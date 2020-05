Ismo Leikola teki hulvattoman videon koronakaranteenista – näin suositun yhtyeen hittikappaleet taipuvat suomalaiskoomikon käsittelyssä

Ismo Leikola vitsailee uudella videolla koronaviruksen aiheuttamista seurauksista, kuten vessapaperin hamstraamisesta.

Koomikko Ismo Leikola viettää koronakaranteenia Yhdysvalloissa, jonne hän muutti useita vuosia sitten luomaan uraansa. Menestystä niittänyt suomalaismies kehittelikin karanteenissa hulvattoman videon, jossa hän vitsailee monille tutuista koronaan liittyvistä aiheista: vessapaperin hamstraamisesta, maskien käyttämisestä ja kauppareissuista.

Hauska video on punottu coverkappaleiden avulla yhteen ja julkaistu Youtubessa Leikolan omalla kanavalla. Videolla kuullaan yhdysvaltalaisen rockyhtyeen Creedence Clearwater Revivalin kolme hittiä: Proud Mary, Fortunate Son ja Knocking on My Back Door.

Sanoitukset tosin ovat hieman muuttaneet muotoaan Leikolan käsissä ja videon nimikin on osuvasti Corona Crappaper Revival.

– I’m rollin’, rollin’, rollin’ my last paper, Leikola laulaa videolla hittikappaleen tahtiin.

Voit katsoa Ismo Leikolan videon alta:

Video osui ja upposi Leikolan faneihin, ja sitä oli katsottu liki 40 000 kertaa lyhyessä ajassa. Moni kiitteli Leikolaa päivän nauruista.

– Sinun olisi pitänyt pysytellä Suomessa, niin olisit voinut käyttää sitä pientä vessasuihkua, joka löytyy jokaisesta suomalaisesta vessasta!

– Olet kyllä planeetan hauskin mies.

– Kiitos Ismo tästä äitienpäivälahjasta!

Korona vaikutti myös Leikolan työtilanteeseen, sillä hän joutui perumaan kesäkiertueensa Suomessa.

– Ikävää kaikin puolin. Oltiin odotettu vaimon kanssa kovasti sinne tuloa, mutta tässä tilanteessa on pysyttävä Amerikassa ja tarkalleen ottaen kotona Los Angelesissa pääasiallisesti neljän seinän sisällä, Leikola kommentoi tällöin Facebookissaan.

Koomikko Ismo Leikola on asunut ja keikkaillut jo pidemmän aikaa Yhdysvalloissa. Suomalaiskoomikon vitsit ovat hurmanneet amerikkalaisia muun muassa Conan O’Brienin talk show'ssa, jossa hän laski leikkiä englannin kielen erikoisuuksista.

Leikolan vitsit ovat ihastuttaneet myös Hollywood-tähtiä. Viime aikoina on uutisoitu, kuinka Jake Gyllenhaal, Jamie Lee Curtis ja Bette Midler jakoivat somessa pätkän Leikolan esiintymisestä.