Huippukokki Henri Alén juuttui ruuhkaan, kun Roihuvuoren kirsikkapuisto tulvi ihmisiä – kummastelee autioituneita ravintoloita

Viikonloppuna tapahtunut joukkoryntäys Roihuvuoren kirsikkapuistoon sai Henri Alénin kummastelemaan tyhjillään seisovia ravintoloita.

Koronavirus on ajanut lukuisat ravintolayrittäjät ahtaalle – mukaan lukien huippukokki Henri Alénin, joka pyörittää muun muassa Murua, Finnjäveliä ja muutamaa muuta ravintolaa Helsingissä.

Viikonloppuinen kirsikkapuiden kukinta Roihuvuoressa sai Alénin kummastelemaan Twitterissä tyhjillään seisovia ravintoloita. Samaan aikaan tuhannet ihmiset pakkautuivat seuraamaan kirsikkapuiden kukintaa koronasta huolimatta.

Päivityksessään Alén kertoo jääneensä Roihuvuoressa ruuhkaan kirsikkapuiden kukinnan aiheuttaman ihmismassan vuoksi.

– Jotenkin höntti fiilis oli pakata ruokia 300 neliön tyhjässä ravintossa, ja jäädä Roihuvuoressa ruuhkaan, kun porukkaa oli katsomassa kirsikkapuiden kukintaa kuin sillit purkissa, Alén kirjoittaa.

– Tähän lisättävä, että itseä ei ihmiset puistossa häiritse ja oli kiva nähdä elämää, kun keskusta täysin kuollut. Kontrasti oli vaan huvittava.

Aurinkoinen ja lämmin sää oli iltapäivästä houkutellut runsaat tuhat helsinkiläistä vaaleanpunaiseksi kukkamereksi muuttuneeseen puistoon viettämään aikaa ystävien kanssa, nauttimaan piknikeistä ja ikuistamaan itsensä keskellä kirsikkapuita.

Puistoon vievät tiet olivat täynnä autojonoja ja vapaat parkkipaikat kuta kuinkin loppu.

Sen sijaan hallitus on aiemmin kertonut, että koronavirustilanteen paranemisen vuoksi ravintoloiden asteittainen avaaminen voidaan aloittaa 1. kesäkuuta alkaen.

Alén on aiemmin kertonut pettyneensä hallituksen linjauksiin ravintoloille kohdistetuista tukitoimista – tai paremminkin linjausten puutteeseen.

– Hallitukselta ei tullut mitään linjausta tukitoimista. On kulunut jo viikkoja siitä kun ravintolat suljettiin ja tuet luvattiin, mutta mitään ei ole kuulunut. Avaamista on aivan turha miettiä, kun ei tiedä yhtään, mitä aiotaan viilata vaikkapa asiakasmäärissä. Tämä on itselleni se suurin este, Alén sanoi IS:lle viime viikolla.