Elina-vaimo kertoo, miksi häntä ei haittaa, että Ilkka Kanerva ei osta hänelle lahjoja: ”On parempi, että hän pitäytyy kukissa”

Elina ja Ilkka Kanerva viettivät ensimmäistä hääpäiväänsä vapaaehtoisessa koronakaranteenissa itse tehdyn illallisen merkeissä. Elina Kanerva kertoo, että Ilkka on huono ostamaan lahjoja.

Elina ja Ilkka Kanerva viettivät eilen ensimmäistä hääpäiväänsä. IS tavoitti avioparin puhelimitse kotoaan.

Koronan takia pari juhli hääpäivää kaksin etätöiden merkeissä.

– Myöhemmin meillä on kotona kahdenkeskinen illallinen. Itse valmistettu, Elina kertoo.

Elina on kasvissyöjä. Hän tekee itselleen kasviswokkia, puolisolle on tarjolla lohta. Juhlajuomana ruoan kanssa lasilliset valkoviiniä.

– Ilkka on lohen suuri ystävä. Hän osaa sen itsekin hyvin valmistaa. Jos ei olisi korona-aika, olisimme varmaan menneet läheisten kanssa ravintolaan syömään. Tällä hetkellä se ei onnistu.

Kanervat ovat olleet vapaaehtoisessa karanteenissa toista kuukautta.

Pari juhli pienimuotoisesti sunnuntaina äitienpäivää. Samalla tuli juhlistettua parisuhdetta, tavallaan hääpäivääkin. Sunnuntaina tuli täyteen yhdeksän vuotta kihlauksesta.

– Olimme äitini luona omakotitalon pihalla. Tyttäreni Mariam tuli myös sinne Helsingistä. Kun täytyy koronan takia olla varovainen, emme pystyneet sen kummemmin vuosipäivää juhlistamaan, Elina toteaa.

Hän ei hääpäivänä saanut lahjoja.

– Ilkka on huono ostamaan lahjoja, mutta kukkia hän ostaa. Olen todennut, että Ilkka ei aina tiedä, mistä pidän. On parempi, että hän pitäytyy kukissa. Ei tule mitään sellaista, josta en varsinaisesti pidä.

Elina ja Ilkka Kanerva juhlivat häitään vuosi sitten.

Kanervat ovat pitäneet yhtä parikymmentä vuotta. Yhdessä he ovat asuneet viitisen vuotta, joten avioliitto ei siltä osin elämää paljon muuttanut.

Jotain muuta muuttui, erityisesti Elinan kohdalla konkreettisesti. Kiikosta tuli Kanerva. Avioliitto teki hänestä myös virallisesti puolison.

– Aikaisemmin minua tituleerattiin lehdissä avopuolisona tai seuralaisena, oli montakin titteliä. Nyt on kiva, kun sanotaan vaimo. Siinä on selvä ero. Se tuntuu vieläkin vähän jännältä, kun olemme kuitenkin olleet niin pitkään yhdessä.

– Olemme nyt virallisesti yhdessä ja pari. Kun on virallistanut suhteen, eron ihmisten suhtautumisessa huomaa.

Uuteen sukunimeen totuttautumisessa meni Elinalla oma aikansa.

– Välillä vieläkin vastaan puhelimeen vanhalla nimellä. Ilkka välillä siitä huomauttaa, mutta ei sitä vanhaa nimeä ihan heti unohda. Se on kiva, että ulko-ovessa lukee nyt vain Kanerva.

Ilkka Kanerva on puhelun aikana kokoustanut toisaalle niin ikään puhelimen välityksellä. Siitä on tullut hänelle korona-arjen arkea.

– Kovasti ei voi jubileerata poikkeusmenoin. Matalalla profiililla joudutaan tämä päivä sivuuttamaan, Ilkka Kanerva toteaa hääpäivästä.

Vuosi avioliitossa ei ole tuonut yllätyksiä.

– Tuttuus oli hyvää kertaluokkaa ennen avioliit­toakin. Mutta kun mennään avioon, sillä on vaikutusta mentaalipuolella. Sen aistii, vaikka ei se ole mitattavissa.

Elina on samaa mieltä.

– Yhteenkuuluvuuden tunne on kasvanut, hän vahvistaa.

Vuosi sitten pidetyt häät olivat pienimuotoiset, varsinkin kun ottaa huomioon Ilkka Kanervan pitkän poliittisen uran ja laajan sosiaalisen verkoston. Turussa Mikaelinkirkossa pidettyä vihkitilaisuutta oli seuraamassa satakunta ihmistä.

– Häät pidettiin lähipiirin kanssa. Oli meille tärkeää, että paikalla olivat rakkaimmat ja tärkeimmät ihmiset juhlistamassa sitä päivää. Kuten sekin, että oli kirkkohäät. Oli mieleenpainuva hetki, kun käveli kirkon käytävää ja näki kaikki läheiset.

Avioparin viime viikot ovat näinä poikkeuksellisina aikoina olleet poikkeuksellista yhdessäolon aikaa. He ovat olleet toista kuukautta kotonaan vapaaehtoisessa karanteenissa. Siis yhdessä 24/7.

– Ilkka kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään. Olemme varovaisia ja teemme etätöitä kotoa käsin.

– Hyvin on sujunut, vaikka tilanne on meille uusi. Normaalisti Ilkka on viikot Helsingissä. Koskaan suhteemme aikana emme ole olleet näin pitkiä aikoja tiiviisti yhdessä.

Elinalle etätyöt ovat arkipäivää. Hän on sovellusasiantuntijana tehnyt niitä jo vuosia. Ilkalle tilanne on toinen. Hän ei ole viikkoihin käynyt työpaikallaan eduskunnassa.

– Etäkokouksia on siunaantunut, osa kansainvälisiä. Pisin oli viime viikolla Etyjin merkeissä. Se kesti neljä tuntia. Siinä tahtoo jo ote herpaantua.

Kanervalle politiikanteko on vahvasti sosiaalista toimintaa.

– Etätyön kanssa voi elää, mutta minulle se ei ole yhtä vahva vaikuttamisen väline kuin paikalla oleminen. Kaipaan työkavereita.

Aiemmin Elina teki usein työmatkoja Saksaan. Ne ovat loppuneet jo ennen koronaa. Koronakaranteeni on eri asia kuin etätyö.

– On ikävää, kun pitää välttää kanssaihmisiä. Se tuntuu erikoiselta. Ilkalla on normaalisti sellainen tapa, että hän reilusti kättelee kadulla juttelemaan tulevia ihmisiä. Nyt täytyy olla varovainen ja pitää vielä turvavälikin. Ymmärrettävää toki, että tässä tilanteessa pitää olla näin.

Ruokaostokset Kanervat hoitavat tilauspalvelun kautta. Ostokset tuodaan suoraan kotiovelle. Se oli aluksi outoa, mutta hommaan on tullut rutiinia. Ostoslistan perusta pysyy samana, vain osa tilattavista tuotteista muuttuu.

– Se mihin karanteeni on vaikuttanut, on ulkoilu. Olemme aikaisemminkin ulkoilleet, mutta nyt se on jokapäiväistä. Aiemmin ei niin ole pystytty tekemään, koska Ilkka on ollut viikot Helsingissä. On mukavaa, kun voi ulkoilla yhdessä.