Shirly Karvinen paljasti Instagramissa tarinat tatuointiensa takaa – sortui perinteiseen mokaan, jota kehottaa seuraajiaan välttämään

Missinä tutuksi tullut Shirly Karvinen kertoo ottaneensa parisuhdetatuoinnin ex-kumppaninsa kanssa.

Radiojuontaja ja ex-missi Shirly Karvinen, 26, on kertonut sosiaalisessa mediassa sortuneensa perinteiseen tatuointimokaan, josta hän varoittaa tuhansia seuraajiaan.

Missikaunotar innostui kertomaan seuraajilleen tarinoita tatuoinneistaan, joita hän on tullut hankkineeksi vuosien varrella. Karvisella on yhteensä neljä pientä tatuointia.

– Jokaisen olen ottanut mielen hetkenjohteesta (tätä en suosittele). Mä meen usein fiiliksen mukaan ja välillä liiankin spontaanisti, Karvinen kertoo.

Karvisen julkaisemassa kuvassa hän esittelee pientä ranteessa olevaa sydäntä.

– Radio SuomiRockin vappuetkoilla oli tatuoija paikalla ja mä päätin, että hei mäki haluun jonkun leiman!

Karvisen ranteesta löytyvä M-kirjain on puolestaan aiheuttanut useita väärinkäsityksiä.

– Multa löytyy ranteesta myös M-kirjain. Usein multa kysytään, että onko se joku missitatuointi; ei ole. Rakkaan edesmenneen ukkini nimi oli Martti. Meillä molemmilla oli sama syntymäpäivä, joten kun täytin 23, olin kahvilla kaverin kanssa ja kerroin, että nyt on saatava ukista muisto ihoon.

– Jos nyt saisin päättää, niin miettisin jokaista leimaa pari kertaa huolellisesti läpi, mutta samalla se on mua. Meen tunteella ja ne on osa mun tarinaa.

Lopuksi Karvinen paljastaa ottaneensa aikoinaan parisuhdetatuoinnin ex-kumppaninsa kanssa. Samaa hän ei voi suositella muille.

– Sen neuvon annan kaikille, että älkää hitto ottako parisuhdetatskoja. Never a good idea, kokemuksen syvällä rintaäänellä, Karvinen toteaa lopuksi.

Tällä hetkellä Karvinen juontaa Kiss-radiokanavan keskipäivää.

Tällä hetkellä Shirly Karvinen on onnellisesti parisuhteessa, mutta missikaunotar on ollut julkisuudessa hyvin tarkka siitä, mitä hän on paljastanut nykyisestä rakkaastaan. Nykyisen kumppaninsa kanssa Karvinen on ollut yhdessä vuodesta 2018 saakka.

Karvinen kertoi hiljattain IS:lle, että kun korona toden teolla iski Suomeen, häneltä menivät hetkessä kaikki tälle vuodelle sovitut työt alta. Monet isot media-alan projektit siirtyivät joko ensi vuoteen tai ne peruttiin kokonaan.