nykytiedon valossa lähteneen liikkeelle Kiinan Wuhanista.

– Keikkojeni olisi pitänyt alkaa tänään, mutta kiitos joidenkin lepakkoja syövien ja torilla eläimiä myyvien, virusta levittävien ahneiden paskiaisten, koko maailma on nyt pysähtynyt. Puhumattakaan siitä, että kuinka moni on kärsinyt tai kuollut viruksen takia, Adams toteaa.

– Viestini on, että ryhtykää vegaaneiksi. Kaikille faneille haluan sanoa, että haluaisin olla lavalla enemmän kuin mitään muuta. On ollut mahtavaa hengailla karanteenissa perheeni kanssa, mutta kaipaan toista perhettäni, bändiäni, tiimiäni ja fanejani. Toivottavasti näemme pian, Adams kirjoittaa.

Adamsin kirjoitus sai aikaan välittömästi kommenttitulvan niin Twitterissä kuin Instagramissakin. Osa oli miehen kanssa samaa mieltä, mutta moni oli häkeltynyt muusikon rasistiseksi tulkituista termeistä.

BBC:n mukaan jotkut fanit eivät voineet uskoa Adamsin kirjoitusta.

– Vau. Mitä rasistista roskaa ihmiseltä, jota kunnioitin, eräs kommentoi Instagramissa.

– Bryan Adamsin rasistinen kirjoitus on ollut nyt esillä jo useita tunteja. Tuhoa on jo tehty, toinen huomautti.

CBC tavoitti Kanadassa asuvan kiinalaisvähemmistön asiaa ajavan Amy Gon, joka tuomitsi Adamsin puheet jyrkästi.

– Ihmiset ihailevat näitä julkisuuden henkilöitä. Hän on monen idoli. Tämä ikään kuin oikeuttaa rasistisen vihan kiinalaisia kohtaan. Tämä on todella vastuutonta ja todella rasistista, Go totesi CBC:lle.

Palautteen määrä pakotti Adamsin poistamaan twiittinsä ja sulkemaan kokonaan kommentointimahdollisuuden Instagramistaan.

Bryan Adams on kanadalaislähtöinen muusikko, joka tunnetaan muun muassa hitistään Summer of 69. Hän on kansainvälisellä tasolla mainetta niittänyt muusikko ja myös valokuvaaja. Häntä seuraa pelkästään Instagramissa liki 800 000 fania.

Adamsin tiedetään olevan kiivas eläinten oikeuksien puolustaja.