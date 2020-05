Kuningatar jättää edustustehtävät kuukausien ajaksi koronaviruksen takia – tauko on pisin liki 70 vuoteen

Kuningatar Elisabet aikoo The Sunday Timesin mukaan pysytellä poissa kuninkaallisista velvollisuuksista vielä kuukausien ajan.

Kuningatar Elisabet, 94, on ollut jo maaliskuusta asti Windsorin linnassa omaehtoisessa koronakaranteenissa. Tilanteelle ei näy muutosta, sillä The Sunday Timesin mukaan kuningatar aikoo jättää edustustilaisuudet ja julkiset tapahtumat väliin tulevinakin kuukausina.

Lehden mukaan kuningatar jää toistaiseksi Windsoriin ja odottaa rauhassa koronaviruspandemian rauhoittumista. Kyseessä on pisin tauko kuninkaallisista velvollisuuksista Elisabetin 68 hallitsijavuoden aikana.

– En usko, että näemme häntä ihan lähiaikoina. Kukaan ei halua ottaa riskiä. Ei varsinkaan, kun pelkäämme viruksen toista aaltoa myöhemmin tänä syksynä, hovin sisäpiiristä kuiskutellaan.

Kuningatar asuu toistaiseksi Windsorin linnassa.

Normaalisti kuningatar palaisi toukokuussa Windsorista Buckinghamin palatsiin ja lähtisi sitten perinteitä noudattaen heinäkuussa kesälomalle Balmoraliin. Nyt kuningatar on joutunut pistämään kalenterinsa uusiksi ja pysymään Windsorissa todennäköisesti melko pitkään.

Tapahtumia on jouduttu perumaan toinen toisensa perään. Elisabetin kunniaksi ollaan järjestetty vuosittainen Trooping the Colour -paraati, mutta tätä ei tänä vuonna nähdä. Myös kaikki kesän puutarhajuhlat ja muut edustustehtävät on peruttu.

Myöskään syksyllä kuningatarta ei lehden tietojen mukaan nähtäisi edustustehtävissä. Kuningattarella oli jo suunnitelmia syksylle, sillä hänen oli tarkoitus emännöidä muun muassa Etelä-Afrikan valtionjohdon vierailua Isossa-Britanniassa. Näiden vierailujen toteutuminen on Sunday Timesin mukaan hyvin epätodennäköistä.

Buckinghamin palatsi ei myöskään avaa oviaan vieraille koko kesänä. Kyseessä on ensimmäinen kerta 27 vuoteen, kun turistit eivät pääse ihailemaan palatsia sisäpuolelta.

Normaalisti kuningattaren kesä on täyttynyt erilaisista tapahtumista.

Kuningatar oli toistaiseksi viimeisellä edustustehtävällään maaliskuun 9. päivä, jolloin hän osallistui Westminster Abbeyssa vuosittain pidettävään Commonwealth Service -tilaisuuteen.

Sunday Timesin mukaan neljän seinän sisällä pysytteleminen saattaa olla kova isku kuningattarelle, jonka tiedetään sanoneen, että ”kansan tulee nähdä minut uskoakseen minuun”.

Kuningatar on pitänyt karanteeniaikanaan kaksi televisioitua puhetta, jotka on kuvattu Windsorissa tarkkoja turvatoimia ja turvavälejä noudattaen.