Uutuusdokumentti: Michelle Obama avautuu avio-ongelmistaan Barackin kanssa – yksi hetki muutti kaiken

Michelle Obama avautuu uutuusdokumentissa suhteestaan pitkäaikaiseen aviomieheensä Barack Obamaan.

Michelle Obama, 56, on valittu usein maailman inspiroivimpien naisten joukkoon, eikä ihme: hän on päässyt vaikuttamaan eturintamassa moniin yhteiskunnallisiin asioihin miehensä, Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman kanssa.

Nyt Michelle Obama avaa elämäänsä uudessa Netflix-sarjassa Becoming. People-lehti kertoo, että dokumenttisarjassa nähdään poikkeuksellisen avoin Michelle, joka kertoo esimerkiksi hänen ja Barackin suhteen alkuajoista ja yksityiskohdista, joita hän ei ole avannut edes vuonna 2018 ilmestyneessä samannimisessä menestyskirjassaan.

Vaikka Obamia on tituleerattu usein suoranaiseksi unelmapariksi, on totuudessa muitakin sävyjä. Liki 30 vuotta kestäneen suhteen aikana on koettu myös alamäkiä. Michelle muistelee People-lehden mukaan dokumentissa parin ensimmäisiä yhteisiä vuosia.

– Hän oli todella erilainen, ja erilainen nimenomaan minuun verrattuna. Hän haastoi minua monin eri tavoin. Tiesin, että hän jahtaa minua kuin tsunami. Ja jos en saa pakkaani kasaan, kastun täysin, Michelle kuvailee parin alkuaikoja.

– En halunnut olla vain jatke hänen unelmilleen. Siksi tein kovasti töitä, Michelle sanoo.

Pari meni naimisiin lokakuussa 1992. Myöhemmin perheeseen syntyi kaksi lasta, Malia (1998) ja Sasha (2001). Obamilla oli kuitenkin vaikeuksia tulla raskaaksi ja pari joutui kohtaamaan useita keskenmenoja ennen perheenlisäystä.

Michelle kertoo dokumentissa heidän suhteensa tulleen käännekohtaan juuri lasten hankkimisen aikoihin. Lopulta koko suhde muuttui pysyvästi.

– Suhteeni Barackin kanssa oli kumppanuussuhde. Tiesin, että jos haluan olla tasavertainen tämän erittäin määrätietoisen miehen kanssa, minun täytyy nousta ylemmäs sellaiselle tasolle, jossa tuntisin oloni itsevarmaksi, Michelle sanoo dokumentissa.

– Kaikki muuttui lastemme syntymän myötä. Se teki kaikesta vaikeampaa. Jostain piti luopua, ja se oli minun tavoitteeni ja unelmani. En tehnyt päätöstä siksi, että Barack olisi sanonut, että minun täytyy lopettaa työni, vaan siksi, että tajusin, etten voi tehdä kaikkea. Minun täytyi hidastaa tahtia, Michelle myöntää Netflix-dokumentissa.

Obamat menivät naimisiin vuonna 1992.

Pari on puinut suhdettaan myös avioliittoneuvojan pakeilla.

– Se on auttanut minua ottamaan vastuuta omasta onnestani avioliitossamme. Mutta kyllä se on vaikeaa, todella vaikeaa. On haastavaa yhdistää kaksi elämää toisiinsa, Michelle kuvailee dokumentissa.

– Jos olen aivan rehellinen, vein Barackin avioliittoneuvojalle, jotta hän korjaisi hänet. Sitten hän katsoikin minuun ja ihmettelin, että miksi minulle puhut, minähän olen täydellinen ja hän on se ongelma, Michelle muistelee.

Avioliittoneuvojalla Michelle oppi ymmärtämään, ettei hänen onnensa ole yksin riippuvainen Barackista.

– Paheksuntani kohdistui siihen, että Barack asetti itsensä jollain tavalla etusijalle. Meillä oli vauvoja, mutta hän oli kuntosalilla. Ihmettelin, että miten sinulla voi olla aikaa treenata? Tajusin ratkaisun olevan siinä, että minun täytyy lopettaa vihoittelu ja mennä itsekin salille, Michelle sanoo.

Michelle Obaman tyylinäyte vuodelta 2019.

Michelle Obama lunasti kaikki odotukset ensimmäisenä naisena. Kahdeksan Valkoisessa talossa viettämänsä vuoden aikana Michelle Obama vakuutti myös muotiasiantuntijat ympäri maailmaa. Hänen pukemansa asukokonaisuudet aiheuttivat samanlaisia yleisöryntäyksiä kuin kuninkaallisten – ne myytiin loppuun silmänräpäyksessä.

Myös hänen elämänsä on kiinnostanut ihmisiä ympäri maailmaa. Minun tarinani -elämäkerrasta tuli vuoden 2018 myydyin kirja Yhdysvalloissa.