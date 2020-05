Rosanna Kulju paljastaa podcastissaan: pohtii lapsen hankkimista yksin – varasi jo ajan lääkärille

Miss Helsinki -kisasta tutuksi tullut Rosanna Kulju kertoo tuoreimmassa podcastissaan siitä, kuinka on jo pitkään haaveillut omasta lapsesta.

Miss Helsinki -kisaa järjestävän somevaikuttaja Rosanna Kuljun uusin GRL GANG -podcastjakso käsittelee äitiyttä. Podcastissa kerrotaan viiden naisen tarina äitiyteen ja lapsiin liittyen. Yksi tarinoista on Kuljun oma. Kulju kertoo podcastissa haaveilleensa aina saavansa oman lapsen.

Kulju kertoo podcastissa idean jaksoon syntyneen, kun hän istui taannoin illallispöydässä itselleen tuntemattomien ihmisten kanssa.

– Yksi nainen kysyi minulta ihan vaan yksi kaksi, että enkö halua omia lapsia. Hämmennyin tästä tosi pahasti, että asiaa kysyttiin niin suoraan. En loukkaantunut, mutta hämmennyin, Kulju kertoo podcastissaan.

Kulju kertoo aiheen olevan hänelle todella henkilökohtaisen, sillä hän on jo pitkään tahtonut oman lapsen ja perheen. Haaparannalta kotoisin oleva Kulju on itse suuresta perheestä ja hän on viidestä sisaruksesta vanhin. Hän myös arvelee, että hänen lapsuudenystävistään noin 80 prosenttia on jo äitejä.

– Olen aina ajatellut, että minusta olisi tullut äiti tosi nuorena. Oma äitini oli 23, kun hän sai minut, Kulju kertoo ja sanoo hänellä ja äidillään aina olleet läheiset välit.

Kulju sivuaa podcastissa myös kahta aborttia, jotka kertoo tehneensä kahden vuoden sisällä ollessaan nuorempi. Hän on puhunut aiheesta avoimesti myös aiemmassa podcastissaan ja Me Naiset -lehden haastattelussa.

– Totta kai mietin silloin, pidänkö lapsen. Päädyin kuitenkin keskeytykseen ja tähän liittyy todella paljon asioita, Kulju sanoo tuoreessa podcastissaan ja lisää:

– Painavin syy oli varmasti se, että en kokenut, että minulla oli tarjottavaa lapselle juuri silloin. Totta kai minulla on varmasti jäänyt traumat niistä aborteista ja niistä ajoista, joita olen käsitellyt vasta nyt viime vuosien aikana kunnolla.

Kulju sanoo tuoreessa podcastissaan, että kahden aiemman aborttinsa vuoksi hänelle on toisinaan sellainen olo, ettei hän ansaitse saada omaa lasta.

– Kun olen tehnyt ne abortit, minusta tuntuu, että joku rankaisee minua siitä.

Kulju kertoo podcastissa, kuinka hänestä tuntuu usein todella pahalta, kun hän seuraa sivusta perheellisten ystäviensä lapsiperhearkea.

– Minusta tuntuu, että olen jäänyt jostain isosta paitsi. Tätä tunnetta koen tosi isosti.

Kulju kertoo podcastissaan myös, että hänen ajatuksensa perhemallista ovat vuosien myötä alkaneet muuttua. Hän kertoo nuorempana aina ajatelleensa tahtovansa perinteisen ydinperheen. Hän kertoo myös uskovansa myös äitinsä ajattelevan asioista samalla tavalla.

– Tästä on ollut pari joulua sitten jo vähän riitaakin, kun äitini toivoo lapsenlapsia niin paljon. Hän enemmän ja vähemmän jankkaa niistä, vaikka ei missään nimessä todellakaan mitään pahaa tarkoita. Hän sanoo asioita, että sitten, kun sulla on lapsi, niin työnnä sitä vaunuissa vaikka kymmenen kilometriä. Hän ei todellakaan tarkoita mitään pahaa näillä asioilla, mutta sydämeni särkyy joka kerta vähän, koska en halua mitään muuta niin paljon kuin oman lapsen.

Rosanna Kulju kuvattuna Miss Helsinki -finaalissa viime marraskuussa.

Nyt Kulju pohtii podcastissaan sitä, onko hän aina tahtonut ydinperheen, koska se on ollut hänen vanhempiensa toive ja tapa elää. Kulju kertoo jo pidemmän aikaa ajatelleensa, että sitten, kun hän joskus saa lapsen, hän on lapsen kanssa kahden.

– Näen sen, miten olen töissä ja tapahtumissa ja lapsi on minulla mukana ja hän kasvaa siinä. En osaa nähdä, että siinä on minä, se lapsi ja mies ja että me tehdään tämä asia yhdessä, Kulju kertoo podcastissaan.

– Olen niin kauan aikaa halunnut lasta, että olen jopa varannut lääkärille ajan keskustelemaan lapsen yksin hankkimisesta. Toivon toki, että minua vastaan kävelisi mies, joka haluaa sitä kaikkea, mitä itsekin haluan. Mikäli sitä ei parin vuoden sisään ei tule, niin uskon olevani valmis tekemään sen matkan itse.

Kun Kulju puhuu podcastissa siitä, kuinka hän on jo pitkään haaveillut omasta lapsesta ja raskaana olosta, hänen äänensä särkyy.

– Olen ehtinyt saavuttaa todella monta unelmaa elämässäni ja olen voinut ruksia monta asiaa bucket listiltäni. Kuitenkin isoin unelma on vielä edessä, Kulju sanoo ääni särkyen.