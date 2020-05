Tauski joutui kolmesti sairaalaan ja tajusi, että elämän oli pakko muuttua – pudotti painoa pikavauhtia 25 kiloa

Tauski on nykyään 25 kiloa kevyempi mies.

Iskelmälaulaja Tauski on pudottanut painoa viime marraskuun jälkeen 25 kiloa. Hän kertoo olevansa nyt uusi mies, kun terveyshuolet ovat kadonneet ja elämänlaatu parantunut.

Laulaja Tauski eli Tauno Peltonen, 57, havahtui viime syksynä siihen, ettei kaikki ollut kunnossa. Hän ei voinut hyvin, sydän reistaili eikä energiaa ollut. Lisäksi hän joutui ravaamaan toistuvasti päivystyksessä erilaisten oireiden vuoksi.

– Voin viime syksynä tosi huonosti. Jouduin kolme kertaa sairaalaan verenpaineen, rytmihäiriöiden ja sokeriarvojen nousun takia. Se kyllä pysäytti, Tauski kertoo IS:lle.

Sairaalassa selvisi Tauskin mukaan, että hänen sydämensä oli rasittunut epäterveellisistä elämäntavoista ja vartaloon hiipineistä liikakiloista.

– Sydämeni oli todella rasittunut, vaikken ollut kovin lihava. Painoin enimmillään 117 kiloa ja olen 187 senttiä pitkä. Silti siinä oli 25 kiloa liikaa. Minulla oli myös pahoja polvi-, nilkka- ja lonkkasärkyjä. Paino teki minut sairaaksi, hän sanoo.

– Tajusin, että olen periaatteessa kantanut 4–5 isoa joulukinkkua mukanani ruokakauppaan, ja kun olen tullut ulos, on kinkkuja ollut jo 7, koska ruokakassit ovat painaneet vielä lisää. Olen omilla jaloillani kantanut jopa 35 kiloa ylimääräistä painoa eli ei ihme, että nivelet reistailivat.

Tauski tajusi viime syksynä, että ylipaino oli tehnyt hänet sairaaksi.

Marraskuussa Tauski päätti, että oli aika tehdä jotain. Hän laittoi elämäntapansa totaaliseen remonttiin, ja on nyt laihtunut vajaassa puolessa vuodessa 25 kiloa.

– Sitä mukaa kun paino laski, hyvinvoinnin määrä kasvoi. Nyt voin jo todella hyvin ja oireet ovat historiaa, hän iloitsee.

Elämäntaparemontti alkoi äärimmäisen tiukalla ruokavaliolla. Tauski jätti kaikki ylimääräiset rasvat, sokerit ja suolat pois aterioistaan. Ensimmäiset neljä viikkoa hän piti ruoan saannin minimissä ja kärvisteli nälkäisenä. Sen jälkeen hän on hiljalleen lisännyt ruoan määrää, ja kertoo nyt syövänsä normaalisti.

– Elimistöni on alkanut sulattamaan ruokaa paljon paremmin kuin ennen, koska se on alkanut toimimaan kunnolla saatuaan oikeaa ruokaa sopivia määriä. Ennen söin todella raskasta ja rasvaista ruokaa, joka ei sulanut millään.

– Olen opetellut marraskuun jälkeen, että syömisen ei tarvitse olla pakkomielle, vaan se voi olla nautinto. Ennen muussikasat lautasella oli aivan hirvittäviä. Syöminen oli minulle todellinen pakkomielle, ja suuhun piti aina ahtaa kaikki mitä pöydästä löytyi.

Nykyään Tauskin päivän tärkein ateria on aamupala, jonka hän nauttii kaikessa rauhassa. Hän kertoo käyttävänsä ravitseman aamupalan valmistukseen ja syömiseen jopa tunnin.

– Laitan kuitupuurot, hedelmät, smoothiet ja kaikki tuoreista raaka-aineista rauhassa aamulla. Iltaruokani on tosi kevyt, koska en enää kuluta illalla mitään. Päivällä syön sen mukaan, miten paljon liikun.

Tauski viime kesänä. Laulajan mukaan hän ei koskaan ollut varsinaisesti lihava, mutta silti ylipaino vaikutti hänen terveyteensä.

Tältä Tauski näyttää nyt.

Tauski on innokas jääkiekkoilija, ja pelaa yleensä 2–4 kertaa viikossa. Korona-aikana treenit on kuitenkin peruttu, joten laulaja on turvautunut lähinnä lenkkeilyyn.

– Olen lenkkeilyt ahkerasti rakkaan nallekarhukoirani kanssa kolmesti päivässä. Teemme pitkiä lenkkejä, sillä hoidan kuntoani tällä tarkasti.

Elämäntaparemontti on tuonut Tauskin elämään valtavasti uutta puhtia ja intoa. Hän kertoo nukkuvansa paremmin kuin vuosiin, jaksavansa touhuta aamusta iltaan ja nauttivansa siitä, että voi syödä kohtuuden rajoissa järkevää ruokaa.

Aiemmin hänelle teki tiukkaa esimerkiksi istua auton ratissa pitkiä matkoja tai liikkua säännöllisesti.

– Minusta tuntuu, että tutustuin vasta nyt ensimmäistä kertaa elämässäni elimistööni kunnolla ja opin, miten se toimii oikein.

– Uskon, etten ole lipsahtanut takaisin vanhaan sen takia, että huomasin voivani niin paljon paremmin. En ole edes nyt korona-aikakautena retkahtanut syömään huonosti tai vaikka grillaamaan jotain tosi rasvaista. Suklaata syön välillä, mutta vain kohtuudella.