Puhelimen ehkäisysovellus näytti päivät väärin – bloggaaja Alexa Dagmar on raskaana

Bloggaaja Alexa Dagmar kertoo sosiaalisessa mediassa vauvan olevan iloinen yllätys hänelle ja hänen miehelleen.

Suosittu bloggaaja Alexa Dagmar, 27, on raskaana. Dagmar kertoo asiasta Instagramissa sekä YouTubessa julkaisemassaan videossa. Alexa Dagmar, oikealta nimeltään Alexa Mac Donald-Thomé, julkaisi itsestään äitienpäivänä videon ,jolla poseeraa vatsa paljaana.

– Siellä on vauva. Emme malta odottaa, että tapaamme tämän pikkuisen lokakuun alussa, Alexa on kirjoittanut Instagram-videon yhteyteen.

Tekstissä Alexa paljastaa olevansa raskausviikolla 15.

YouTubessa julkaisemallaan videolla Alexa kertoo vauvan olevan hänelle ja hänen miehelleen yllätys, mutta ihana sellainen. Hän kertoo saaneensa tietää raskaudesta maaliskuussa. Alexa kertoo videolla kuvanneensa sattumalta tuolloin myös YouTubessa suosittua videoformaattia My day, jossa henkilö kuvaa yhden päivän ajan tekemisiään ja kuulumisiaan.

Nyt tuoreella videollaan Alexa kertoo julkaisseensa silloiset My day -videon materiaalit, jotka sattumalta kuvasi tehdessään raskaustestiä. Alexa muistelee, ettei osannut arvata olevansa raskaana, vaikka hänen kuukautisensa olivat myöhässä.

– Mulla on siis menkat myöhässä ja ikuinen pms päällä. Leukani on räjähtänyt ja on jotenkin niin epäviehättävä olo, Alexa selittää maaliskuussa kuvatulla videolla ennen raskaustestin tekoa.

Hän esittelee videolla ostamansa raskaustestin ja sanoo tekevänsä testin varmuuden vuoksi, vaikka uskookin testin olevan negatiivinen. Videolla näkyy, kuinka Alexa istuu wc-pöntöllä testin teon jälkeen ja tuijottaa testin tulosta pitkään ennen kuin kääntyy jälleen puhumaan kameralle.

– Apua, en tiedä, mitä sanoa, koska en ole ikinä aikaisemmin tehnyt positiivista raskaustestiä, jos tämä nyt on positiivinen. Tässä on ainakin plussa. Apua, vau, Alexa päivittelee videolla ja jatkaa:

–Apua, mä en...oikeasti tärisen. Koska en ajatellut, että tämä on mahdollista. En ole sisäistänyt tätä vielä. En tiedä, miten kerron tästä kaikille tai siis mun miehelle.

Alexa Dagmar on Suomen suosituimpiin kuuluva bloggaaja. Hän on blogannut vuodesta 2011 asti.

Lopulta kun Alexa on saanut asiaa sulateltua useamman tunnin ajan, hän kertoo kameralle, että hän ja hänen miehensä suhtautuvat raskauteen todella hyvin mielin. Alexa on kuvannut myös videon itsestään matkalla ultraan. Hän arvelee videolla olevansa raskaudessa noin viikolla 11. Ultrasta poistuessaan hän kertoo kameralle arvelleensa raskausviikkonsa väärin, sillä oli videon kuvausvaiheessa vasta viikolla kahdeksan.

– Tämä selittää kaiken, koska ovulaatio on ollut myöhemmin kuin yhden sellaisen appin mukaan, mitä olen käyttänyt. Se kertoo erittäin paljon, Alexa sanoo videolle.

Useat julkisuuden henkilöt ovat onnitelleet, nyt 15-raskausviikolla olevaa, Alexaa hänen Instagram-videonsa kommenteissa. Heidän joukossaan ovat muun muassa radiojuontaja Anni Hautala, bloggaaja Sara Parikka, näyttelijä Johanna Puhakka, radiojuontaja Veronica Verho, bloggaaja Metti Forssell ja juontaja Tuija Pehkonen.