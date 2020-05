Temppareista tuttu Vilma sairastui koronaan – viimeisillään raskaana olevan naisen synnytys häämöttää viikkojen sisällä

Toistaiseksi virus on todettu vain Vilmalla, mutta myös Juuso-puoliso on joutunut altistumisen vuoksi karanteeniin.

Temptation Island -ohjelmasta tuttu pariskunta Vilma ja Juuso kertovat koronatartunnastaan tuoreella Youtube-videolla.

Toistaiseksi virus on todettu vain Vilmalla, mutta myös Juuso-puoliso on joutunut altistumisen vuoksi karanteeniin, jota pariskunnalla on edessä seuraavat kaksi viikkoa.

Vilma kuvailee oireikseen tavallisen flunssan ja runsaan hikoilun.

– En todellakaan osannut ajatella koronaksi. Ei ole niin pahat oireet, tällaista perus flunssaköhää. Viikon ajan mulla on ollut jo flunssaa, Vilma kertoo.

– Vatsa on myös sekaisin! Se on pakko sanoa, hän jatkaa nauraen.

Pariskunta ei osaa sanoa, mistä virus olisi voinut tarttua. Vilma kertoo käyneensä vain ruokakaupassa ja ripsihuollossa kolme viikkoa sitten.

Vilmaa huolestuttaa, voiko vastasyntynyt saada äidiltään koronatartunnan.

Tilanteesta kiperän tekee se, että Vilma ja Juuso odottavat esikoistaan. Tyttövauvan on tarkoitus syntyä toukokuun lopulla, joten Vilmalla on käynnissä viimeiset raskausviikot.

Synnyttäminen koronaviruksessa on herättänyt suurta huolta tulevassa äidissä.

– Mua ehkä vähän naurattaa tää tilanne, koska on niin paljon paskaa, mutta toisaalta mua ei naurata yhtään. Mä synnytän niin, että ihmisillä on siinä suojamaskit päällä, Vilma sanoo turhautuneena.

Hän ei vielä tiedä, kuinka paljon virus tulee vaikuttamaan synnytykseen, mutta Vilma kertoo saavansa synnytykseen oman erityshuoneen.

Huolta herättää myös se, voiko vastasyntynyt lapsi saada äidiltään koronan.

Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Vilma ja Juuso lähtivät viettelysten saarelle kahteen kertaan, eikä draamalta vältytty. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Juuso joutui heti ohjelman alusta alkaen niin naurun kuin ärsytyksen kohteeksi. Katsojat eivät ymmärtäneet miehen ylianalysointia ja sulkeutunutta käytöstä.

Temptation Island Suomi -ohjelman viidennellä tuotantokaudella nähtiin varsin tunteellinen hetki, kun Juuso kosi Vilmaa viimeisellä iltanuotiolla. Vilma vastasi yllätyskosintaan myöntävästi. Häistä on naisen mukaan ollut jo puhetta, mutta raskauden takia häät pidetään myöhemmin.

– Haluan pienet häät ystävien ja perheen kanssa. Isoja prinsessahäitä ei ole tiedossa, Vilma kertoi IS:lle helmikuussa.