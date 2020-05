Suosikkibloggaaja Natalia nostaa esiin raskauden aiheuttamien muutosten vaietun puolen – ”Saako nainen edes sanoa näin?”

Suosittu bloggaaja Natalia Salmela kirjoittaa blogissaan olevansa nykyään tyytyväisempi kehoonsa kuin mitä on koskaan aiemmin ollut.

Suosittu bloggaaja Natalia Salmela, 32, kirjoittaa uusimmassa blogikirjoituksessaan raskauden muuttamasta kehostaan. Salmela kirjoittaa, kuinka on ollut viime aikoina ”aika hiton siistiä”, kun ei ole tarvinnut vetää vatsaa sisään.

– Vaikkei itselläni ole viime vuosina juurikaan ongelmia itsetuntoni tai kehonkuvani kanssa, niin menneiden aikojen pop-kulttuurisankarit, Ally McBeal kapeine säärineen ja Britney litteine alavatsoineen, ovat varmasti jättäneet tämän meidän sukupolven alitajuntaan tietynlaisen trauman ikuisesta hoikkuuden tavoittelusta, Salmela kirjoittaa.

Salmela on myös aiemmin kirjoittanut ja kertonut avoimesti sairastuneensa lukioikäisenä syömishäiriöön. Hän on myös kertonut, kuinka kokovartalopeilin hylkääminen on auttanut häntä hyväksymään oman kehonsa.

Nyt raskauden myötä Salmela toteaa oman vartalonsa mittasuhteiden näyttävän paremmilta kuin koskaan aiemmin. Hän pohtii blogissaan sitä, saako nainen koskaan sanoa olevansa täysin tyytyväinen vartaloonsa.

– Jotenkin tuntuu, että päivän trendi on kaikesta kehopositiivisuuspuheesta huolimatta edelleen valitettavasti se, että omaa kehoa pitäisi edes hieman väheksyä tai ainakin tietää “kehitystä kaipaavat osa-alueet”, Salmela kirjoittaa blogissaan.

Salmela kertoo blogissaan tulleensa siihen lopputulokseen, että hänen nykyinen positiivinen kehonkuvansa perustuu siihen mielikuvaan, ettei raskaana olevilta odoteta samanlaista vallitsevien kauneusstandardien täyttämistä kuin niiltä naisilta, jotka eivät ole raskaana.

– Siksi juuri nyt ei ole sitä viimeisintäkään painetta erottuvista lihaksista tai kiinteästä takapuolesta, mikä kieltämättä vapauttaa ajatukset ihan muihin juttuihin. Nykypäivän somesta tutut, lähinnä pahaa mieltä aiheuttavat “tsemppilauseet”, kuten “what’s your excuse” sekä muut vastaavat ei minua koske – minullahan on syy

Salmela toteaa, että toki raskaana olevat joutuvat muunlaisen syynin kohteeksi.

– Tuntuu, että hoikkia odottajia jopa syyllistetään tai arvostellaan siitä, ettei painoa kerry “riittävästi” vetoamalla lapsen hyvinvointiin. Toisaalta myös ylipaino on huhupuheiden mukaan ilmeisesti neuvolajärjestelmässä kirosana, josta jaksetaan aina odottajia muistutella.

Natalia Salmela kuvattuna viime lokakuussa.

Salmela kirjoittaa myös, kuinka kumppanin suhtautumisella asiaan on ollut suuri vaikutus.

– Samalla tavalla kuin teininä saadut ikävät kommentit silloiselta poikaystävältä romuttivat itsetunnon vuosiksi, myös nykyiseltä kumppanilta saatu sanallinen ja fyysinen ihailu sekä kauniit sanat vaikuttavat kehonkuvaan. Kukapa meistä ei haluaisi näyttää rakkaan silmissä viehättävältä – etenkin ryönäverkkareista, närästyksestä ja ylikasvaneesta fledasta huolimatta. Uskon, että sekä oman että kumppanin positiivisen suhtautumisen ketju ruokkii itse itseään, Salmela kirjoittaa blogissaan.

Suosittua White Trash Disease -blogia pitävä Natalia Salmela kertoi yllätysraskaudestaan helmikuussa blogissaan. Salmela kertoi tekstissään, ettei ole koskaan edes haaveillut äitiydestä. Hänen seuraajiensa lisäksi raskausuutisesta yllättyi Salmelan mukaan myös hänen lähipiirinsä, sillä Salmela oli useaan otteeseen todennutun, ettei koskaan haluaisi lapsia.

– Tässä on ollut nyt viime aikoina aika paljon sulattelemista. Kuulemma jopa heille, jotka lasta ovat toivoneet ja odottaneet kovasti, usein puhkeaa raskauden alkuvaiheessa kunnon mielen myllerrys. Mitäpä luulette, että kävi ihmiselle, joka on käyttänyt noin 30 vuotta elämästään vakuuttaakseen lähipiirinsä, ettei halua lapsia, Salmela kirjoitti blogissaan helmikuussa.

Salmela on kertonut lapsen lasketun ajan olevan kesän lopussa.