Sometähti Veera julkaisi pysäyttävän tekstin painostaan – kuuli lääkärin suusta satuttavat sanat vain 15-vuotiaana

Olet mitä syöt -sarjassakin nähty Veera Bianca alkoi näännyttää itseään jo nuoresta pitäen. Se johti lopulta alkoholin suurkulutukseen.

Bloggaaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Veera Bianca nähtiin alkuvuodesta Olet mitä syöt -ohjelmassa, jossa lääkäri Pippa Laukka ohjasi häntä kohti parempia elämäntapoja. Veera pääsi ohjelmassa alkuun elämäntaparemontissaan, joka on kestänyt tähän päivään saakka.

Hiljattain bloggaaja julkaisi Instagram-tilillään pysäyttävän päivityksen siitä, miten ylipaino ja erilaiset laihdutusruokavaliot ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä lapsesta saakka.

– 8-vuotiaana päätin olla laiha seuraavaan kesään mennessä. 13-vuotiaana koulun sairaanhoitaja kertoi minulle, että minun pitäisi laihtua, Veera aloittaa.

Sitten hän kertoo kuulleensa vain 15-vuotiaana lääkärin suusta sanat, jotka satuttivat erityisen paljon.

– 15-vuotiaana lääkäri kertoi minulle olevani lihavampi kuin muut ikäiseni ja siksi pojat saattavat pilailla kustannuksellani.

– 16-vuotiaana henkilökohtainen valmentaja asetti minut Atkinsin ruokavalioon, jotta saisin kireät vatsalihakset. 17-vuotiaana liittyin painonvartijoihin, Veera jatkaa.

Veera Bianca kertoo näännyttämisen johtaneen runsaaseen alkoholin juomiseen.

Kun Veera lopulta täysi-ikästyi, hän sai kuulla opiskelijavaihdon aikana, että hän ei luultavasti tulisi saamaan montakaan ystävää, koska hänen kehonsa ei sopinut muottiin.

– 20-vuotiaana aloitin raa’an vegaaniruokavalion satunnaisilla mehupaastoilla, koska Youtube-tähdet ja Netflix-dokumentit kertoivat, että se on ainoa tapa terveyteen. Palkkasin toisen valmentajan, joka asetti minut tiukkaan 1200-kaloriseen ruokavalioon maksaa puhdistavan detox-teen kera.

Veera kertoo kaiken tämän näännyttäneen häntä vuosien ajan. Lopulta se johti rajuun alkoholin juomiseen.

– Tämä on sitä dieettikulttuuria, joka sekoittaa päämme. Juuri tämä aiheuttaa vääristyneitä ruokailutottumuksia. Tämä ei ole avain parempaan terveyteen, Veera toteaa lopuksi.

Huhtikuussa Veera julkaisi kuvaparin, jossa hän havainnollisti muodonmuutostaan – hän kertoi pudottaneensa painoa jo huimat 25 kiloa.

Osallistuessaan Olet mitä syöt -ohjelmaan Veera kertoi elämäntapojensa olleen täysin retuperällä. Veeran kiireiseen elämään kuuluivat viini ja herkuttelu, kun taas liikunta ja säännölliset ruokailutavat loistivat poissaolollaan.

Veera kertoi olleensa myös alkoholin suurkuluttaja: hän nautti viiniä noin 12 pulloa kuukaudessa eli kolme pulloa viikossa. Elämäntapojen seurauksena Veeran kehoon oli kertynyt rasvaa 80 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä oli 164 senttiä.

Veera Bianca on kirjoittanut suosittua matkailu- ja lifestyleblogiaan jo pitkään. Hän on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on yli 30 000 seuraajaa.