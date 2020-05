Sijoittamisella vaurastunut ”money queen” Sanna vaihtaa ylellisen elämänsä opiskelija-asuntoon – yrittää saada reilun 90 euron viikkobudjetista osan säästöön ja sijoituksiin

Rikkaat ja rahattomat ohjelmassa nähdään, kuinka ”money queen” Sanna ja hänen puolisonsa Ville muuttavat viikoksi opiskelija-asuntoon.

Yrittäjä ja sijoittaja Sanna Kinanen ja sairaanhoitajaopiskelija Jutta perheineen vaihtavat Nelosen Rikkaat ja rahattomat -sarjassa elämiä keskenään viikoksi.

Sanna ja hänen puolisonsa Ville Kinanen asuvat hulppeassa omakotitalossa Nokialla, eikä heidän tarvitse juuri laskeskella mihin rahat riittävät.

– Olen opiskellut lähihoitajaksi ja se työ ei ole kovin suuripalkkaista. Mulla oli se unelma, että olisin taloudellisesti vapaa jokin päivä, Sanna kertoo kameroille.

Omaa mainostoimistoaan luotsaava Ville puolestaan uskoo, että kurinalaisuus ja intohimo työtä kohtaan ovat avainasemassa, jos haluaa menestyä.

– Taloudellinen menestys on tärkeää, mutta se on enemmänkin seurausta niistä muista asioista. Jos haluat miljoona euroa, niin auta miljoonaa ihmistä. Se on se seuraus hyvän tekemisestä, Ville pohtii.

Money queeniksi eli rahankuningattareksi itseään tituleeraavaa Sanna Kinanen ja hänen puolisonsa Ville Kinanen elävät viikon vajaan 94 euron budjetilla.

Pari harrastaa laitesukellusta ja matkustelee paljon. Sanna käyttää rahojaan myös laadukkaisiin merkkivaatteisiin.

– Elintasoni mahdollistaa sen, että voin matkustella aika paljon ja nähdä maailmaa. Voi matkustaa bisnesluokassa varsinkin pidemmät matkat. Se on kyllä kivaa, että pääsee nukkumaan vaaka-asentoon, Sanna sanoo ohjelmassa.

– Elämä olisi varmasti aika paljon tylsempää, jos ei voisi näitä kaikkia asioita tehdä, hän toteaa.

He vaihtavat kotia Hämeenlinnassa asuvan Jutan ja hänen miehensä Villen kanssa. Jutta opiskelee sairaanhoitajaksi ja tekee lähihoitajan töitä niin paljon kuin opinnoiltaan ehtii.

Ville tekee vuorotyötä ja etenkin iltavuoroviikkoina ei juuri ehdi näkemään koulussa käyvää puolisoaan. Perheeseen kuuluu myös pieni Eevi-tytär.

– Pyrin tekemään töitä niin, että on kaksi vuoroa viikossa. Saatan silloin tällöin innostua ja huomaankin, että olen töissä enemmän kuin koulussa. Sitten ei olekaan muuhun aikaa, Jutta kertoo ohjelmassa.

Jutta kuvailee rahatilanteen olevan opiskelijataloudessa tiukka ja esimerkiksi ruokakaupassa he joutuvat miettimään tarkoin, mihin rahat riittävät.

– Olen kyllä todella alhaisella palkalla. Äärirajoilla mennään, Ville sanoo.

– Rahatilanne ja ruokakauppa, aina yhtä kinkkinen kysymys. Jos on vähän vähemmän rahaa, niin sitten syödään jauhelihaa, makaronia ja riisiä. Jos tietää, että on tulossa palkka tai on tullut palkka, niin pystyy vähän pröystäilee. Voi ostaa kanaa tai lihaa.

Jutta, Ville ja parin Eevi-tytär asuvat Hämeenlinnassa.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen heillä ei ole varaa maksaa tyttären harrastuksia.

– Eevi haluaisi harrastaa, mutta nyt ei siihen kyetä. Hän haluaisi vaatteita ja koruja, joita kavereillakin päiväkodissakin on, mutta siihen ei kyetä, Jutta sanoo.

”Miten voi olla näin iso ero taloudellisesti?”

Nokialta Hämeenlinnaan matkaavat Sanna ja Ville pohtivat, että asunnon vaihto viikoksi voi olla hyvä muistutus siitä, miten monet muut ihmiset elävät. Hämeenlinnaan saapuessaan he saavat eteensä pienen purkin, jossa on opiskelijaperheen viikkobudjetti.

– Nyt mua alkoi pelottaa. Uskalletaanko me avata tämä? Täällä on pelkkiä kolikoita, Sanna tutkii rahoja.

Ville laskee kolikot yhteen ja selvittää, että heidän viikkobudjettinsa on 93 euroa ja 90 senttiä.

– Me oltiin mietitty, että jos budjetti on 50 euroa, niin sillä selviää, jos ei ole yllättäviä kuluja ja se menee vain ruokaan. Budjetti on vähemmän kuin meillä, mutta kyllä me pärjätään. Joutuu vaan oikeasti käyttämään ajatusta, ettei lipsu, Sanna pohtii.

Pari ei aio kuitenkaan käyttää vajaan 94 euron viikkobudjettiaan pelkkään ruokaan. Sanna esittelee kameroille laatimaansa budjettimallia, jota he aikovat Villen kanssa noudattaa. Pari on laskenut sentilleen mihin rahat käytetään.

– Olemme päätyneet siihen, että pakollisiin menoihin laitetaan 60 euroa. Opiskelukassaan menee 6,90 euroa, hupikassaan 6 euroa, säästöön 6 euroa, hyväntekeväisyyteen 5 euroa ja sijoitustilille 10 euroa, Sanna luettelee ja asettelee kolikoita kirjekuoriin.

Nokialle viikoksi muuttaneet Jutta, Ville ja Eevi saavat eteensä 1500 euron setelinipun.

– Huikeaa, että on noin paljon rahaa. Tämä on meidän kahden kuukauden vuokra ja siitä jäisi vielä rahaa yli, Jutta kertoo.

– Se pistää sanattomaksi, Ville komppaa.

Yrittäjäpari Sanna ja Ville ovat jättäneet hämeenlinnalaisperheelle pienen yllätyksen. Fläppitaululla komeilee samainen budjettimalli, jota he itse aikovat noudattaa vaihtoviikkona.

Pari on jättänyt Jutalle ja Villelle viestin, jossa he neuvovat, kuinka osa rahoista kannattaa esimerkiksi sijoittaa ja osa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

1500 euron viikkobudjetilla perhe pääsee viettämään laatuaikaa lätkämatsissa. Jutta saa ostettua myös pitkään haaveilemansa urheilukellon. –Se, että menen ostamaan kellon jonkun toisen rahoilla tuntuu väärältä, koska en ole tehnyt rahan eteen yhtään mitään, hän tuskailee.

Jutta pääsee Nokialla kokeilemaan laitesukeltamista, josta hän innostuu heti. Harrastuksen satojen eurojen hintalappu saa hänet kuitenkin mietteliääksi.

– Miten on mahdollista, että on näin iso ero taloudellisesti? Tiedän, että joillain on vielä vähemmän viikkobudjetti. Entä ne, joilla ei ole kymppiäkään. Mitä sitten? hän miettii.

Rikkaat ja rahattomat keskiviikkoisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.