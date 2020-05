Martina Aitolehti avoimena erotuskastaan: ”Olisin voinut tehdä tämän itselleni helpommaksi ja ottaa jonkun laastarisuhteen”

Tällä kertaa Martina Aitolehti tiesi heti, että ero on lopullinen.

Martina Aitolehti tahtoo selvittää eronsa yksin ja täysin eri tavalla kuin koskaan aiemmin.

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti erosi pääsiäisenä yhdeksän vuoden suhteesta Stefan Thermanin kanssa. Parin ero on ollut otsikoissa runsaasti viime viikkoina. Ex-parilla on seitsemänvuotias tytär Isabella, lisäksi Martinalla on kymmenvuotias tytär Victoria aiemmasta liitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

Martina ja Stefan olivat eronneet jo aiemminkin useamman kerran ja myrskyisiä käänteitä suhteessa oli riittänyt. Tällä kertaa Martina ymmärsi heti, että nyt ero todella on lopullinen.

– Tajusin, että nyt minä haluan erota ja en tahdo palata enää takaisin siihen suhteeseen. Se ei ole minulle enää vaihtoehto. Se oli ensimmäinen oivallukseni. Toinen oivallukseni oli, että nyt minun on käytävä kaikki eroon liittyvä läpi. Vaatii se sitten kuukausien itkemisen ja kärsimisen, mutta nyt minä teen sen, Martina sanoo IS:lle.

– Kyllähän minä olisin voinut tehdä tämän itselleni todella paljon helpommaksi ja ottaa tähän jonkun laastarisuhteen ja vetäistä kaiken tuskan ja pahan oloni maton alle.

Juuri näin Martina tajusi aina aiemmin tehneensä. Nyt hän päätti, ettei tahdo toistaa samoja virheitä jälleen kerran.

– Olen aloittanut kaikki suhteeni hullunkuriselta pohjalta siten, että minulla on ollut vielä edellinen suhde, kun olen jo aloittanut uuden suhteen. Nyt vasta tajuan, miten hassua se on, Martina sanoo ja lisää:

– Olen vaan mennyt suhteesta toiseen ja vienyt edellisen suhteen ongelmat seuraavaan suhteeseen. En ole koskaan aloittanut parisuhdetta terveeltä pohjalta siten, että olen itse ehjä, seison omilla jaloillani ja tiedän, mitä haluan mieheltä.

Martina Aitolehti alkaa pikkuhiljaa voida paremmin.

Nyt Martina on ehdoton sen suhteen, että selvittää eronsa yksin. Hän kiittää ystäviään, jotka ovat jaksaneet kuunnella ja tukea, kun hän pyörittelee samoja asioita edestakaisin eroa ja siihen johtaneita syitä pohtiessaan.

– Käyn nyt samalla läpi kaikki tähän ikään mennessä olleet parisuhteeni. Kun joskus ryhdyn uuteen ihmissuhteeseen, olen kokonainen, koska sitä minäkin haluan toiselta ihmiseltä.

Hiljattain Martina teki Instagramiin ”treffi-ilmoituksen”, jossa etsi muun muassa sporttista, huumorintajuista ja päihteetöntä miestä. Martina kuittaa kirjoituksen olleen silkkaa vitsailua.

– Mutta se totuus siinä oli, että aloin ensimmäistä kertaa elämässäni miettiä, mitä mieheltä haluan. Tällä hetkellä en ole missään nimessä valmis uuteen parisuhteeseen, enkä tarvitse ketään elämääni. Jos ja kun elämääni joskus myöhemmin tulee ihminen, joka täyttää kriteerini, niin katsotaan sitä sitten.

Hänellä on jo ajatuksia siitä, mitä hän seuraavalta parisuhteeltaan haluaa.

– Tahdon, että kaikki on pyyteetöntä ja homma perustuisi rakkauteen ja siihen, että on hyvä olla toisen kanssa. Ettei ole kyse mistään riippuvuudesta tai hallitsemisesta. En ole kokenut sellaista rakkautta aiemmin.

Martina Aitolehti on jo uskaltanut haaveilla, mitä seuraavalta parisuhteeltaan tahtoo, vaikka ei missään nimessä vielä ole valmis sellaiseen.

Viimeksi Martina on ollut sinkkuna parikymppisenä ja nyt hän odottaakin, mitä elämällä on tarjota hänelle.

– Eniten odotan sitä, että saan olla ystävieni kanssa ja voimme viettää yhdessä ihania iltoja ja kokea ihania seikkailuja yhdessä.

Martina kuvailee aiemman elämänsä olleen yhtä selviytymistä, vaikka hän vuosien aikana oppi myös sivuuttamaan monia asioita. Nyt hän tahtoo tulla toimeen omillaan. Lisäksi äitinä hän kokee, että hänellä on suuri vastuu olla onnellinen, sillä äidin hyvinvointi heijastuu myös lapsiin. Pitkään Martina ajatteli, että parisuhteessa on pysyttävä lasten vuoksi. Nyt hän tietää, että joskus ero on paras vaihtoehto.

– On vain niin pelottavaa päästää irti siitä, mihin on tottunut.

Lähes kymmenen vuoden suhteen aikana Martina on oppinut paljon myös itsestään.

– Isoin oppi on ollut se, että olen henkisesti vahva ihminen ja minulle ei ole ongelma kannatella muita ihmisiä. Nyt olen kuitenkin ymmärtänyt sen, etten voi riskeerata omaa hyvinvointiani muiden kannattelemisen vuoksi.

