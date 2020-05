Äitienpäivä sai fitness-tähti Ilona Siekkisen, 23, murtumaan seuraajiensa edessä – nosti esiin poikkeuksellisen suhteen vanhempiinsa

Sosiaalisesta mediasta tuttu Ilona Siekkinen avautui seuraajilleen vaikeista väleistä vanhempiinsa. Siekkinen ei ole missään tekemisissä perheensä kanssa.

Fitness-urheilijana tunnettu Ilona Siekkinen, 23, on monelle tuttu nimi sosiaalisesta mediasta. Naisella on kuvapalvelu Instagramissa huimat 83,2 tuhatta seuraajaa ja hänen kuvansa keräävät jatkuvasti tuhansia tykkäyksiä.

Siekkinen on kertonut seuraajilleen avoimesti henkilökohtaisista ja kipeistäkin asioista. Lauantaina hän avautui Instagramin stories-osiossa siitä, kuinka äitienpäivä on hänelle yksi vuoden vaikeimmista päivistä.

Asiasta puhuminen saa Siekkisen puhkeamaan kyyneliin.

– Äitienpäivä on mulle suoraan sanottuna kipeä paikka, Siekkinen aloittaa.

– Kun ei olla vanhempien ja perheen kanssa tekemisissä, niin tällaiset äitienpäivät ovat surullisia itselle.

Siekkinen on jo aiemmin paljastanut, että hän kuului aiemmin Jehovan todistajiin, mutta erosi uskonnosta jo varsin nuorena fitness-uransa vuoksi. Siekkinen ei sittemmin ole ollut missään tekemisissä perheensä kanssa.

– Itselle äitienpäivä ei ole tavallinen tai samanlainen, mitä se joillekin voi olla ja olen oikeasti tosi kateellinen siitä. Olisi tietenkin kiva, että se olisi sellaista, hän jatkaa.

Siekkinen kertoo surun kulkevan mukana päivittäin, mutta tilanne korostuu äitienpäivän kaltaisina päivinä, jolloin perinteenä on kokoontua juhlimaan koko perheen kesken.

– Mun tilanne kuitenkin on se, että mulla se äiti on siellä, mutta ei kuitenkaan ole. Niin lähellä, mutta niin kaukana.

Siekkinen ja fitness-maailmasta tuttu Anni Vallius keskustelivat viime vuoden lopussa uskonnosta Valliuksen Bosslady-podcastissa. Silloin Siekkinen kertoi, että eroamisen myötä hän menetti perheen lisäksi kaikki Jehovan todistajiin kuuluneet ystävänsä.

– Menetin kaikki ne ystävät, ketä oli sieltä. Sen jälkeen kun sieltä eroaa, niin kukaan heistä ei saa tai ei oikeastaan halua olla sun kanssa missään tekemisissä. Sehän tarkoittaa myös omaa perhettä. En oo perheen kanssa tekemisissä, Siekkinen totesi.

– Siinä on semmonen idea, että se eronnut henkilö alkaisi katumaan sitä ja näkisi, että siinä uskonnossa on hyvä olla. Niillä on ne tietyt säännöt ja moraalinormit, ja he haluavat viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joilla on ne samat arvot, Siekkinen selitti.

Siekkinen on kuitenkin painottanut näkevänsä vanhassa uskonnossaan paljon hyvää. Fitness-tähdeksi tituleerattu nainen uskoo, että menneisyys Jehovan todistajissa on tehnyt hänestä rohkeamman ja siten edesauttanut hänen uraansa.

Siekkinen kilpaili fitness-lajeissa ensimmäistä kertaa ollessaan vasta 17-vuotias. Vuonna 2015 hän voitti junioreiden overall-mestaruuden ja vuotta myöhemmin sijoittui SM-kilpailuissa neljänneksi. Vuonna 2018 hän voitti sekä junioreiden, että yleisen sarjan mestaruuden.

Kuusamolaissyntyinen Siekkinen asuu nykyään Oulussa yhdessä kahden koiransa kanssa. Hän työllistää itsensä myymällä nettivalmennuksia ja oheistuotteita oman Training With Ilona -brändinsä alla. Siekkinen seurustelee fysiikkavalmentaja Mikko Niirasen kanssa.